Mỹ hoàn tiền cho gần một triệu người tham gia Obamacare

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/9 bắt đầu gửi khoản hoàn tiền 500 USD cho hơn 950.000 người tham gia chương trình bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe Giá phải chăng (ACA), thường được gọi là Obamacare, tại 30 tiểu bang.

Những người này cũng sẽ nhận được thư của Tổng thống Trump, trong đó ông cho rằng chính quyền tiền nhiệm đã thu quá mức các khoản phí liên quan hoạt động của thị trường bảo hiểm ACA, đồng thời nhấn mạnh những thành quả mình đạt được về chính sách y tế.

Theo Nhà Trắng, số tiền này được lấy từ phần phí chưa sử dụng mà các công ty bảo hiểm đóng để vận hành sàn giao dịch liên bang - khoản phí vốn bị đẩy sang người tiêu dùng khiến giá bảo hiểm tăng cao.

Chương trình hoàn tiền chỉ áp dụng tại 30 bang có sử dụng sàn giao dịch liên bang (HealthCare.gov). Người tham gia Obamacare ở 20 bang tự vận hành sàn giao dịch riêng sẽ không thuộc diện nhận khoản tiền này.

Chính quyền Tổng thống Trump ngày 30/9 bắt đầu gửi khoản hoàn tiền 500 USD cho hơn 950.000 người tham gia chương trình bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe Giá phải chăng (ACA). Ảnh: Reuters.

Ai được nhận?

Trong thư, ông Trump cũng liệt kê những nỗ lực của mình nhằm ngăn chặn gian lận, giảm giá thuốc và tăng chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe ở khu vực nông thôn.

Các khoản hoàn tiền sẽ dành cho những người mua bảo hiểm theo ACA nhưng không nhận trợ cấp liên bang để chi trả phí bảo hiểm.

Theo Nhà Trắng, đa số người nhận khoản hoàn tiền là những người Mỹ thuộc tầng lớp trung lưu, có thu nhập trên 400% (tức trên 4 lần) mức nghèo liên bang, tương đương khoảng 63.000 USD đối với một cá nhân và 129.000 USD đối với gia đình 4 người.

Một số người có thu nhập từ 100% đến 400% (từ 1-4 lần) mức nghèo liên bang cũng thuộc diện được nhận.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh phí bảo hiểm dự kiến tiếp tục tăng năm 2027. Người tham gia bảo hiểm sẽ biết mình phải trả thêm bao nhiêu khi đợt đăng ký mở bắt đầu từ ngày 1/11, ngay trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tính đến tháng 2/2026, khoảng 19,2 triệu người đang tham gia các gói bảo hiểm y tế thông qua sàn giao dịch ACA, theo số liệu của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ.

Trong một video công bố chương trình hoàn tiền, đồng thời kêu gọi Quốc hội thông qua kế hoạch chăm sóc sức khỏe của mình, ông Trump nói khoản hoàn tiền 500 USD sẽ bù đắp cho mức tăng phí bảo hiểm “trong nhiều trường hợp”.

Tuy nhiên, theo KFF, chi phí hàng tháng của một số người tham gia đã tăng cao hơn nhiều so với khoản tiền này.

CNBC cũng dẫn lời một số chuyên gia cho rằng khoản 500 USD khó bù đắp đầy đủ mức tăng phí bảo hiểm, trong một số trường hợp lên tới hàng nghìn USD mỗi năm.

Hàng triệu người Mỹ cũng được cho đã ngừng tham gia bảo hiểm khi chi phí y tế tăng cao, trong khi các khoản trợ cấp tăng cường được triển khai trong thời kỳ Covid-19 hết hiệu lực, khiến phí bảo hiểm hàng tháng trở nên quá đắt đỏ.

Các y tá tiêm thuốc cho bệnh nhân tại một bệnh viện ở Sarasota, Florida (Mỹ). Ảnh: Reuters.

Tổng thống Trump hứa phát 1.000 tỷ USD nếu đảng Cộng hòa thắng cử

Tại cuộc vận động tranh cử ở Oklahoma ngày 1/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố kế hoạch phát 5.000 USD cho mỗi người trưởng thành nếu đảng Cộng hòa thắng bầu cử giữa kỳ là "hoàn toàn khả thi".

Dự kiến kế hoạch này tiêu tốn khoảng 1.000 tỷ USD. Ông Trump tuyên bố nguồn tiền sẽ được giải quyết nhờ 21.000 tỷ USD dòng vốn đầu tư ông mang về trong nửa nhiệm kỳ, dù dữ liệu Nhà Trắng chỉ ghi nhận mức 11.200 tỷ USD.

Tuy nhiên, đề xuất gây nhiều hoài nghi bởi có nguy cơ làm trầm trọng thêm mức thâm hụt ngân sách hằng năm đang ở ngưỡng gần 1.800 tỷ USD của Mỹ và làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

“Nếu đảng Cộng hòa chiến thắng, các bạn sẽ thắng cùng chúng tôi và các bạn sẽ nhận được 5.000 USD”, ông Trump phát biểu. “Khoản tiền này sẽ được gọi là 'Cổ tức Trump'”.

Ông nhấn mạnh đây là thành quả từ thuế quan và nền kinh tế kỷ lục mà "chỉ đảng Cộng hòa mới làm được".

Chưa đầy một giờ sau, Phó tổng thống JD Vance dường như tìm cách điều chỉnh đề xuất của ông Trump, ít nhất ở một phần, khi gợi ý rằng khoản “cổ tức” sẽ không được dành cho người giàu.

Ông Vance cho rằng khoản tiền có thể được chi trả từ nguồn thu thuế quan của Mỹ, dù số tiền đề xuất lớn hơn rất nhiều so với khoản thu mà Mỹ nhận được từ các biện pháp bảo hộ thương mại này.

Nhà Trắng không phản hồi yêu cầu cung cấp thêm thông tin.

Quốc hội sẽ cần phê chuẩn hoặc bằng cách nào đó chấp thuận khoản chi này. Tổng số tiền sẽ cao hơn rất nhiều so với nguồn thu từ thuế quan của Mỹ, ngay cả trước khi Tòa án Tối cao bác bỏ phần lớn chương trình thuế quan của ông Trump vào năm ngoái.

Hồi tháng 9, tại đại hội giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa, ông Trump lần đầu tiên đề xuất ý tưởng chia "cổ tức" 5.000 USD cho toàn dân. Số tiền này dự kiến được trích từ thành quả của các chính sách kinh tế thời gian qua, bao gồm cả thuế quan. Tuy nhiên, đề xuất chia này đang nhận nhiều ý kiến trái chiều.