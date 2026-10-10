Người dân hài lòng từ việc cắt giảm thời gian làm thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến, phục vụ người dân tận tình

Tây Ninh đang từng bước giải quyết khó khăn về thiết bị công nghệ, nhân lực còn mỏng, người dân chưa thành thạo kỹ năng số.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tầm Vu, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đang từng bước chuyển hoàn toàn sang môi trường số. Người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu trình tự, thủ tục, phí, lệ phí, theo dõi tình trạng xử lý và nhận thông báo khi có kết quả. Với những thủ tục đủ điều kiện, việc ứng dụng công nghệ giúp giảm thời gian đi lại, tạo thuận lợi để người dân chủ động hơn trong quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, thực tế tại cơ sở cho thấy chuyển đổi số không chỉ là đưa thủ tục lên môi trường mạng mà còn phải giúp người dân thực sự sử dụng được các tiện ích này. Trong thời gian đầu triển khai, nhiều người còn lúng túng khi thao tác, nộp hồ sơ hoặc thanh toán trực tuyến. Vì vậy, dù trung tâm đã bố trí máy tính, máy quét và các thiết bị cần thiết, cán bộ vẫn phải trực tiếp hướng dẫn từng bước.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tầm Vu, địa phương đã huy động đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đồng thời phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng trong tuyên truyền, hướng dẫn tại khu dân cư. Việc hỗ trợ trực tiếp có ý nghĩa quan trọng, nhất là với những người chưa quen sử dụng công nghệ hoặc còn tâm lý muốn đến cơ quan hành chính để được hướng dẫn cụ thể.

Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tại trung tâm đạt trên 98%. Trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị tiếp nhận khoảng 7.700 hồ sơ trên môi trường số, bên cạnh đó còn hơn 2.000 hồ sơ giấy thuộc các nhóm công việc như xác nhận, chứng thực và những thủ tục khác. Kết quả này cho thấy dịch vụ công trực tuyến đã trở thành phương thức thực hiện chủ yếu tại địa phương, tuy nhiên vẫn cần sự hỗ trợ thường xuyên của đội ngũ cán bộ và lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tầm Vu - Nguyễn Tuấn Anh hướng dẫn người dân quét mã tra cứu thông tin.

Là địa bàn trung tâm của huyện Châu Thành trước đây, xã Tầm Vu tiếp nhận lượng hồ sơ gấp khoảng 3 - 4 lần một số xã lân cận. Trong khi đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công chỉ có 7 cán bộ, bao gồm Giám đốc và Phó giám đốc. Khối lượng công việc lớn, yêu cầu xử lý trên môi trường số ngày càng cao khiến áp lực tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ không nhỏ.

Bên cạnh khó khăn về nhân lực, một số máy tính có cấu hình cũ, chưa đáp ứng tốt yêu cầu truy xuất dữ liệu và đăng nhập hệ thống, đôi lúc khiến quá trình xử lý chậm, người dân phải chờ đợi; cán bộ vừa thực hiện nghiệp vụ, vừa hướng dẫn người dân thao tác trực tuyến, nên vẫn còn nguy cơ ùn ứ vào giờ cao điểm.

Từ thực tế này, xã Tầm Vu đề xuất quan tâm bổ sung nhân lực, nâng cấp thiết bị và tiếp tục hướng dẫn kỹ năng số cho người dân. Địa phương cũng rà soát các thủ tục có quy trình tương đối đơn giản để kiến nghị rút ngắn thời gian giải quyết, qua đó giảm thời gian chờ đợi và tạo thuận lợi hơn cho người dân.

Anh Bùi Công Minh, ngụ ấp Bình Trị 2, xã Tầm Vu cho biết, anh đến Trung tâm làm thủ tục đất đai do người thân tặng 500m² đất, anh được cán bộ hướng dẫn từng bước, thông báo ngày hẹn trả kết quả và nhận thấy hồ sơ được giải quyết đúng hẹn, đôi khi còn sớm hơn dự kiến. Theo anh, việc thực hiện thủ tục hành chính hiện nay thuận tiện, thoải mái hơn trước rất nhiều; có người hướng dẫn và quy trình giải quyết rõ ràng.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tầm Vu nhấn mạnh: “Thành công của Trung tâm không phải giải quyết 1 bộ hồ sơ mà là hướng dẫn người dân tận tâm, phục vụ tận tình, khi người dân nhận kết quả người ta thấy hài lòng và tin tưởng vào chính quyền đó là thành công của trung tâm”.

