Cần Thơ đặt mục tiêu 70% hộ dân phân loại rác tại nguồn

Tuyên truyền đến người dân về rác thải nhựa tại nhà văn hóa khu vực 5, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ ngày 2/10/2026. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Thành phố Cần Thơ đề ra mục tiêu chung đưa phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường được thường xuyên, liên tục, rộng khắp và lan tỏa mạnh mẽ; hình thành nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường trong cộng đồng dân cư, xây dựng môi trường sống sáng, xanh, sạch, đẹp trên địa bàn thành phố. Theo đó, Cần Thơ tăng cường tuyên truyền về lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu đến người dân, khu dân cư.

Trong buổi tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa được tổ chức mới đây tại Nhà văn hóa khu vực 5, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, truyền thông viên Phạm Thị Phỉ đã thông tin đến người dân về thời gian tồn tại rất lâu của rác thải nhựa trong môi trường, qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn những tác động của loại rác thải này đối với môi trường và sức khỏe.

Theo bà Phạm Thị Phỉ, rác thải nhựa khi thải ra môi trường có thời gian tồn tại rất lâu, khó phân hủy, nếu không được thu gom và xử lý đúng cách sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường sống.

Do vậy, điều quan trọng là mỗi người cần thay đổi từ những thói quen hàng ngày. Khi đi chợ hoặc mua sắm, bà con có thể hạn chế sử dụng túi ni-lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần, thay vào đó ưu tiên những sản phẩm có thể sử dụng nhiều lần. Những vật dụng bằng nhựa còn khả năng sử dụng thì nên tiếp tục sử dụng, những loại có thể tái chế thì phân loại để thu gom, tránh việc sử dụng xong rồi bỏ chung với tất cả các loại rác khác. Bên cạnh việc hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, chúng ta cũng cần thực hiện phân loại rác ngay tại nguồn. Việc phân loại đúng sẽ giúp cho quá trình thu gom, xử lý và tái chế rác thuận lợi hơn, đồng thời hạn chế lượng rác thải ra môi trường.

Tuyên truyền đến người dân về rác thải nhựa tại nhà văn hóa khu vực 5, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ ngày 2/10/2026. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

“Tôi mong rằng sau buổi tuyên truyền, mỗi gia đình sẽ bắt đầu từ những việc làm cụ thể, đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày. Khi từng người cùng có ý thức, từng gia đình cùng thực hiện thì sẽ góp phần giảm rác thải nhựa, giữ gìn môi trường sống sạch đẹp và bảo vệ sức khỏe cho chính mình cũng như cộng đồng”, bà Phạm Thị Phỉ nói.

Bà Dương Thanh Hương, ở khu vực 5 cho biết, qua buổi tuyên truyền cũng hiểu rõ hơn về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường. Trước đây, nhiều khi bản thân bà sử dụng các loại túi ni-lông, chai nhựa hay những sản phẩm nhựa dùng một lần rồi bỏ chung với các loại rác khác, nhưng qua tuyên truyền thì bà thấy việc phân loại rác ngay từ đầu rất cần thiết.

“Tôi nghĩ nếu mỗi gia đình đều có ý thức hơn trong việc phân loại rác, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần và bỏ rác đúng nơi quy định thì sẽ góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, giữ cho khu vực mình sinh sống sạch đẹp hơn. Gia đình tôi cũng sẽ vận động các thành viên cùng thực hiện để góp phần bảo vệ môi trường”, bà Dương Thanh Hương cho biết.

Theo ông Võ Minh Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Mặt trận Tổ quốc có trách nhiệm tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên và nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc thực hiện tư vấn, phản biện, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định.

Như vậy, vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác bảo vệ môi trường được thể hiện ở cả hai mặt là vừa tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao nhận thức, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, vừa thực hiện chức năng giám sát để các chính sách, quy định và hoạt động bảo vệ môi trường được triển khai đúng quy định, thiết thực và hiệu quả. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động và giám sát, Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức thành viên góp phần phát huy vai trò của người dân trong bảo vệ môi trường, tạo sự đồng thuận và nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong việc giữ gìn môi trường sống.

Tuyên truyền để hiểu, vận động để làm, giám sát để duy trì; bảo vệ môi trường chỉ bền vững khi chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và cộng đồng cùng tham gia đúng vai, đúng việc và có phối hợp, theo ông Võ Minh Cảnh.

Bà Nguyễn Thị Huyền, Chi cục Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho rằng, trong công tác tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên không nhất thiết phải nhân rộng tên gọi của từng mô hình, mà quan trọng là nhân rộng những nguyên tắc, cách làm hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, từng nhóm đối tượng.

Tuyên truyền đến người dân về rác thải nhựa tại nhà văn hóa khu vực 5, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ ngày 2/10/2026. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Việc lựa chọn cách làm phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng sẽ giúp các hoạt động bảo vệ môi trường thiết thực hơn, dễ tham gia và có khả năng duy trì lâu dài, qua đó từng bước hình thành ý thức và thói quen bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Theo ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, thực hiện toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, thành phố tăng cường công tác truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức toàn xã hội tạo sức lan tỏa sâu rộng, khuyến khích và động viên toàn dân tích cực tham gia về bảo vệ môi trường, tự giác thực hiện nếp sống văn minh; hạn chế, giảm thiểu, tiến tới chấm dứt sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy.

Đến năm 2030, Cần Thơ đặt chỉ tiêu 100% cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn thành phố triển khai các hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa; phấn đấu giảm tối thiểu 70% việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong hội họp, hội nghị và các hoạt động của cơ quan. Các xã, phường xây dựng và duy trì ít nhất 1 mô hình cộng đồng giảm thiểu rác thải nhựa; 100% trường học trên địa bàn thành phố tổ chức tuyên truyền, giáo dục về giảm thiểu rác thải nhựa, phấn đấu tối thiểu 50% trường học triển khai mô hình “trường học giảm rác thải nhựa”.

Đồng thời, thành phố từng bước triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, phấn đấu đến năm 2030 có tối thiểu 70% hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; tối thiểu 30% doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có phát sinh chất thải nhựa trên địa bàn thành phố áp dụng giải pháp giảm thiểu, tái sử dụng hoặc tái chế chất thải nhựa, hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn, mô hình kinh tế xanh.