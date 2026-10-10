Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn

Chiến lược phát triển của Hà Nội đang phát huy hiệu quả, đúng hướng. Ảnh: Song Hoàng.

Ông Hoàng Khánh Hưng, một cư dân lâu năm tại phường Nghĩa Đô luôn duy trì thói quen chạy bộ mỗi sáng.

Trước đây, ông thường phải mất thời gian di chuyển ra công viên gần nhất để có không gian, nhưng sau khi dự án mương tiêu thoát nước Nghĩa Đô được hoàn thiện, ông đã Hưng có thể thoải mái dạo bộ ngay gần nhà mình, trong không gian rất sạch sẽ, trong lành.

"KHÔNG CÒN NHẬN RA HÀ NỘI..."

Việc hoàn thành dự án với tộc độ thần tốc khiến ông Hưng vui mừng xen lẫn ngạc nhiên bởi “Hà Nội giờ đây làm gì cũng nhanh, quyết liệt”. Khu vực nhà ông Hưng giờ đây “đột ngột” có một dòng kênh mương rộng rãi, xanh mát khiến người dân thích thú, tự hào.

Sự đổi thay ở Nghĩa Đô không phải là hiện tượng cá biệt hay một điểm sáng đơn lẻ. Nó đại diện cho hàng loạt mảnh ghép trong bức tranh chuyển mình tổng thể của Hà Nội, nơi các dự án chỉnh trang và hoàn thiện hạ tầng đang lan tỏa mạnh mẽ tới từng góc phố.

Nhìn ngắm diện mạo đô thị đang thay da đổi thịt từng ngày với quy mô và tốc độ bứt phá, ông Hưng tin rằng kỷ nguyên của một Hà Nội phát triển hiện đại, dần tiệm cận tiêu chuẩn của các thủ đô phát triển trên thế giới đã thực sự hiện hữu.

Tại công trường tuyến đường Vành đai 2.5, nhiều người dân đã ra tận khu vực dự án để chụp ảnh và hồi hộp chờ đón cột mốc ngày 10/10 - thời điểm con đường dự kiến chính thức đưa vào khai thác.

Sau thời gian dài kiên nhẫn chờ đợi, ông nhận thức rõ tuyến đường này sẽ mở ra sự thuận tiện lớn cho việc đi lại, giảm bớt cảnh ùn tắc giao thông vốn đã trở thành áp lực nặng nề mỗi giờ cao điểm.

Việc đường lớn hoàn thành cùng sự hiện diện của các tuyến đường sắt đô thị hiện đại đang định hình nên một diện mạo Hà Nội hoàn toàn mới, văn minh và tiệm cận với các đô thị tiên tiến. “Hà Nội thay đổi nhanh quá, nhiều tuyến phố còn không thể nhận ra, to hơn, đẹp hơn và sạch sẽ hơn”, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, một người dân phường Nghĩa Đô không giấu được niềm hân hoan của mình.

Cách Nghĩa Đô không xa, trên địa bàn phường Từ Liêm, không khí lao động tại các công trình hạ tầng chống ngập và cải tạo môi trường vẫn diễn ra khẩn trương. Anh Nghĩa, một công nhân quê Sơn La, cùng các đồng nghiệp đang cẩn trọng hoàn thiện những công đoạn kè bờ cuối cùng của dự án hồ Phú Đô. Anh cho biết quy mô lòng hồ rất lớn, công trình đã trải qua nhiều tháng thi công liên tục với sự tập trung cao độ.

Bà Nguyễn Xuân Bình, một người dân ở phường Từ Liêm phấn khởi cho biết, từ khi có dự án hồ điều hòa này kết hợp cùng hệ thống tiêu thoát nước, điểm nóng ngập úng kinh niên của toàn bộ khu vực Mỹ Đình và các vùng phụ cận đã cơ bản được giải quyết.

Trước đây mỗi khi có mưa lớn, bà Bình thường chọn ở nhà bởi không muốn đi qua “Vịnh Mỹ Đình”, nhưng bây giờ nếu có mưa, tuyến phố rất rộng lớn trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình chỉ ngập trong thời gian ngắn. Khi hồ điều hòa Phú Đô hoàn thiện, chắc chắn toàn bộ khu vực Mỹ Đình sẽ thoát cảnh úng ngập như nhiều năm trước.

Sự lan tỏa của làn sóng đầu tư hạ tầng còn ghi dấu ấn trực tiếp tới các vùng sản xuất ven đô. Trên cánh đồng làng Tây Tựu, nhiều nông dân đang tất bật chăm sóc từng luống rau sắp cho thu hoạch.

