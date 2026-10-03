Bộ Tài chính đề xuất 5 giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra sáng 3/10, trả lời câu hỏi của báo chí về khả năng tăng trưởng hai con số trong năm 2026, kịch bản tăng trưởng những tháng cuối năm và các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9/2026, quý III/2026 và 9 tháng năm 2026 tiếp tục đạt kết quả tích cực.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, tăng trưởng GDP quý III ước đạt 9,95% so với cùng kỳ. Tính chung trong 9 tháng 2026, GDP tăng 9,01%. Nhiều ngành, lĩnh vực kinh doanh tăng trưởng tích cực như nông, lâm, thủy sản 9 tháng tăng 4,02%, bám sát kịch bản cả năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng ước tăng 12,3% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng tăng 13,4%.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chia sẻ tại họp báo.

Khách quốc tế 9 tháng đạt 17,7 triệu lượt khách, tăng 14,5%. Thu hút FDI tiếp tục là điểm sáng, vốn FDI đăng ký 9 tháng đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ. Vốn thực hiện ước đạt 21, 07 tỷ USD, tăng 12,1%.

Xuất nhập khẩu 9 tháng đạt 888 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 2.187.000 tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán và tăng 12,1% so với cùng kỳ.

Về tăng trưởng GRDP của các địa phương, các tỉnh, thành phố có tới 12/34 địa phương tăng trưởng 9 tháng năm 2026 đạt hai con số. Trong đó nổi bật như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh...

Trong quý IV/2026 và cả năm 2026, Chính phủ vẫn kiên định mục tiêu tiếp tục giữ tăng trưởng hai con số. Thủ tướng Chính phủ cũng như Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp có hiệu quả, quyết liệt để từng bộ, địa phương, doanh nghiệp đều hoàn thành kế hoạch cả năm. Như vậy toàn nền kinh tế sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số.

5 nhóm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, giữ ổn định vĩ mô

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết cần tập trung triển khai 5 nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô khác để kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Đảm bảo an ninh năng lượng, tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu. Hai mặt hàng chiến lược và cân đối về năng lượng, xăng dầu phải tuyệt đối được đảm bảo.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện thể chế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các vướng mắc về thể chế và không để phát sinh điểm nghẽn mới, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Trong tháng 10 này, Chính phủ sẽ trình Quốc hội ban hành và sửa đổi rất nhiều luật để giải quyết vấn đề về thể chế.

Thứ ba, giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công được giao, hoàn thành các dự án trọng điểm và tiến độ năm 2026. Kiên quyết cắt giảm vốn của các bộ, địa phương giải ngân chậm để chuyển cho những dự án, những công trình có điều kiện và khả năng để hấp thụ vốn.

Thứ tư, tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế, thúc đẩy đầu tư tư nhân và tháo gỡ, triển khai các dự án tồn đọng. Trong đó hơn 1.000 dự án đã được giải quyết các khó khăn vướng mắc. Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành cũng như các địa phương tập trung thực hiện vì đã được giải quyết về cơ chế nên phải tập trung triển khai. Đó là động lực rất lớn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có trách nhiệm tiếp tục hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được xác định ngay từ đầu năm.

Thứ năm, trong giải pháp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày giải ngân 100% vốn ngân sách nhà nước đã dành cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong 3 tháng cuối năm.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính luôn luôn bám sát tình hình để tham mưu cho Chính phủ các kịch bản cũng như giải pháp để chúng ta hướng tới mục tiêu không thay đổi, đó là tăng trưởng hai con số về GDP trong năm 2026.