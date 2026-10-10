Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 10/10: Gia Lai đấu giá khu đất biệt thự du lịch golf gần 1.500 tỷ đồng

Gia Lai đấu giá khu đất biệt thự du lịch golf gần 1.500 tỷ đồng

Gia Lai dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng khu đất rộng gần 19,63 ha tại Khu kinh tế Nhơn Hội để phát triển Khu biệt thự du lịch Học viện Golf vào quý IV/2026.

UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án tại phường Quy Nhơn Đông. Khu đất được quy hoạch với mục đích thương mại, dịch vụ du lịch, phục vụ xây dựng biệt thự cho du khách và người chơi golf trong nước, quốc tế.

Gia Lai đấu giá khu đất biệt thự du lịch golf gần 1.500 tỷ đồng.

Theo phương án, Nhà nước cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, với hình thức trả tiền thuê một lần cho cả thời hạn 50 năm. Chi phí thực hiện dự án, chưa bao gồm tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, dự kiến hơn 1.485 tỷ đồng.

Về cơ cấu sử dụng đất, diện tích xây dựng biệt thự du lịch chiếm hơn 57%, đất cây xanh cảnh quan chiếm gần 28%; phần còn lại dành cho thương mại, dịch vụ và giao thông.

Ban Quản lý Khu kinh tế được giao chủ trì tổ chức đấu giá. Nhà đầu tư tham gia phải đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính, kinh nghiệm phát triển các dự án tương tự và nộp tiền đặt trước bằng 20% giá trị tính theo giá khởi điểm. Nhà đầu tư trúng đấu giá phải hoàn thành toàn bộ dự án trong thời hạn không quá 48 tháng kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

TP HCM có 158 dự án nhà ở được phép bán cho người nước ngoài

UBND TP HCM vừa công bố thêm 10 dự án nhà ở thương mại được phép bán cho người nước ngoài, nâng tổng số dự án đủ điều kiện trên địa bàn lên 158.

Danh sách được thành phố công bố ngày 8/10, chia thành hai đợt. Đợt 1 gồm 4 dự án: Khu chung cư cao tầng C1, C2 thuộc Khu nhà ở Hưng Phú; Khu nhà ở Hoàng Hà My; Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ và văn phòng; Khu căn hộ Ngọc Lục Bảo 68 - The Emerald 68.

Đợt 2 gồm 6 dự án: Khu căn hộ The Emerald River Park; Khu phức hợp căn hộ - thương mại và khách sạn Thành Lộc; Khu nhà ở Lộc Phú Gia; Chung cư cao tầng Lô A thuộc Khu nhà ở phường Tân Phú; Khu căn hộ - Trung tâm thương mại, dịch vụ Đông Dương và Khu dân cư phức hợp sông Sài Gòn - Saigon Pearl, gồm các giai đoạn 1, 2 và 3B.

Sở Xây dựng TP HCM sẽ công khai thông tin các dự án trên cổng thông tin điện tử để người dân và nhà đầu tư tra cứu.

Theo quy định hiện hành, cá nhân, tổ chức nước ngoài được sở hữu tối đa 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư. Đối với nhà ở riêng lẻ, người nước ngoài được sở hữu không quá 250 căn tại khu vực có quy mô dân số tương đương một phường.

Theo Bộ Xây dựng, cả nước hiện có 6.188 căn nhà thuộc sở hữu của người nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận, gồm 5.772 căn thuộc sở hữu cá nhân và 416 căn thuộc sở hữu tổ chức. Kể từ khi Luật Nhà ở năm 2023 có hiệu lực, người nước ngoài đã mua và sở hữu 1.519 căn hộ chung cư tại Việt Nam.

Chủ đầu tư Dream Home Riverside nợ thuế hơn 46 tỷ đồng

Công ty TNHH sản xuất thương mại Lý Khương, chủ đầu tư dự án Dream Home Riverside tại TP HCM, đang nợ thuế hơn 46,6 tỷ đồng. Doanh nghiệp này từng bị xử phạt 900 triệu đồng vì đưa 682 căn hộ vào kinh doanh khi chưa đủ điều kiện pháp lý.

Theo công bố của Thuế cơ sở 13, Công ty TNHH sản xuất thương mại Lý Khương là doanh nghiệp có số nợ thuế lớn nhất tại đơn vị, với số tiền hơn 46,6 tỷ đồng.

Cuối tháng 9/2026, UBND TP HCM đã xử phạt doanh nghiệp này 900 triệu đồng do vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản. Cụ thể, công ty tự ý đưa 682 căn hộ thuộc dự án Dream Home Riverside, tại phường Bình Đông, vào kinh doanh khi chưa đủ điều kiện pháp lý. Trong đó, có 367 căn tại lô D3 và 315 căn tại lô D4.

Ngoài tiền phạt, doanh nghiệp phải nộp lại toàn bộ khoản lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm, bao gồm tiền lãi phát sinh từ số tiền đã thu của khách hàng và khoản tiền sử dụng sai quy định (nếu có).

