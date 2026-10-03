Phụ nữ Quảng Ngãi chung tay xây dựng văn hóa giao thông

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong cán bộ, hội viên phụ nữ, năm 2026, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi triển khai kế hoạch tổ chức các hội nghị tập huấn pháp luật về ATGT tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Các hội nghị có sự tham gia của báo cáo viên thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Trung tá Võ Tá Hà, Đội phó Đội Tham mưu PC08, Công an tỉnh Quảng Ngãi tuyên truyền tại Hội nghị.

Nội dung tập huấn tập trung phổ biến những quy định của pháp luật về ATGT, nâng cao kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đồng thời giúp cán bộ, hội viên phụ nữ nhận diện những hành vi vi phạm phổ biến và hậu quả có thể xảy ra khi không chấp hành quy định pháp luật.

Đặc biệt, việc tổ chức tập huấn tại cơ sở tạo điều kiện để hội viên được trực tiếp trao đổi, giải đáp những vấn đề gặp phải trong quá trình tham gia giao thông hằng ngày.

Qua đó, kiến thức pháp luật không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận thông tin mà còn được vận dụng vào thực tiễn, góp phần hình thành thói quen tham gia giao thông văn minh, an toàn.

Việc tuyên truyền pháp luật về ATGT có ý nghĩa thiết thực đối với hội viên phụ nữ ở các thôn, nhất là những địa bàn có điều kiện đi lại còn khó khăn, người dân thường xuyên sử dụng xe máy để phục vụ sinh hoạt, lao động và sản xuất.

Chị Y Byanh, Chi hội phó Chi hội phụ nữ thôn 1, xã Kon Braih, cho biết: “Thông qua hội nghị tập huấn, chị em có thêm kiến thức về các quy định khi tham gia giao thông, từ việc đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, chấp hành tín hiệu đèn giao thông đến không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện. Đây là những kiến thức rất gần gũi, thiết thực với cuộc sống hằng ngày. Sau tập huấn, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở hội viên và người thân cùng thực hiện, nhất là việc giáo dục con em chấp hành quy định khi tham gia giao thông”.

Thông qua các hội nghị tập huấn pháp luật về an toàn giao thông, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Quảng Ngãi hướng đến trang bị kiến thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn ngay từ gia đình và cộng đồng dân cư.

Không chỉ ở khu vực nông thôn, tại các phường trung tâm, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong công tác Hội. Với vai trò là người thường xuyên kết nối, vận động hội viên tại khu dân cư, cán bộ chi hội phụ nữ có điều kiện đưa các nội dung tuyên truyền đến từng gia đình.

Chị Nguyễn Thị Hà, Chi hội phó Chi hội phụ nữ tổ dân phố 14, phường Kon Tum, cho rằng hiệu quả của công tác tuyên truyền không chỉ nằm ở số lượng người tham gia mà quan trọng hơn là sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi hội viên.

“Thông qua các buổi tập huấn, chị em được tiếp cận trực tiếp với những quy định mới, được báo cáo viên giải thích cụ thể các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông. Đây cũng là dịp để mỗi người nhìn nhận lại thói quen của mình, từ đó điều chỉnh những hành vi chưa đúng. Là cán bộ chi hội, tôi sẽ tiếp tục lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt, vận động hội viên thực hiện tốt quy định về ATGT và nhắc nhở các thành viên trong gia đình cùng chấp hành”, chị Hà nói.

Thực tế cho thấy, phụ nữ không chỉ là đối tượng trực tiếp tham gia giao thông mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc giáo dục, nhắc nhở các thành viên gia đình hình thành ý thức chấp hành pháp luật. Từ việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển đến việc chủ động nhắc nhở người thân không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia, mỗi hành động nhỏ đều góp phần hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông.

Việc tuyên truyền pháp luật về ATGT có ý nghĩa thiết thực đối với hội viên phụ nữ ở các thôn, nhất là những địa bàn có điều kiện đi lại còn khó khăn, người dân thường xuyên sử dụng xe máy để phục vụ sinh hoạt, lao động và sản xuất.

Vì vậy, việc Hội LHPN tỉnh phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức tập huấn không chỉ góp phần bổ sung kiến thức pháp luật cho hội viên mà còn phát huy vai trò của tổ chức Hội trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn minh tại cộng đồng.

Sau các hội nghị, cán bộ Hội và chi hội trưởng, chi hội phó sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, phổ biến kiến thức ATGT đến hội viên thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, hoạt động truyền thông và các hình thức phù hợp với từng địa bàn.

Với phương châm mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ là một tuyên truyền viên về ATGT, Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi hướng đến tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động, để mỗi gia đình thực sự trở thành một địa chỉ tuyên truyền, giáo dục ý thức giao thông an toàn. Qua đó, góp phần cùng các cấp, ngành và toàn xã hội xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, giảm thiểu tai nạn và những hậu quả đáng tiếc do tai nạn giao thông gây ra.