Thượng tướng Phạm Thế Tùng đề nghị điều tra mở rộng vụ án tham ô ở Ninh Bình

Ngày 9/10, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa có thư khen gửi Công an tỉnh Ninh Bình nhằm ghi nhận, biểu dương thành tích phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, tham ô tài sản xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Thành Đô.

Thư khen Công an tỉnh Ninh Bình trong việc điều tra, làm rõ vụ án tham ô tài sản tại Quỹ tín dụng nhân dân Thành Đô

Trong thư, lãnh đạo Bộ Công an cho biết thời gian qua, Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ động, nhạy bén trong công tác nắm tình hình, phát hiện sớm dấu hiệu tội phạm, xác lập chuyên án đấu tranh, xử lý kịp thời hoạt động vi phạm pháp luật về kế toán, ngân hàng tại Quỹ tín dụng nhân dân Thành Đô đồng thời bắt giữ, khởi tố 2 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu và vật chứng liên quan.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã thực hiện 7 nhóm hành vi trái pháp luật để tham ô tài sản; lực lượng chức năng đã kịp thời thu hồi 130 tỷ đồng tiền nợ xấu và tài sản sai phạm, bảo đảm hoạt động bình thường của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao cùng sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình trong việc triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế. Thành tích này góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương thành tích của Công an tỉnh Ninh Bình; đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.