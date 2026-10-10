Địa ốc 24H: Hà Nội lý giải việc bãi bỏ quyết định quy hoạch phân khu sông Hồng; thế nào là đất bỏ hoang, bị đánh thuế?

Tái thiết chung cư cũ không chỉ nhằm thay thế những tòa nhà xuống cấp mà còn mở ra cơ hội tổ chức lại không gian sống, sử dụng hiệu quả quỹ đất nội đô. Với cách tiếp cận đồng bộ, quá trình này góp phần bổ sung hạ tầng, tiện ích, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và tạo động lực phát triển đô thị, hướng tới sự phát triển bền vững.