Nhiều quan chức NHTW Nhật kêu gọi tăng lãi suất nhanh hơn

Sau khi tăng lãi suất vào tháng 6, BOJ đã tạm dừng vào tháng 7. Tuy nhiên, ngân hàng này cảnh báo rằng lạm phát cơ bản có thể vượt mức mục tiêu và cho biết các cuộc thảo luận chính sách trong tương lai sẽ tập trung vào những rủi ro tăng giá.

Biên bản cuộc họp chính sách tháng 7 vừa được công bố sáng nay (thứ Hai – 28/9) cũng cho thấy, trước những rủi ro lạm phát ngày càng lớn, nhiều thành viên trong Hội đồng chính sách gồm 9 người cho biết, BOJ đang dần chuyển trọng tâm chính sách sang việc neo giữ lạm phát cơ bản quanh mức mục tiêu 2%, thay vì tập trung vào việc đẩy giá cả tăng lên.

Thậm chí một thành viên khác cho rằng, BOJ cần đặc biệt lưu tâm đến các rủi ro tăng giá và “điều chỉnh lãi suất chính sách một cách linh hoạt”, Biên bản nêu rõ.

“Thị trường dường như kỳ vọng BOJ sẽ tăng lãi suất với khoảng cách thời gian khoảng sáu tháng. Tuy nhiên, tốc độ tăng lãi suất có thể nhanh hơn mức kỳ vọng đó, xét đến việc lạm phát cơ bản đã tiến gần mức 2% và nhu cầu cấp thiết hơn trong việc chú trọng đến các rủi ro tăng giá”, một thành viên phát biểu.

Một thành viên thứ ba còn nhận định, BOJ cần đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất vì rủi ro của việc trì hoãn không còn là vấn đề nhỏ, đồng thời cảnh báo rằng nền kinh tế sẽ chịu thiệt hại nặng nề nếu các rủi ro lạm phát thực sự xảy ra.

Trên thực tế lạm phát tại Nhật vẫn đứng ở mức cao do tác động của giá dầu và đồng yên yếu. Cụ thể theo dữ liệu được công bố chỉ vài giờ trước khi cuộc họp chính sách tháng 9 của BOJ kết thúc (CPI) cơ bản – loại trừ thực phẩm tươi sống nhưng bao gồm chi phí nhiên liệu – đã tăng 1,7% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ giảm nhẹ so với mức tăng 1,8% của tháng 7.

Việc lạm phát giá tiêu dùng cơ bản của Nhật Bản vẫn duy trì ổn định gần mức mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương trong tháng 8, làm nổi bật áp lực giá cả ngày càng tăng và củng cố cơ sở cho việc BOJ tăng lãi suất lên cao nhất 31 năm vào ngày 18/9.

Tuy nhiên quyết định tăng lãi suất vào tháng 9 của BOJ vấp phải 2 ý kiến phản đối, cộng thêm việc cơ quan này và Thống đốc Kazuo Ueda không cung cấp bất kỳ một thông tin cụ thể nào về thời điểm tăng lãi suất tiếp theo đang khiến thị trường nghi ngờ về quyết tâm thắt chặt của BOJ.

"(Không có) yếu tố nào củng cố niềm tin của thị trường về một đợt tăng lãi suất nữa trong quý IV”, Ray Attrill – Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ của National Australia Bank cho biết.

Trong khi đó, Bart Wakabayáhi – Giám đốc chi nhánh của State Street, mặc dù cho rằng động thái tăng lãi suất hôm 18/9 của BOJ đã phá vỡ chu kỳ tăng 6 tháng/lần, “qua đó cho thị trường thấy rằng họ sẵn sàng hành động nếu cần thiết”.

Tuy nhiên, theo chuyên gia này, “vẫn có yếu tố buộc họ phải bắt kịp (các ngân hàng trung ương khác)... nếu ông Ueda không thể hiện quan điểm cứng rắn (hawkish) như Fed (tại cuộc họp báo), tỷ giá USD/JPY thực sự có thể tăng vọt”.

Mặc dù vậy, trong phát biểu vào thứ Năm tuần trước (24/9), Makoto Sakurai, cựu thành viên hội đồng chính sách của BOJ cho biết, ngân hàng này dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất khoảng ba tháng một lần và đưa mức lãi suất lên 2% vào khoảng tháng 6 năm sau nhằm đối phó với áp lực lạm phát ngày càng tăng.

Ông cho biết, khi nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm là 1,25% vào tháng 9, ngân hàng trung ương đã chuyển hướng chính sách sang việc tập trung nhiều hơn vào việc giải quyết áp lực giá cả đang lan rộng do chi phí nhiên liệu tăng vọt.