Thứ trưởng Bộ Tài chính nói về bước tiếp theo sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra ngày 3/10, trước câu hỏi của phóng viên về những cải cách cần ưu tiên để biến việc nâng hạng thị trường chứng khoán thành dòng vốn dài hạn cho nền kinh tế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã có những chia sẻ về định hướng và các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Về thị trường chứng khoán Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển thị trường, hướng tới bảo đảm tính bền vững. Trên quá trình phát triển đó, ông cũng rất vui mừng khi báo tin tổ chức FTSE Russell đã nâng hạng thị trường Việt Nam lên nhóm các thị trường mới nổi.

“Điều đó có rất nhiều tác dụng cả trong ngắn hạn và dài hạn”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định.

Để tiếp tục duy trì xếp hạng, tiếp tục phát triển hướng tới những thứ bậc cao hơn của thị trường chứng khoán, đồng thời đem lại cơ sở, điều kiện để huy động vốn cho nền kinh tế, cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp huy động vốn, Thứ trưởng Bộ Tài chính đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tại họp báo (Ảnh: VGP).

Theo đó, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế. Bộ Tài chính sẽ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngay trong kỳ họp tháng 10/2026 tới đây.

Việc sửa đổi này sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được nâng hạng. Đồng thời, đáp ứng sự phát triển tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và đáp ứng tình hình mới, xem xét đưa vào những quy định có kiểm soát để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo xu hướng thế giới.

Bên cạnh đó, vấn đề cắt giảm các điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính cũng được đưa ra xem xét để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các chủ thể tham gia thị trường.

Các vấn đề liên quan đến IPO cũng được đề cập, những thay đổi được đưa ra nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp khi đưa cổ phiếu lên thị trường chứng khoán, nhất là các doanh nghiệp có quy mô lớn, quản trị tốt, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Một trong những giải pháp mà Chính phủ hướng tới là phát triển hệ thống các nhà đầu tư tổ chức, tăng cơ cấu nhà đầu tư tổ chức trên thị trường chứng khoán Việt Nam, "Đây là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng để tạo ra sự phát triển bền vững của thị trường", ông Chi nhấn mạnh.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng cho biết hiện tại Bộ Tài chính cũng đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước cùng các bộ ngành khác nhằm rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện cơ chế CCP (Đối tác bù trừ trung tâm), song song với đó, đưa ra các đề án riêng để phổ cập, đào tạo các nhà đầu tư trong nước, nâng cao trình độ, năng lực, hướng tới nhà đầu tư cá nhân có điều kiện tiếp cận kiến thức, kinh nghiệm để tham gia thị trường với trình độ cao hơn.