Những năm gần đây, diện mạo làng nghề truyền thống này đã mang một sắc thái hoàn toàn mới. Những ngôi nhà khang trang hơn, bề thế hơn xuất hiện ngày càng nhiều.

Sự đồng thuận và phản hồi tích cực từ đông đảo người dân chính là thước đo rõ nhất cho thấy các chiến lược phát triển của Hà Nội đang đi đúng hướng và phát huy hiệu quả thực chất.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Hà Nội đạt 451,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ; riêng quý III đạt khoảng 194,6 nghìn tỷ đồng, tăng 24,5%. Đằng sau con số này là một khối lượng công việc lớn đang diễn ra trên không gian phát triển của Thủ đô.

Có 84 dự án hạ tầng chiến lược với tổng quy mô 330.458 tỷ đồng đang được thúc đẩy. Tuyến Vành đai 4 tiếp tục triển khai; đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đã hoàn thành khoan hầm; nhiều cây cầu lớn vượt sông Hồng đang được đẩy nhanh tiến độ; các công trình tiêu thoát nước khẩn cấp từng bước đi vào vận hành.

Đặc biệt, sự ổn định và phát triển của Hà Nội đã "kéo" ngành du lịch bứt tốt. Theo báo cáo thống kê, Hà Nội ước đón 27,5 triệu lượt khách trong 9 tháng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 9 tháng năm 2026, khách du lịch do các cơ sở lưu trú phục vụ đạt 6,874 triệu lượt, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 4,763 triệu lượt, tăng 25,7%; khách nội địa đạt 2,111 triệu lượt, tăng 21,2%.

Nhìn lại 9 tháng, 10,02% là một dấu mốc đáng khích lệ của Hà Nội. Nhưng Hà Nội vẫn còn rất nhiều việc phải làm để duy trì quỹ đạo tăng trưởng cao hơn trong thời gian tới.

Đánh giá về những đổi thay của Hà Nội trong thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định thời gian qua, diện mạo của Thủ đô có những bước thay đổi mạnh mẽ. Các tuyến phố khang trang, sạch đẹp, gọn gàng hơn. Những nỗ lực của thành phố đã mang lại kết quả cụ thể, người dân có thể cảm nhận, đong đếm được bằng trực giác hằng ngày.

HÀ NỘI ĐÃ LÀM VIỆC VỚI TINH THẦN KHẨN TRƯƠNG, QUYẾT LIỆT

Chiều 27/9 vừa qua, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri 10 phường của Hà Nội trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 16.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Hà Nội đang có những chuyển biến mạnh mẽ. Nếu trước đây người ta thường nói "Hà Nội không vội được đâu", thì nay bộ máy chính quyền Thủ đô đã thể hiện tinh thần làm việc khẩn trương, quyết liệt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Hà Nội đang đứng trước một giai đoạn phát triển rất quan trọng. Quy hoạch tổng thể với tầm nhìn dài hạn đã được xác lập. Thành phố đang cụ thể hóa ở từng khu vực và triển khai nhiều công trình, dự án lớn, có thể làm thay đổi diện mạo Thủ đô trong nhiều thập niên tới.

Đa số nhân dân đồng tình, ủng hộ, vui mừng, phấn khởi trước những định hướng phát triển lớn; nhưng đối với một số phương án cụ thể cũng còn những băn khoăn, ý kiến khác nhau.

Lãnh đạo thành phố phải thực sự cầu thị, sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng đối thoại; công khai đầy đủ thông tin, tiếp thu nghiêm túc những ý kiến xác đáng của nhân dân, chuyên gia, nhà khoa học. Việc càng lớn, tác động càng lâu dài thì càng phải làm kỹ, khoa học, thận trọng; không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng và sự đồng thuận xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, quy hoạch cũng phải gắn chặt với quản lý đất đai và triển khai các dự án lớn, quyết tâm sửa đổi căn cơ những bất cập, hạn chế, góp phần đưa đất đai trở thành nguồn lực cho phát triển đất nước; đồng thời, phải quan tâm đầy đủ đến quyền lợi chính đáng của người dân. Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích.

Bởi xét đến cùng, phát triển một thành phố trước hết là để những người đang sống trong thành phố ấy có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính sách tốt phải làm cho quá trình thực hiện dự án công bằng hơn và giảm những khiếu kiện kéo dài từ gốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, với truyền thống nghìn năm văn hiến, với vị thế, nguồn lực và đặc biệt là trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, tổ chức thực hiện quyết liệt hơn, biến những chủ trương lớn thành những kết quả cụ thể; để Thủ đô không chỉ phát triển nhanh mà phải phát triển có chất lượng, có bản sắc và ngày càng đáng sống.