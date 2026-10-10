Thanh Hóa đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trước ngày 30/12

Đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công 2026

Tại cuộc họp báo Quý III của UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức ngày 9/10, ông Phạm Việt Bắc, Phó Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa đã trả lời câu hỏi của PV Người Đưa Tin liên quan đến kết quả xử lý các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật về đất đai; giải ngân đầu tư công và kịch bản, lộ trình, biện pháp để địa phương đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11% năm 2026.

Ông Phạm Việt Bắc cho biết, thời gian qua, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo do Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban và thành lập 4 tổ công tác, do các PCT tỉnh làm tổ trưởng.

Thanh Hóa có 303 dự án tồn đọng, kéo dài, đến nay đã tháo gỡ được 287 dự án (gần 95%), khơi thông hơn 158.571 tỷ đồng vốn đầu tư và gần 2.086ha đất. Hiện có 87 dự án đã đi vào hoạt động (khoảng 4.688 tỷ đồng, 313 ha đất). Có 128 dự án được tháo gỡ về mặt cơ chế, chủ trương và đang thực hiện các bước tiếp theo (giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, hoàn chỉnh thi công, quyết toán …). Trong đó, 118 dự án xử lý theo pháp luật hiện hành, 10 dự án áp dụng cơ chế đặc thù theo NQ 29/2026/QH16 và NQ 16/2026/NQ-CP; điển hình là Khu sinh thái FLC Sầm Sơn (khoảng 11.488 tỷ đồng), Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội Sầm Sơn cùng các dự án đối ứng (41.256 tỷ đồng).

Giải ngân đầu tư công, xử lý các dự án chậm tiến độ, tăng trưởng kinh tế năm 2026 là những vấn đề được các PV quan tâm, đặt câu hỏi tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức.

72 dự án không có đủ điều kiện gia hạn bị thu hồi. Việc tháo gỡ các dự án tồn đọng đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Các dự án đi vào hoạt động, tiếp tục triển khai đưa nguồn vốn đầu tư lớn trở lại vận hành; đây là những cơ sở để tỉnh Thanh Hóa hoàn thành mục tiêu tăng trưởng Quý IV/2026.

Việc tháo gỡ gắn với việc yêu cầu nhà đầu tư xác định lại, nộp đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định, không để thất thu; riêng thu tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước khoảng 14.000 tỷ đồng. Ngoài ra, việc các dự án đi vào hoạt động sẽ tiếp tục tạo ra việc làm cho người lao động.

Việc các dự án chậm tiến độ đi vào hoạt động, trong đó có nhiều dự án quy mô lớn tái khởi động sau nhiều năm đình trệ, góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thanh Hóa.

Ông Phạm Việt Bắc, Phó Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa, trả lời câu hỏi của PV.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa, đầu tư công có vai trò hết quan trọng, dẫn dắt, thu hút nguồn lực ngoài nhà nước, trực tiếp tạo khối lượng xây dựng, việc làm, hình thành kết cấu hạ tầng làm nền tảng cho tăng trưởng kinh tế.

Theo thống kê, tổng nguồn đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 của tỉnh Thanh Hóa là 20.658,18 tỷ đồng. Đến ngày 30/9, toàn tỉnh đã giải ngân được 10.775,16 tỷ đồng, đạt 52,1 kế hoạch. Nguyên nhân tỉnh Thanh Hóa có tỷ lệ giải ngân chưa cao là: vướng mắc về bồi thường GPMB, năng lực một số chủ đầu tư, nhà thầu còn hạn chế; tiền thu từ tiền sử dụng đất cấp xã đạt thấp.

Mục tiêu của tỉnh Thanh Hóa trước 30/9, giải ngân tối thiểu đạt 80%; trước 30/11 đạt 90% và đạt 100% trước 30/12/2026. Kết quả đạt các mốc giải ngân là căn cứ đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng tháng của tập thể và người đứng đầu đơn vị được giao vốn.

Chủ đầu tư xã, phường không đạt chỉ tiêu trong tháng mà không có lý do khách quan sẽ bị điều chuyển vốn; người đứng đầu phải kiểm điểm trước Chủ tịch UBND tỉnh. Đối với nhà thầu, nếu 2 tuần liên tiếp không đạt tiến độ cam kết sẽ bị áp dụng ngay các biện pháp xử lý theo hợp đồng.

Thanh Hóa quyết tâm đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trước 30/12/2026.

Không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm, mục tiêu tăng trưởng Quý IV/2026 là 17,09 % và khả năng hoàn thành mục tiêu này được UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh rất lo lắng. Khi đưa ra mục tiêu tăng trưởng 11% năm 2026, địa phương đã không lường trước được những khó khăn, biến động của tình hình thế giới. Tuy nhiên, tỉnh Thanh Hóa vẫn nhất quán, không điều chỉnh kế hoạch, mục tiêu tăng trưởng. Để đạt được mục tiêu 11% năm 2026 thì Quý IV phải đạt 17,09%.

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị bàn về kế hoạch tăng trưởng và hội nghị giải ngân đầu tư công. Đồng thời, tỉnh cũng ban hành các kế hoạch đề ra các công việc cụ thể cho các xã, phường, sở, ngành và doanh nghiệp phải làm gì để đạt được mục tiêu tăng trưởng.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài là thực trạng chung của cả nước, trong đó có Thanh Hóa. Dự án chậm tiến độ có nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan và địa phương đã tháo gỡ, xử lý được 287 dự án.

Thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa sẽ có biện pháp, cơ chế để theo dõi, giám sát tiến độ các dự án chậm tiến độ đã được tháo gỡ. Nếu đã được tháo gỡ nhưng tiếp tục chậm tiến độ thì sẽ có cơ chế để thu hồi dự án.