Giá chung cư tại phường Dương Nội biến động như thế nào sau khi có quy định về niên hạn sử dụng căn hộ

Diễn biến giá chung cư tại phường Dương Nội tháng 10/2026

Phường Dương Nội hiện nay được sáp nhập từ phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Dương Nội thuộc quận Hà Đông cũ); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: La Khê, Yên Nghĩa, Phú La thuộc quận Hà Đông cũ; phường Đại Mỗ thuộc quận Nam Từ Liêm cũ, và xã La Phù thuộc huyện Hoài Đức cũ.

Tại thời điểm tháng 10/2026, theo khảo sát lượng chung cư khu vực phường Dương Nội vẫn được rao bán khá rầm rộ, giá bán vẫn duy trì ở ngưỡng cao, dao động phổ biến với mức giá từ 40 đến 100 triệu đồng/m2.

Theo anh Đỗ Ngọc Minh môi giới bất động sản cho biết căn chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 90m2, tại dự án Khu đô thị mới Dương Nội, đường Tố Hữu, phường Dương Nội,, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 6,79 tỷ đồng, tương đương 75,39 triệu đồng/m2.

Theo môi giới Trần Thị Hồi, căn chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 90m2 tại dự án The Terra An Hưng, đường Thanh Bình, phường Dương Nội hiện đang được rao bán với giá 7 tỷ đồng, tương đương 77,78 triệu đồng/m2.

Tại dự án chung cư Le Parc Place, đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, một căn hộ thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 107m2 hiện đang được rao bán với giá 11,77 tỷ đồng, tương đương 110 triệu đồng/m2, môi giới Nguyễn Thị Thảo cho biết.

Như vậy tại thời điểm tháng 10/2026, giá chung cư trên địa bàn phường Dương Nội dù không tăng nóng như giai đoạn 2024-2025, tuy nhiên mức giá này vẫn được đánh giá là tương đối cao so với mặt bằng thu nhập chung của người dân hiện nay. Lượng chung cư có giá dưới 3 tỷ gần như vắng bóng trên thị trường. Nửa cuối năm 2026, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn chững lại về giá. Theo đánh giá của bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường BĐS Việt Nam (VARS IRE) thị trường bất động sản Việt Nam trong sáu tháng cuối năm 2026 khó có thể kỳ vọng vào một sự bùng nổ của thị trường. Tuy nhiên, đây sẽ là giai đoạn rất quan trọng, khi thị trường bước vào quá trình tái cân bằng rõ nét hơn.

Quy định mới về niên hạn sử dụng chung cư có ảnh hưởng tới giá nhà?

Một trong những điểm mới đáng chú ý tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV định hướng quan điểm và các giải pháp trọng tâm về việc sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan là quy định về niên hạn sử dụng của các dự án chung cư.

Theo đó, chung cư có thời hạn sử dụng theo niên hạn thiết kế của công trình, nhưng việc hết niên hạn không đồng nghĩa với việc người dân tự động mất quyền sở hữu căn hộ.

Niên hạn chung cư thường từ 50 đến 100 năm tùy cấp công trình theo hồ sơ thiết kế được coi là mốc để cơ quan chức năng kiểm định chất lượng và độ an toàn. Quyền sở hữu căn hộ gắn liền với đất ổn định lâu dài và không tự động chấm dứt chỉ vì tòa nhà hết tuổi thọ thiết kế.

Nếu kết quả kiểm định cho thấy tòa nhà vẫn an toàn, cư dân được tiếp tục sinh sống mà không phải nộp thêm tiền. Còn nếu tòa nhà xuống cấp, nguy hiểm hoặc hư hỏng nặng, cơ quan có thẩm quyền sẽ yêu cầu phá dỡ để xây dựng lại. Lúc này, chủ sở hữu căn hộ tham gia góp kinh phí xây dựng mới hoặc nhận bồi thường theo quy định.

Sau khi những quy định mới về niên hạn sử dụng chung cư được ban hành, cũng đã có nhiều luồng ý kiến trái chiều, tuy nhiên theo đánh giá của nhiều chuyên gia bất động sản, Nghị quyết 21 ngày càng hoàn thiện hành lang pháp lý cho toàn bộ vòng đời công trình, việc sở hữu chung cư theo niên hạn sẽ trở thành một xu hướng văn minh, giúp người mua nhìn nhận đúng giá trị thực của không gian sống thay vì chỉ chạy theo tâm lý đám đông.