Toàn cảnh kinh tế - xã hội Lâm Đồng 9 tháng đầu năm 2026
Kinh tế tiếp tục tăng tốc, du lịch giữ đà phục hồi và đầu tư khởi sắc. Nhưng khoảng cách đến mục tiêu tăng trưởng “2 con số” vẫn đặt áp lực lớn lên quý cuối năm.
Tổng quanGRDPKinh tế ngànhDu lịchĐầu tưVăn hóa – Xã hộiThách thứcQuý IV
Khám phá dữ liệu
Tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2026
8,51%so cùng kỳ năm 2025
Ước tính 8,51% Kịch bản 9,20%
Thấp hơn kịch bản 0,69 điểm phần trăm
01
Những con số tổng quan
Các chỉ tiêu nổi bật trong 9 tháng đầu năm 2026. GRDP theo Công văn 2862/CTK-TKQG ngày 29/9; các chỉ tiêu khác theo Báo cáo 553/BC-UBND ngày 25/9.
Tăng trưởng GRDP
8,51%
Ước 9 tháng · Cục Thống kê 29/9
Thu ngân sách
28.517 tỷ đồng
87,98% dự toán Trung ương
Khách du lịch
18,47 triệu lượt
Tăng 19,17% so cùng kỳ
Vốn đầu tư toàn xã hội
84.104,8 tỷ đồng
Tăng 12,09% so cùng kỳ
Giải ngân đầu tư công
44,27%
9.423,5 tỷ đồng / kế hoạch vốn
Doanh nghiệp mới
3.264
Vốn đăng ký trên 17.000 tỷ đồng
Dự án đầu tư mới
63
175.371,58 tỷ đồng và 24,84 triệu USD
Việc làm
53.972 lượt người
Đạt 77,10% kế hoạch năm
Lưu ý: báo cáo ghi vốn đầu tư toàn xã hội 84.104,8 tỷ đồng và “đạt 62,3% kế hoạch năm” nhưng phần kế hoạch năm trong ngoặc không khớp phép tính; bài này chỉ sử dụng giá trị và mức tăng cùng kỳ.
02
Tăng trưởng: công nghiệp dẫn nhịp, dịch vụ chưa đạt kịch bản
Theo Cục Thống kê, GRDP 9 tháng ước tăng 8,51%, thấp hơn kịch bản 9,20%; riêng quý III ước tăng 9,65%.
Nông, lâm nghiệp và thủy sản4,90%
Kịch bản 4,77% · Vượt kịch bản
Công nghiệp và xây dựng10,64%
Kịch bản 11,27% · Chưa đạt kịch bản
Dịch vụ9,49%
Kịch bản 10,90% · Chưa đạt kịch bản
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp8,07%
Kịch bản 7,57% · Vượt kịch bản
Nguồn tăng trưởng: Cục Thống kê, Công văn 2862/CTK-TKQG ngày 29/9/2026, phụ lục ước tính 9 tháng. Kịch bản: Báo cáo 553/BC-UBND ngày 25/9/2026. Thanh ngang biểu thị tốc độ tăng trên thang 12%.
Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,90%, nhỉnh hơn kịch bản; công nghiệp – xây dựng tăng 10,64%, chưa đạt kịch bản 11,27%. Dịch vụ tăng 9,49%, thấp hơn mục tiêu 10,90%, trở thành điểm cần bứt tốc trong chặng cuối.
Đà tăng của quý III cho thấy chuyển động tích cực, song vẫn chưa đủ để xóa khoảng cách tích lũy của cả 9 tháng.
Số liệu cập nhật: Công văn 2862/CTK-TKQG ngày 29/9/2026 của Cục Thống kê ước GRDP 9 tháng tăng 8,51%, quý III tăng 9,65%; thay cho ước tính 8,74% và 10,20% trong Báo cáo 553/BC-UBND ngày 25/9. Các chỉ tiêu ngoài GRDP vẫn theo báo cáo ngày 25/9.
03
Động lực từ sản xuất, thương mại và đầu tư
Tăng trưởng có thêm lực đẩy từ công nghiệp – xây dựng và dòng vốn dự án mới, trong khi sức mua vẫn dưới kỳ vọng.
Công nghiệp tăng tốc
Theo Công văn 2862/CTK-TKQG, trong quý III khu vực công nghiệp – xây dựng ước tăng 15,36% so cùng kỳ; riêng công nghiệp tăng 16,90%. Lũy kế 9 tháng, khu vực này tăng 10,64%, chưa đạt kịch bản 11,27%; riêng công nghiệp tăng 10,62%.
Tỉnh đã cấp mới 63 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 175.371,58 tỷ đồng và 24,84 triệu USD. Trong các khu công nghiệp có 18 dự án, bao gồm 8 dự án FDI.
Thương mại cần thêm lực
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng ước đạt 150.375 tỷ đồng, thấp hơn kịch bản 153.808,6 tỷ đồng. Điều này phần nào phản ánh khu vực dịch vụ chưa đạt nhịp tăng mong muốn.
Ở hội nghị ngày 2/10, Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Bá Út cho biết ngành tiếp tục tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy các dự án điện gió, tạo thêm động lực tăng trưởng cuối năm.
“Để tạo thêm động lực tăng trưởng, đơn vị tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy 5 dự án điện gió”.Ông Nguyễn Bá Út, Giám đốc Sở Công Thương
04
Du lịch giữ đà tăng
Dòng khách tiếp tục đóng góp cho bức tranh dịch vụ, dù toàn khu vực vẫn chưa đạt kịch bản tăng trưởng.