Sáu tháng đầu năm 2026, xã đã rà soát các thủ tục có quy trình tương đối đơn giản để kiến nghị rút ngắn thời gian giải quyết. Cụ thể, thủ tục cung cấp thông tin dữ liệu đất đai được đề xuất giảm từ 10 ngày làm việc xuống 5 ngày; thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có xác minh giảm từ 25 ngày xuống 10 ngày, không xác minh giảm từ 3 ngày xuống 1 ngày. Đối với đăng ký khai sinh cho người có giấy tờ, thời gian giải quyết được đề xuất giảm từ 5 ngày xuống 3 ngày nếu không xác minh và từ 20 ngày xuống 10 ngày nếu có xác minh.

Đồng bộ cải cách, giảm thời gian giải quyết thủ tục

Anh Bùi Công Minh, ngụ xã Tầm Vu, cho biết việc thực hiện thủ tục hành chính hiện nay thuận tiện, thoải mái hơn trước rất nhiều.

Từ thực tiễn tại các địa phương, Tây Ninh đang tiếp tục triển khai cải cách hành chính theo hướng đồng bộ hơn, tập trung vào việc công khai, minh bạch quy trình, mở rộng dịch vụ công trực tuyến và cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ. Trọng tâm là số hóa thủ tục, giảm những khâu trung gian không cần thiết, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn.

Một trong những điểm đáng chú ý là việc mở rộng thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính. Theo số liệu công bố của tỉnh, 1.851 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và cấp xã được thực hiện theo phương thức này. Cùng với việc công khai thành phần hồ sơ, trình tự và thời gian giải quyết, chính sách giúp người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thêm lựa chọn về nơi thực hiện thủ tục phù hợp, giảm sự phụ thuộc vào địa bàn cư trú hoặc nơi đặt trụ sở.

Cùng với đó, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được đẩy mạnh. Những thủ tục đủ điều kiện được triển khai toàn trình, trong khi các thủ tục chưa thể thực hiện hoàn toàn trên môi trường số vẫn được cung cấp trực tuyến một phần. Việc duy trì hướng dẫn trực tiếp tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công cũng giúp hạn chế tình trạng người dân gặp khó khăn khi chuyển từ phương thức truyền thống sang phương thức điện tử.

Theo số liệu lũy kế 9 tháng của năm 2026, Tây Ninh đã công bố 86 quyết định liên quan đến 870 thủ tục có cắt giảm thời gian giải quyết. Đồng thời, 57 đơn vị đề xuất phương án đơn giản hóa, tái cấu trúc thủ tục hành chính. Những kết quả này cho thấy cải cách đang từng bước đi vào các quy trình cụ thể, thay vì chỉ công khai thủ tục hay triển khai các nền tảng công nghệ.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh Phạm Xuân Bách cho biết, việc mở rộng giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp chủ động lựa chọn nơi thực hiện phù hợp. Từ kết quả triển khai, yêu cầu đặt ra là tiếp tục gắn công khai, minh bạch với đơn giản hóa quy trình và nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, để người dân vừa dễ tiếp cận vừa giảm được thời gian, công sức khi thực hiện thủ tục.

Tuy nhiên, mặc dù tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến cao, nhiều địa phương vẫn còn tồn tại các khó khăn như thiết bị công nghệ chưa đáp ứng, nhân lực còn mỏng, người dân chưa thành thạo kỹ năng số. Do đó, bên cạnh rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục, các địa phương đề xuất cần tiếp tục nâng cấp hạ tầng công nghệ, tăng cường hỗ trợ người dân và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ thực thi công vụ.

Từ cơ sở đến cấp tỉnh, cải cách hành chính tại Tây Ninh đang hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ tốt hơn. Khi công nghệ được vận hành hiệu quả, quy trình được đơn giản hóa và cán bộ tận tâm hướng dẫn, những chuyển biến về cải cách sẽ không chỉ thể hiện qua số liệu mà còn được cảm nhận rõ trong từng lần người dân, doanh nghiệp giao dịch với cơ quan công quyền.