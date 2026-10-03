Đẩy mạnh điện mặt trời mái nhà, tháo gỡ rào cản đầu tư

Ngày 3/10, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, báo chí đặt câu hỏi về chủ trương phát triển năng lượng mặt trời hiện nay? Sắp tới, Bộ Công Thương có giao chỉ tiêu cho địa phương phát triển hay không? Cần có cơ chế, chính sách như thế nào để kịp thời bổ sung nguồn điện cho nhân dân?.

Trả lời nội dung này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết, hiện nay nhu cầu điện mỗi năm tăng trên dưới 10%, rất nhanh. Do đó, cần nhiều nguồn điện khác nhau.

Việc phát triển các dự án nguồn điện cũng như các dự án về lưới điện đòi hỏi nhiều thời gian.

Trong khi đó, phát triển năng lượng điện mặt trời mái nhà có nhiều lợi thế: Thời gian rất nhanh; không phải thu hồi, giải phóng mặt bằng; giảm áp lực về truyền tải, xây dựng hệ thống lưới điện truyền tải.

Thời gian vừa qua, điện mặt trời mái nhà phát triển tương đối nhanh và cũng đóng góp một phần đáng kể trong đáp ứng nhu cầu điện của quốc gia.

Chính phủ và Bộ Công Thương đã quyết liệt trong việc thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà.

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ ban hành Chỉ thị 10 nhằm thúc đẩy các giải pháp phát triển điện mặt trời mái nhà như: Khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu; khuyến khích lắp các hệ thống pin lưu trữ; đưa ra chỉ tiêu phấn đấu hằng năm có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình trên cả nước lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ…

Theo thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hiện nay công suất điện mặt trời mái nhà trên toàn quốc đã đạt khoảng 11.000 MWp.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài thông tin tại họp báo (Ảnh: Hoàng Bích).

Liên quan đến nội dung này, trong Quy hoạch điện VIII, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài cho biết, Bộ đã giao chỉ tiêu phân bổ đến từng tỉnh.

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng đã tổ chức các hội nghị trực tuyến để phổ biến và yêu cầu UBND các tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy điện mặt trời mái nhà, trong đó có việc ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển theo thẩm quyền. Hiện nay, đã có một số tỉnh ban hành chính sách này.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài cho biết: "Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai ban hành chính sách hỗ trợ".

Về bổ sung các nguồn điện trong giai đoạn tới, thời gian qua, việc triển khai Quy hoạch điện VIII còn tương đối chậm do một số nguyên nhân. Để đạt được mục tiêu đến năm 2030, Bộ Công Thương đang tập trung rà soát hai nội dung chính.

Về thể chế, Bộ xem xét, sửa đổi Luật Điện lực. Cùng với đó, rà soát, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII để thay thế, cập nhật các nguồn điện chậm tiến độ theo đúng tinh thần Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Về cơ chế, chính sách, điều quan trọng nhất là thúc đẩy các dự án nguồn điện và lưới điện trong Quy hoạch điện VIII. Trong phân cấp, phân quyền, các địa phương phải chịu trách nhiệm chủ quản đầu tư các dự án nguồn và lưới điện trên địa bàn. Bộ Công Thương theo chỉ đạo của Chính phủ sẽ trình Luật Điện lực (sửa đổi) vào kỳ họp Quốc hội tháng 10 tới đây nhằm tháo gỡ tối đa rào cản, tạo điều kiện thu hút nguồn lực đầu tư vào các dự án nguồn điện và lưới điện.

"Một giải pháp nữa không kém phần quan trọng để đáp ứng nhu cầu điện trong giai đoạn tới là phải triển khai quyết liệt các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Có như vậy, với tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện hằng năm trên dưới 10%, mới có thể đáp ứng yêu cầu về năng lượng phục vụ tăng trưởng kinh tế", Thứ trưởng nêu rõ.