Giải phóng mặt bằng Khe Hạ: Lắng nghe từng hộ, rà soát từng hồ sơ

Ông Phạm Minh Thảo, Trưởng phòng Kinh tế xã Luận Thành hướng dẫn người dân đối chiếu hồ sơ.

Đưa hồ sơ ra bàn, làm rõ quyền lợi

Dự án Cụm công nghiệp Khe Hạ có quy mô 49,2 ha, ảnh hưởng đến 121 hộ dân. Theo báo cáo tiến độ do UBND xã cung cấp trước hội nghị, giai đoạn 1 đã phê duyệt dự toán bồi thường cho 56 hộ với hơn 12,17 tỷ đồng; có 16 hộ nhận tiền, diện tích giải phóng mặt bằng đạt 4,98 ha. Khối lượng công việc phía trước còn lớn, trong đó nhiều nội dung cần được làm rõ từ hồ sơ và thực tế sử dụng đất của từng gia đình.

Ông Ngô Văn Tường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Luận Thành trao đổi, trả lời kiến nghị của người dân tại hội nghị.

Tại cuộc đối thoại, những băn khoăn tập trung vào cách xác định các khoản bồi thường, hỗ trợ; diện tích, mốc giới và tài sản được kiểm kê; điều kiện ổn định cuộc sống sau thu hồi đất. Người dân cần biết phương án được tính trên căn cứ nào, có phản ánh đầy đủ đất đai, tài sản của gia đình và bảo đảm đúng quyền lợi được hưởng hay chưa.

Ông Phạm Văn Sơn nêu 2 vấn đề: mức bồi thường đất sản xuất và số nhân khẩu được tính hỗ trợ gạo. Ông cho biết gia đình có 4 nhân khẩu, nhưng hồ sơ chỉ xác định hỗ trợ cho 2 người, ông mong được rà soát và thực hiện hỗ trợ kịp thời.

Ông Phạm Văn Sơn nêu kiến nghị về mức bồi thường đất sản xuất và số nhân khẩu được tính hỗ trợ gạo tại cuộc đối thoại.

Trả lời ông Sơn, ông Ngô Văn Tường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Luận Thành giải thích mức bồi thường phải căn cứ loại đất, hồ sơ và phương án được phê duyệt theo quy định. Riêng khoản hỗ trợ gạo, bộ phận chuyên môn được giao kiểm tra số nhân khẩu, điều kiện và thời điểm hỗ trợ để trả lời cụ thể.

Ông Phạm Minh Thảo, Trưởng phòng Kinh tế xã Luận Thành, hướng dẫn ông Phạm Văn Sơn đối chiếu hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tại bàn hướng dẫn bên ngoài hội trường.

Ông Bùi Duy Chinh đề nghị xã giải thích vì sao đất ruộng và đất lâm nghiệp của gia đình được tổng hợp chung trong bảng khái toán, khiến ông khó theo dõi diện tích, đơn giá và số tiền của từng loại đất.

Một hộ khác đề nghị cung cấp đơn giá cây keo, luồng và thông tin khu tái định cư để tính toán việc ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND xã giao Phòng Kinh tế kiểm tra bảng khái toán, làm rõ từng thửa đất, loại đất, diện tích, đơn giá và các khoản hỗ trợ; bổ sung bảng chi tiết để người dân thuận tiện đối chiếu nếu hồ sơ trình bày chưa rõ. Việc rà soát còn phải gắn với thực địa: các phản ánh về mốc giới đồi keo, diện tích kiểm kê và đề nghị tách riêng hồ sơ của các hộ liên quan được giao bộ phận chuyên môn phối hợp đơn vị đo đạc, kiểm kê kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ địa chính, tham mưu xử lý nếu phát hiện sai sót.

Tháo gỡ vướng mắc bằng minh bạch và trách nhiệm

Không chỉ muốn biết từng khoản được tính ra sao, người dân còn đề nghị làm rõ căn cứ áp dụng mức bồi thường. Ông Phạm Văn Trầu nêu băn khoăn về sự khác nhau giữa mức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và giá doanh nghiệp thỏa thuận nhận chuyển nhượng bên ngoài dự án.

Chủ tịch UBND xã giải thích đây là hai hình thức có cơ sở pháp lý, trình tự và cách xác định giá khác nhau; giao bộ phận chuyên môn làm rõ căn cứ áp dụng đối với diện tích của gia đình ông Trầu. Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường trao đổi thêm về việc xác định giá đất, đơn giá bồi thường và các khoản hỗ trợ. Đại diện Phòng PA02, Công an tỉnh, đề nghị người dân gửi kiến nghị kèm tài liệu bằng văn bản để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, trả lời.

Ông Phạm Văn Trầu nêu băn khoăn về sự khác nhau giữa mức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và giá doanh nghiệp thỏa thuận nhận chuyển nhượng bên ngoài dự án .

Từ căn cứ tính bồi thường, câu chuyện tại hội nghị mở sang khả năng ổn định cuộc sống sau thu hồi đất. Ông Phạm Minh Giao cho biết gia đình có 11 nhân khẩu, điều kiện nhà ở còn khó khăn, mong được xem xét về đất ở. Ông Phạm Văn Thắng và bà Lê Thị Nhung lo khoản tiền bồi thường còn lại không đủ xây nhà tại nơi ở mới. Những băn khoăn này đặt ra yêu cầu cung cấp rõ thông tin về tái định cư để từng gia đình có cơ sở tính toán chỗ ở và chi phí xây dựng.

Xã giao bộ phận chuyên môn kiểm tra hồ sơ đất ở, hiện trạng nhà ở và điều kiện của từng hộ để xác định chính sách áp dụng. Riêng bà Nhung, cần đối chiếu phạm vi thu hồi từng giai đoạn, bởi phần đất ở được nêu tại hội nghị liên quan đến giai đoạn 2, làm rõ quyền lợi và thời điểm thực hiện để gia đình chủ động tính toán.

Người dân nêu băn khoăn về phương án ổn định cuộc sống sau khi bị thu hồi đất.

Để các kiến nghị tiếp tục được xử lý sau hội nghị, Phòng Kinh tế được giao phân loại, tham mưu trả lời bằng văn bản những nội dung cần xác minh; tổng hợp vấn đề vượt thẩm quyền để đề nghị giải quyết. Riêng trường hợp ông Lê Xuân Văn, hồ sơ phải được chuẩn bị đầy đủ để làm việc với Chủ tịch UBND xã ngày 12/10. Văn phòng HĐND và UBND xã phối hợp theo dõi, đôn đốc, thông tin kết quả đến từng hộ.

Theo báo cáo tiến độ, xã Luận Thành phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng vào tháng 12/2026. Để đạt mục tiêu, việc vận động bàn giao mặt bằng cần đi cùng giải quyết những vướng mắc về quyền lợi và điều kiện ổn định cuộc sống. Từ chiếc bàn hướng dẫn ngoài hội trường, trách nhiệm của cán bộ còn tiếp tục ở từng hồ sơ, từng kiến nghị đã tiếp nhận. Những kết quả xử lý cụ thể sẽ tạo thêm cơ sở cho sự đồng thuận của người dân trong thực hiện dự án.