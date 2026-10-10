Địa ốc 24H: Hà Nội lý giải việc bãi bỏ quyết định quy hoạch phân khu sông Hồng; thế nào là đất bỏ hoang, bị đánh thuế?
Hà Nội lý giải việc bãi bỏ quyết định quy hoạch phân khu sông Hồng; Quy định thế nào là đất bỏ hoang, bị đánh thuế?; Thông tin bất ngờ về liên danh xây nhà xã hội hơn 800 căn bị yêu cầu dừng thi công; Đề xuất bổ sung loạt quỹ đất làm nhà ở xã hội tại Hà Nội;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 10/10.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-ha-noi-ly-giai-viec-bai-bo-quyet-dinh-quy-hoach-phan-khu-song-hong-the-nao-la-dat-bo-hoang-bi-danh-thue-post1883909.tpo