Dự án được cấp phép xây dựng từ năm 2020. Chủ đầu tư đã ký hợp đồng bán khoảng 2.000 căn hộ, thu từ 70-95% giá trị hợp đồng. Dù cam kết bàn giao nhà từ tháng 8/2024 đối với các hợp đồng ký từ tháng 10/2021, dự án đã ngừng thi công từ năm 2023, khiến tiến độ bàn giao chậm hơn hai năm.

Tại Thuế cơ sở 13, Công ty TNHH xây dựng Võ Đình đứng thứ hai về số nợ thuế, với hơn 33,2 tỷ đồng. Công ty cổ phần Nova Evergreen và Công ty TNHH dịch vụ thương mại vận tải MPC cùng nợ hơn 13,7 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại Thuế cơ sở 14, Công ty TNHH địa ốc Đất Lành dẫn đầu danh sách nợ thuế với hơn 103,3 tỷ đồng. Công ty TNHH xây dựng - đầu tư và kinh doanh địa ốc Tân Vũ Minh đứng thứ hai, với khoản nợ hơn 41,7 tỷ đồng.

Hà Nội khởi công, thông xe loạt dự án lớn dịp 10/10

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Hà Nội tổ chức khởi công, thông xe kỹ thuật và triển khai nhiều công trình giao thông, môi trường, công nghiệp, y tế, giáo dục với tổng vốn đầu tư lớn.

Hà Nội khởi công, thông xe loạt dự án lớn dịp 10/10.

Đáng chú ý, đoạn dài 15km thuộc đường song hành Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, từ khu vực đê Hữu Hồng, cầu Hồng Hà đến Đại lộ Thăng Long, được thông xe kỹ thuật. Dự án thành phần 2.1 dài khoảng 58,2km, đi qua 17 xã, phường, có tổng mức đầu tư hơn 56.000 tỷ đồng. Hà Nội dự kiến thông xe thêm khoảng 22km trong tháng 11 và hoàn thành toàn bộ đường song hành trong năm 2026.

Dịp này, tuyến Vành đai 2,5 cũng thông xe kỹ thuật 3 đoạn cuối cùng, tổng chiều dài khoảng 2,2km, với mức đầu tư 432 tỷ đồng. Trong khi đó, tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được khởi công với tổng vốn hơn 2.200 tỷ đồng, chiều dài khoảng 1,76km, quy mô 4 làn xe.

Bến xe khách Yên Sở cũng được đầu tư gần 450 tỷ đồng trên diện tích gần 27.600m², công suất dự kiến 800-1.000 lượt xe/ngày, hướng tới trở thành đầu mối vận tải hành khách thứ 7 của thành phố.

Trong lĩnh vực môi trường, dự án cải tạo, xử lý ô nhiễm sông Cầu Bây có tổng mức đầu tư khoảng 11.681 tỷ đồng, dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2028 theo hình thức PPP, hợp đồng BT. Dự án gồm hệ thống cống thu gom dài 61km, 29 trạm bơm nâng và 5 nhà máy xử lý nước thải, tổng công suất thiết kế 142.000m³/ngày đêm.

Dự án bổ sung, hoàn thiện hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm sông Nhuệ có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 75.000 tỷ đồng. Ngoài ra, hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 và Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô có tổng vốn dự kiến 4.038 tỷ đồng, công suất thiết kế 91.500m³/ngày đêm.

Ở lĩnh vực công nghiệp, Khu công nghiệp Tiến Thắng được quy hoạch trên diện tích hơn 449ha. Giai đoạn 1 rộng hơn 230ha, tổng mức đầu tư khoảng 4.455 tỷ đồng, định hướng phát triển theo mô hình sinh thái, thông minh và phát thải thấp.

Hà Nội cũng khởi công tổ hợp khách sạn, văn phòng và thương mại dịch vụ Cầu Đôi tại Đông Anh, với tổng vốn khoảng 120 triệu USD; tổ hợp vui chơi, giải trí đa năng có trường đua ngựa tại Sóc Sơn, vốn đầu tư khoảng 420 triệu USD; cùng Công viên Safari Ba Vì quy mô 299ha.

Trong lĩnh vực y tế, Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 được đầu tư khoảng 789 tỷ đồng, quy mô 300 giường bệnh. Ba dự án trường phổ thông nhiều cấp học tại Sóc Sơn, Thạch Thất và Phù Đổng có tổng vốn đầu tư lần lượt khoảng 677 tỷ đồng, hơn 692 tỷ đồng và 795 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dự án trung tâm an ninh mạng, trung tâm máy chủ quản lý tập trung và trụ sở Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an TP Hà Nội có tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2028.

Loạt công trình được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng, cải thiện môi trường và mở rộng không gian kinh tế của Thủ đô. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc vào tiến độ triển khai, khả năng vận hành đồng bộ và mức độ đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp.