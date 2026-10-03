Toàn cảnh kinh tế - xã hội Lâm Đồng 9 tháng đầu năm 2026

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Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá tình hình 9 tháng năm 2026

Tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2026

8,51%so cùng kỳ năm 2025

Ước tính 8,51% Kịch bản 9,20%

Thấp hơn kịch bản 0,69 điểm phần trăm

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười phát biểu kết luận hội nghị; yêu cầu các đơn vị, địa phương quyết tâm thực hiện các mục tiêu quý IV năm 2026

01

Những con số tổng quan

Các chỉ tiêu nổi bật trong 9 tháng đầu năm 2026. GRDP theo Công văn 2862/CTK-TKQG ngày 29/9; các chỉ tiêu khác theo Báo cáo 553/BC-UBND ngày 25/9.

Tăng trưởng GRDP

8,51%

Ước 9 tháng · Cục Thống kê 29/9

Thu ngân sách

28.517 tỷ đồng

87,98% dự toán Trung ương

Khách du lịch

18,47 triệu lượt

Tăng 19,17% so cùng kỳ

Vốn đầu tư toàn xã hội

84.104,8 tỷ đồng

Tăng 12,09% so cùng kỳ

Giải ngân đầu tư công

44,27%

9.423,5 tỷ đồng / kế hoạch vốn

Doanh nghiệp mới

3.264

Vốn đăng ký trên 17.000 tỷ đồng

Dự án đầu tư mới

63

175.371,58 tỷ đồng và 24,84 triệu USD

Việc làm

53.972 lượt người

Đạt 77,10% kế hoạch năm

Lưu ý: báo cáo ghi vốn đầu tư toàn xã hội 84.104,8 tỷ đồng và “đạt 62,3% kế hoạch năm” nhưng phần kế hoạch năm trong ngoặc không khớp phép tính; bài này chỉ sử dụng giá trị và mức tăng cùng kỳ.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự trực tiếp Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm 2026

02

Tăng trưởng: công nghiệp dẫn nhịp, dịch vụ chưa đạt kịch bản

Theo Cục Thống kê, GRDP 9 tháng ước tăng 8,51%, thấp hơn kịch bản 9,20%; riêng quý III ước tăng 9,65%.

Nông, lâm nghiệp và thủy sản4,90%

Kịch bản 4,77% · Vượt kịch bản

Công nghiệp và xây dựng10,64%

Kịch bản 11,27% · Chưa đạt kịch bản

Dịch vụ9,49%

Kịch bản 10,90% · Chưa đạt kịch bản

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp8,07%

Kịch bản 7,57% · Vượt kịch bản

Nguồn tăng trưởng: Cục Thống kê, Công văn 2862/CTK-TKQG ngày 29/9/2026, phụ lục ước tính 9 tháng. Kịch bản: Báo cáo 553/BC-UBND ngày 25/9/2026. Thanh ngang biểu thị tốc độ tăng trên thang 12%.

Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,90%, nhỉnh hơn kịch bản; công nghiệp – xây dựng tăng 10,64%, chưa đạt kịch bản 11,27%. Dịch vụ tăng 9,49%, thấp hơn mục tiêu 10,90%, trở thành điểm cần bứt tốc trong chặng cuối.

Đà tăng của quý III cho thấy chuyển động tích cực, song vẫn chưa đủ để xóa khoảng cách tích lũy của cả 9 tháng.

Số liệu cập nhật: Công văn 2862/CTK-TKQG ngày 29/9/2026 của Cục Thống kê ước GRDP 9 tháng tăng 8,51%, quý III tăng 9,65%; thay cho ước tính 8,74% và 10,20% trong Báo cáo 553/BC-UBND ngày 25/9. Các chỉ tiêu ngoài GRDP vẫn theo báo cáo ngày 25/9.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến báo cáo đánh giá tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm 2026

03

Động lực từ sản xuất, thương mại và đầu tư

Tăng trưởng có thêm lực đẩy từ công nghiệp – xây dựng và dòng vốn dự án mới, trong khi sức mua vẫn dưới kỳ vọng.

Công nghiệp tăng tốc

Theo Công văn 2862/CTK-TKQG, trong quý III khu vực công nghiệp – xây dựng ước tăng 15,36% so cùng kỳ; riêng công nghiệp tăng 16,90%. Lũy kế 9 tháng, khu vực này tăng 10,64%, chưa đạt kịch bản 11,27%; riêng công nghiệp tăng 10,62%.

Tỉnh đã cấp mới 63 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 175.371,58 tỷ đồng và 24,84 triệu USD. Trong các khu công nghiệp có 18 dự án, bao gồm 8 dự án FDI.

Thương mại cần thêm lực

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng ước đạt 150.375 tỷ đồng, thấp hơn kịch bản 153.808,6 tỷ đồng. Điều này phần nào phản ánh khu vực dịch vụ chưa đạt nhịp tăng mong muốn.

Ở hội nghị ngày 2/10, Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Bá Út cho biết ngành tiếp tục tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy các dự án điện gió, tạo thêm động lực tăng trưởng cuối năm.

“Để tạo thêm động lực tăng trưởng, đơn vị tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy 5 dự án điện gió”.Ông Nguyễn Bá Út, Giám đốc Sở Công Thương

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân báo cáo kết quả tăng trưởng ngành nông nghiệp tại hội nghị

04

Du lịch giữ đà tăng

Dòng khách tiếp tục đóng góp cho bức tranh dịch vụ, dù toàn khu vực vẫn chưa đạt kịch bản tăng trưởng.

18,47triệu

lượt khách được phục vụ trong 9 tháng; tăng 19,17% so cùng kỳ và đạt 73,64% kế hoạch năm 25,08 triệu lượt.