18,47triệu
lượt khách được phục vụ trong 9 tháng; tăng 19,17% so cùng kỳ và đạt 73,64% kế hoạch năm 25,08 triệu lượt.
9 tháng: 18,47 triệu Kế hoạch năm: 25,08 triệu
Chặng cuối năm
Giữ đà khách đến, nâng giá trị chi tiêu và chất lượng dịch vụ.
Báo cáo xác định du lịch tiếp tục phục hồi, tăng tốc theo hướng hiệu quả và bền vững. Mục tiêu cả năm là 25,08 triệu lượt khách, trong đó 1,58 triệu lượt khách quốc tế.
05
Đầu tư công chuyển biến, áp lực tiến độ vẫn lớn
Giải ngân tăng đáng kể so với tháng 6, nhưng còn hơn một nửa kế hoạch vốn cần thực hiện.
44,27%
Tỷ lệ giải ngân lũy kế · 9.423,5 tỷ đồng trên tổng kế hoạch 21.286,1 tỷ đồng
Tháng 6/202622,59%
Thời điểm báo cáo44,27%
Báo cáo cho biết việc rà soát, điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng thực hiện tốt đã góp phần nâng tỷ lệ giải ngân từ 22,59% vào tháng 6 lên 44,27% tại thời điểm lập báo cáo.
Dù có cải thiện, khối lượng còn lại trong quý IV rất lớn. Tại hội nghị ngày 2/10, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh giải phóng mặt bằng và tiến độ các công trình trọng điểm, đặc biệt 2 tuyến cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương.
06
Văn hóa – xã hội: những kết quả và vấn đề cần chú ý
Các chỉ số giáo dục, việc làm, bảo hiểm y tế đi cùng yêu cầu tăng cường chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
98,56%
Kỳ thi năm 2026
Bảo hiểm y tế
94%
Tỷ lệ người dân tham gia
Khám sức khỏe
2,54 triệu người
Chiếm 65% dân số theo báo cáo
701 huy chương
Tại 93 giải quốc gia và quốc tế
Trong 9 tháng, tỉnh ước giải quyết việc làm cho 53.972 lượt người, đạt 77,10% kế hoạch năm. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 70,86%; 2 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại Quảng Trực và Thuận An được đưa vào hoạt động trong năm học 2026 - 2027.
Y tế ghi nhận 4.233 ca tay chân miệng, tăng 2.175 ca so cùng kỳ; 3 vụ ngộ độc thực phẩm làm 188 người mắc và 1 người tử vong. Những con số này cho thấy bên cạnh kết quả khám sức khỏe, công tác phòng bệnh và an toàn thực phẩm cần tiếp tục được chú trọng.
07
Những điểm nghẽn phải đối mặt
Báo cáo không chỉ ghi nhận thành tựu mà còn nêu rõ những khoảng trống trước chặng nước rút.
01
Tăng trưởng chưa đạt kịch bản
Theo số liệu Cục Thống kê ngày 29/9, GRDP 9 tháng thấp hơn kịch bản 0,69 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ chậm hơn mục tiêu 1,41 điểm phần trăm.
02
Đất đai và dự án còn vướng
Nguồn thu từ đất thấp; xác định giá đất, tạo quỹ đất sạch và đấu giá quyền sử dụng đất chưa đáp ứng tiến độ.
03
Vi phạm lâm nghiệp gia tăng
Phát hiện 415 vụ, tăng 26,1% so cùng kỳ; số vụ phá rừng trái pháp luật tăng 59,5%.
04
Thiên tai tác động sản xuất
Mưa lũ, sạt trượt cục bộ và biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng gây sức ép lên đời sống, sản xuất và tiến độ đầu tư.
08
Quý IV: chặng nước rút cho mục tiêu “2 con số”
Tỉnh xác định tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên là nhiệm vụ trọng tâm của quý cuối năm.
Báo cáo 553/BC-UBND ngày 25/9 từng ước quý IV cần tăng trưởng trên 11,5% để đạt mục tiêu cả năm, trước khi số liệu GRDP 9 tháng được Cục Thống kê cập nhật ngày 29/9. Trọng tâm là thúc đẩy công nghiệp – xây dựng và dịch vụ, giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, phát triển du lịch, xử lý các vướng mắc về đất đai và chăm lo an sinh.
Tại hội nghị ngày 2/10, Trưởng Thống kê tỉnh Phạm Quốc Hùng cho biết cần tăng trên 12,88% trong quý IV.
“Trách nhiệm, hành động, kết quả và xử lý”
Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nêu tinh thần thực hiện nhiệm vụ tại hội nghị ngày 2/10/2026
Nguồn
Báo cáo số 553/BC-UBND ngày 25/9/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Một số số liệu là số liệu ước tính tại thời điểm lập báo cáo.
Cập nhật số liệu GRDP quý III và 9 tháng: Công văn số 2862/CTK-TKQG ngày 29/9/2026 của Cục Thống kê, phụ lục tốc độ phát triển tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh năm 2020 (chỉ số phát triển 109,65 và 108,51 tương ứng mức tăng 9,65% và 8,51%). Các chỉ tiêu kinh tế – xã hội khác vẫn theo Báo cáo 553/BC-UBND.
Ảnh: Nguyễn Lương – Chính Thành. Tổng hợp, trình bày: Ngọc Tú
LÂM ĐỒNG.
Chia sẻ In bài
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/toan-canh-kinh-te-xa-hoi-lam-dong-9-thang-dau-nam-2026-467643.html