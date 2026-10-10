Thanh Hóa tăng cường quản lý đất đai gắn với bảo vệ di tích

Thác Ma Hao (xã Linh Sơn). Ảnh: Hoàng Đông

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương rà soát hồ sơ khoa học, hồ sơ pháp lý, bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích và hồ sơ địa chính; xác định những khu vực chưa được khoanh vùng, cắm mốc giới hoặc có sự chưa thống nhất giữa các hồ sơ để làm rõ nguyên nhân, đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Đối với các khu vực Thác Ma Hao (xã Linh Sơn), Thác Hón Lối (xã Giao An), Thác Mồng (xã Thanh Quân), Thác Đồng Quan và Thác Cổng Trời (xã Hóa Quỳ), UBND các xã liên quan được giao chủ trì rà soát, đối chiếu hồ sơ di tích với hồ sơ quản lý đất đai, đất rừng và hiện trạng sử dụng đất, làm rõ phạm vi quản lý để đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các di tích chưa được cấp theo quy định. Các địa phương có trách nhiệm rà soát nguồn gốc đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính tại những khu vực có sự chưa thống nhất giữa hồ sơ đất đai và hồ sơ di tích.

Đối với các vụ việc tranh chấp, kiến nghị về đất đai tại Nhà thờ dòng họ Nguyễn Đình, Đền thờ Trịnh Khắc Phục, Nhà thờ họ Đào Xuân và Đền làng Lê (nơi thờ bà Lê Thị Lự), UBND các phường, xã Quảng Phú, Đông Sơn, Tĩnh Gia, Triệu Sơn kiểm tra, xác minh, giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, tự ý xây dựng, chuyển nhượng, cho thuê đất trái quy định tại các di tích; đồng thời chủ động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm quản lý đất đai gắn với bảo vệ và phát huy giá trị di tích.