9 tháng: 18,47 triệu Kế hoạch năm: 25,08 triệu

Chặng cuối năm

Giữ đà khách đến, nâng giá trị chi tiêu và chất lượng dịch vụ.

Báo cáo xác định du lịch tiếp tục phục hồi, tăng tốc theo hướng hiệu quả và bền vững. Mục tiêu cả năm là 25,08 triệu lượt khách, trong đó 1,58 triệu lượt khách quốc tế.

05

Đầu tư công chuyển biến, áp lực tiến độ vẫn lớn

Giải ngân tăng đáng kể so với tháng 6, nhưng còn hơn một nửa kế hoạch vốn cần thực hiện.

44,27%

Tỷ lệ giải ngân lũy kế · 9.423,5 tỷ đồng trên tổng kế hoạch 21.286,1 tỷ đồng

Tháng 6/202622,59%

Thời điểm báo cáo44,27%

Báo cáo cho biết việc rà soát, điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng thực hiện tốt đã góp phần nâng tỷ lệ giải ngân từ 22,59% vào tháng 6 lên 44,27% tại thời điểm lập báo cáo.

Dù có cải thiện, khối lượng còn lại trong quý IV rất lớn. Tại hội nghị ngày 2/10, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh giải phóng mặt bằng và tiến độ các công trình trọng điểm, đặc biệt 2 tuyến cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương.

Quang cảnh Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9, quý III và 9 tháng năm 2026

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các địa phương, đơn vị phối hợp đẩy nhanh giải phóng mặt bằng

06

Văn hóa – xã hội: những kết quả và vấn đề cần chú ý

Các chỉ số giáo dục, việc làm, bảo hiểm y tế đi cùng yêu cầu tăng cường chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tốt nghiệp THPT

98,56%

Kỳ thi năm 2026

Bảo hiểm y tế

94%

Tỷ lệ người dân tham gia

Khám sức khỏe

2,54 triệu người

Chiếm 65% dân số theo báo cáo

Thể thao

701 huy chương

Tại 93 giải quốc gia và quốc tế

Trong 9 tháng, tỉnh ước giải quyết việc làm cho 53.972 lượt người, đạt 77,10% kế hoạch năm. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 70,86%; 2 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại Quảng Trực và Thuận An được đưa vào hoạt động trong năm học 2026 - 2027.

Y tế ghi nhận 4.233 ca tay chân miệng, tăng 2.175 ca so cùng kỳ; 3 vụ ngộ độc thực phẩm làm 188 người mắc và 1 người tử vong. Những con số này cho thấy bên cạnh kết quả khám sức khỏe, công tác phòng bệnh và an toàn thực phẩm cần tiếp tục được chú trọng.

Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Thị Phương Duyên báo cáo tiến độ khám sức khỏe miễn phí toàn dân tại hội nghị

07

Những điểm nghẽn phải đối mặt

Báo cáo không chỉ ghi nhận thành tựu mà còn nêu rõ những khoảng trống trước chặng nước rút.

01

Tăng trưởng chưa đạt kịch bản

Theo số liệu Cục Thống kê ngày 29/9, GRDP 9 tháng thấp hơn kịch bản 0,69 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ chậm hơn mục tiêu 1,41 điểm phần trăm.

02

Đất đai và dự án còn vướng

Nguồn thu từ đất thấp; xác định giá đất, tạo quỹ đất sạch và đấu giá quyền sử dụng đất chưa đáp ứng tiến độ.

03

Vi phạm lâm nghiệp gia tăng

Phát hiện 415 vụ, tăng 26,1% so cùng kỳ; số vụ phá rừng trái pháp luật tăng 59,5%.

04

Thiên tai tác động sản xuất

Mưa lũ, sạt trượt cục bộ và biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng gây sức ép lên đời sống, sản xuất và tiến độ đầu tư.

Trưởng Thống kê tỉnh Phạm Quốc Hùng dự báo tình hình tăng trưởng trong quý IV tại hội nghị ngày 2/10

08

Quý IV: chặng nước rút cho mục tiêu “2 con số”

Tỉnh xác định tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên là nhiệm vụ trọng tâm của quý cuối năm.

Báo cáo 553/BC-UBND ngày 25/9 từng ước quý IV cần tăng trưởng trên 11,5% để đạt mục tiêu cả năm, trước khi số liệu GRDP 9 tháng được Cục Thống kê cập nhật ngày 29/9. Trọng tâm là thúc đẩy công nghiệp – xây dựng và dịch vụ, giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, phát triển du lịch, xử lý các vướng mắc về đất đai và chăm lo an sinh.

Tại hội nghị ngày 2/10, Trưởng Thống kê tỉnh Phạm Quốc Hùng cho biết cần tăng trên 12,88% trong quý IV.

“Trách nhiệm, hành động, kết quả và xử lý”

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nêu tinh thần thực hiện nhiệm vụ tại hội nghị ngày 2/10/2026

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh

Nguồn

Báo cáo số 553/BC-UBND ngày 25/9/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Một số số liệu là số liệu ước tính tại thời điểm lập báo cáo.

Cập nhật số liệu GRDP quý III và 9 tháng: Công văn số 2862/CTK-TKQG ngày 29/9/2026 của Cục Thống kê, phụ lục tốc độ phát triển tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh năm 2020 (chỉ số phát triển 109,65 và 108,51 tương ứng mức tăng 9,65% và 8,51%). Các chỉ tiêu kinh tế – xã hội khác vẫn theo Báo cáo 553/BC-UBND.

Ảnh: Nguyễn Lương – Chính Thành. Tổng hợp, trình bày: Ngọc Tú

LÂM ĐỒNG.

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