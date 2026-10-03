Từ động cơ phấn đấu...

Khắc phục tình trạng “khắt khe”

Ngay sau khi thành lập, Đảng bộ phường Đồng Sơn đã duy trì hoạt động nền nếp, kiện toàn các tổ chức đảng và phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Đặc biệt, trong công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ đã nỗ lực giải quyết bài toán khó: Khắc phục tình trạng có “nguồn” nhưng nhiều năm không kết nạp được, đồng thời loại bỏ biểu hiện “chạy” theo số lượng hoặc quá khắt khe trong xem xét hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi để những quần chúng có động cơ phấn đấu vào Đảng trong sáng được xem xét, kết nạp theo quy định.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đồng Sơn Lê Thị Thu Cúc cho biết, Đảng bộ phường hiện có 31 tổ chức đảng (gồm 10 đảng bộ cơ sở, 3 chi bộ cơ sở và 18 chi bộ trực thuộc) với 2.496 đảng viên. Nhờ sự quan tâm lãnh đạo sát sao của cấp ủy, cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội, công tác phát hiện, lựa chọn quần chúng ưu tú ngày càng mở rộng.

Niềm tự hào của những quần chúng ưu tú (phường Đồng Sơn) vừa được kết nạp vào Đảng - Ảnh: P.V

Tính riêng trong 8 tháng đầu năm 2026, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 30 đảng viên. Các quần chúng được kết nạp đều bảo đảm tiêu chuẩn, phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu. Bước đầu, địa phương đã tháo gỡ thành công điểm nghẽn “có nguồn mà bỏ ngỏ” và cân đối hài hòa giữa số lượng cùng chất lượng kết nạp.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều thách thức. Nguồn phát triển đảng viên chịu áp lực lớn do một bộ phận thanh niên đi làm ăn xa, làm việc tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước hoặc lao động tự do, thường xuyên biến động nơi cư trú. Bên cạnh đó, một bộ phận quần chúng chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, lý tưởng của Đảng, dẫn đến việc tạo nguồn ở một số chi bộ còn mang tính thụ động.

Giải pháp tạo nguồn cho Đảng

Theo Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Đồng Sơn Trần Đình Sang, toàn phường hiện có lực lượng đoàn viên, hội viên lên tới 9.333 người, trong đó hơn 1.600 người nằm trong độ tuổi lao động vàng từ 18 đến dưới 60 tuổi. Đây là tiềm năng rất lớn nhưng chưa được khai thác tương xứng.

Đơn cử, qua rà soát, 6 tháng đầu năm, toàn phường có 75 quần chúng ưu tú hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhưng có nhiều quần chúng ưu tú chưa hoàn thiện hồ sơ đề nghị kết nạp. So với tổng số đoàn viên, hội viên và lực lượng quần chúng trong độ tuổi lao động hiện có, số quần chúng ưu tú được phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng để tạo nguồn kết nạp Đảng còn thấp.

Trước thực trạng này, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã ban hành các văn bản chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố (TDP) phải xác định rõ trách nhiệm trong việc tạo nguồn kết nạp đảng viên giai đoạn 2026-2030. Trọng tâm là chú trọng lực lượng nòng cốt, cán bộ không chuyên trách ở TDP, người có uy tín trong cộng đồng dân cư và học sinh, sinh viên đủ điều kiện.

Nhờ cách làm chủ động, từ đầu tháng 7/2026 đến nay, phường đã cử 92 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và 49 đảng viên dự bị học lớp lý luận chính trị; nâng tổng số quần chúng ưu tú trên địa bàn lên 103. Mục tiêu trước mắt của Đồng Sơn là phấn đấu kết nạp thêm 48 đảng viên trong những tháng cuối năm để hoàn thành chỉ tiêu 78 đảng viên của năm 2026, tạo đà hướng tới mục tiêu dài hạn hơn: Kết nạp từ 380 đảng viên trở lên trong cả giai đoạn 2026-2030 (bình quân 75-78 đảng viên/năm).

Phường Đồng Sơn có số lượng đoàn viên, hội viên dồi dào, trong đó có nhiều quần chúng trẻ, có trình độ và quá trình tham gia các phong trào thi đua, hoạt động xã hội, là nguồn lực quan trọng để phát triển đảng viên trong thời gian tới. Cụ thể, toàn phường hiện có 9.333 đoàn viên, hội viên; trong đó, có trên 1.600 người trong độ tuổi từ 18 đến dưới 60 tuổi, có 653 đoàn viên sinh hoạt thường xuyên, 59 đoàn viên trong độ tuổi có khả năng bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng.

Từ kinh nghiệm thực tiễn, vai trò của người đứng đầu cấp ủy đóng vai trò quyết định. Điển hình, tại Chi bộ TDP Thuận Đức, Bí thư Chi bộ Lê Quang Thành chia sẻ: “Dù nguồn phát triển đảng viên ở khu dân cư không phải lúc nào cũng dồi dào, nhưng với tinh thần bám sát cơ sở, thường xuyên sinh hoạt chuyên đề, phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể, chi bộ đã phát hiện nhiều nhân tố tích cực. Đến nay, chi bộ đã kết nạp được 2 đảng viên và đang tiếp tục bồi dưỡng thêm 2 quần chúng để kết nạp Đảng trong năm này...”.

Để tạo nguồn quần chúng ưu tú bền vững, thời gian tới, Đảng ủy phường Đồng Sơn tiếp tục chỉ đạo các chi bộ rà soát, phân loại kỹ lưỡng nguồn quần chúng theo từng nhóm đối tượng cụ thể: Từ đoàn viên thanh niên, dân quân, an ninh trật tự cơ sở, quân nhân xuất ngũ cho đến lao động trong các doanh nghiệp. Qua đó, phấn đấu 100% tổ chức đảng trực thuộc đều có nguồn và thực hiện kết nạp đảng viên mới đạt hiệu quả cao.