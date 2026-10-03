Bộ Công Thương nói về định hướng phát triển điện mặt trời mái nhà

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài thông tin về định hướng phát triển điện mặt trời mái nhà. Ảnh: Chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra trưa nay (3/10), Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đã cung cấp thông tin về định hướng phát triển năng lượng mặt trời, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam trong thời gian tới.

Cụ thể, ông Hoài cho biết hiện nay nhu cầu điện của Việt Nam mỗi năm tăng trên dưới 10%, là nhu cầu tăng rất nhanh. Do đó, cả nước cần nhiều nguồn điện khác nhau. Tuy nhiên, việc phát triển các dự án nguồn điện cũng như các dự án về lưới điện đòi hỏi nhiều thời gian và vốn đầu tư. Trong khi đó, phát triển năng lượng điện mặt trời mái nhà có nhiều lợi thế: Thời gian nhanh; không phải thu hồi, giải phóng mặt bằng; giảm áp lực về truyền tải, xây dựng hệ thống lưới điện truyền tải…

Với các lợi thế này, ông Hoài cho biết thời gian qua, loại hình điện mặt trời mái nhà đã phát triển tương đối nhanh và cũng đóng góp đáng kể trong đáp ứng nhu cầu điện của quốc gia.

Hiện nay, Chính phủ và Bộ Công Thương cũng rất quyết liệt trong việc thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà.

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ ban hành Chỉ thị 10 nhằm thúc đẩy các giải pháp phát triển điện mặt trời mái nhà như: Khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu; khuyến khích lắp hệ thống pin lưu trữ; đưa ra chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình trên cả nước lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ…

Theo thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hiện nay công suất điện mặt trời mái nhà trên cả nước đã đạt khoảng 11.000 MWp.

Đáng chú ý, trong Quy hoạch điện VIII, Bộ Công Thương đã giao chỉ tiêu phân bổ đến từng tỉnh. Đồng thời, Bộ cũng đã tổ chức các hội nghị trực tuyến để phổ biến và yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố triển khai các giải pháp thúc đẩy điện mặt trời mái nhà, trong đó có việc ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển theo thẩm quyền.

“Hiện nay đã có một số tỉnh ban hành chính sách này. Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai ban hành chính sách hỗ trợ”, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài thông tin.

Về việc bổ sung các nguồn điện trong giai đoạn tới, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết thời gian qua, việc triển khai Quy hoạch điện VIII còn tương đối chậm do một số nguyên nhân. Nhưng để đạt được mục tiêu đến năm 2030, Bộ Công Thương đang tập trung rà soát 2 nội dung chính.

Một là về thể chế, Bộ đang xem xét, sửa đổi Luật Điện lực. Hai là rà soát, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII để thay thế, cập nhật các nguồn điện chậm tiến độ theo đúng tinh thần Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị của Thủ tướng.

“Về cơ chế, chính sách, điều quan trọng nhất là thúc đẩy các dự án nguồn điện và lưới điện trong Quy hoạch điện VIII. Trong phân cấp, phân quyền, các địa phương phải chịu trách nhiệm chủ quản đầu tư các dự án nguồn và lưới điện trên địa bàn”, Thứ trưởng Bộ Công Thương nói và cho biết theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ sẽ trình dự án Luật Điện lực (sửa đổi) tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 này nhằm tháo gỡ tối đa rào cản, tạo điều kiện thu hút nguồn lực đầu tư.

Ngoài ra, Bộ cũng sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp tiết kiệm điện theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng điện khoảng 10%/năm, phục vụ phát triển kinh tế.