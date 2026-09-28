Từ đàn heo đen đến sinh kế cho phụ nữ

Đàn heo đen giúp chị K’ Thị Phim khởi nghiệp

Làm giàu từ những gì mình có

Với diện tích khoảng 2 ha đất, chị K’Thị Phim (SN 1987) lựa chọn mô hình kết hợp trồng trọt và chăn nuôi, trong đó heo đen bản địa là vật nuôi chủ lực. Quyết định này xuất phát từ việc tận dụng điều kiện đất đai, nguồn thức ăn sẵn có và phù hợp với tập quán chăn nuôi của người dân địa phương. Gây dựng mô hình không dễ dàng. Thiếu vốn, chị phải từng bước xoay xở, vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm. Sau gần 3 năm kiên trì, đàn heo phát triển ổn định, với 8 con heo mẹ sinh sản, 15 con heo lớn, nhỏ và 17 heo con đang tập ăn.

Hiện gia đình chị Phim có thể cung cấp heo giống và heo thịt quanh năm. Đặc biệt vào dịp tết, nhiều khách hàng quen từ các tỉnh, thành tìm đến tận nhà để mua heo. Chị Phim cho biết: “Do heo được chăn thả và sử dụng thức ăn tự nhiên, thịt heo săn chắc, ít mỡ nên được người tiêu dùng ưa chuộng, heo đen bản địa có giá từ 90.000 - 120.000 đồng/kg”.

Những người trẻ, những hộ tiên phong phát triển kinh tế tại địa phương đang góp phần tạo thêm động lực để đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn mạnh dạn khởi nghiệp. Ông Bờ Rông Thiết, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Giang.

Không phụ thuộc hoàn toàn vào đàn heo, chị còn nuôi dê, trồng măng để tạo thêm nguồn thu. Cách làm này giúp gia đình chị chủ động hơn trong sản xuất, đồng thời hạn chế rủi ro khi một nguồn thu gặp khó khăn. Sau khi trừ chi phí, mô hình kinh tế tổng hợp mang lại cho gia đình chị thu nhập bình quân hơn 200 triệu đồng mỗi năm.

Với chị Phim, làm kinh tế không chỉ là câu chuyện của riêng gia đình. Là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, chị luôn mong muốn từ những gì mình đã làm được có thể chia sẻ với nhiều chị em khác, nhất là những phụ nữ còn khó khăn, thiếu vốn và chưa tìm được hướng phát triển kinh tế phù hợp.

Tận dụng đất của gia đình để trồng măng, tạo nguồn nguyên liệu để chăn nuôi và tạo thêm nguồn thu

Dìu nhau cùng thoát nghèo

Ở cùng thôn với chị Phim, thấy cách làm hay nên chị K’Thị Rẻo cũng bắt đầu thử nghiệm nuôi heo đen. Không có nhiều kinh nghiệm, chị Rẻo được chị Phim hỗ trợ con giống, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, đồng thời chia sẻ cách tìm kiếm và giữ khách hàng. “Thức ăn nuôi heo được tận dụng sẵn có tại địa phương. Đến nay đàn heo đen đã phát triển tốt, có thể tái đàn nhanh và hiện chúng tôi đã có khách hàng thường xuyên”, chị Rẻo chia sẻ.

Đông Giang là vùng đồi núi, nên việc phát triển mô hình quy mô lớn còn nhiều hạn chế. Từ thực tế đó, chị Phim từng bước chia sẻ kinh nghiệm, cách làm của gia đình với chị em trong thôn, cùng nhau phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương. Đối với phụ nữ vùng đồng bào dân tộc, bắt đầu một mô hình sản xuất không nhất thiết phải cần nguồn vốn lớn. “Điều quan trọng là biết tận dụng đất đai, nguồn thức ăn sẵn có, chọn vật nuôi phù hợp và mạnh dạn bắt tay vào làm”, chị Phim nói.

Câu chuyện của chị K’Thị Phim cũng cho thấy một hướng đi khác trong công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế: thay vì chỉ hỗ trợ một lần, những người đã có kinh nghiệm có thể tiếp tục đồng hành, chia sẻ cách làm, con giống và kết nối đầu ra cho những người đi sau.

Giữa vùng đồi núi còn nhiều khó khăn, nếu chỉ đo bằng con số hơn 200 triệu đồng thu nhập mỗi năm sẽ chưa thể hiện hết giá trị của mô hình. Điều đáng quý là từ nỗ lực tự gây dựng sinh kế, một người phụ nữ dân tộc đã biết chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ những người cùng hoàn cảnh, giúp con đường thoát nghèo trở nên gần hơn và bền vững hơn.