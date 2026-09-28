Cụ thể, Đắk Nông (cũ) tiếp tục là địa phương dẫn đầu về mặt bằng giá khi giao dịch ở mức cao nhất 93.800 đồng/kg. Theo sau đó, Đắk Lắk và Gia Lai cùng ghi nhận mức thu mua 93.600 đồng/kg. Trong khi đó, tại Lâm Đồng, dù có mức giá thấp nhất vùng nhưng cũng đã vọt lên mốc 93.000 đồng/kg.

Giá cà phê tăng thêm 1.000 đồng/kg, nông dân Tây Nguyên phấn khởi đón nhịp phục hồi.

Đà tăng khởi sắc của thị trường nội địa chịu tác động trực tiếp từ diễn biến khởi sắc trên hai sàn kỳ hạn lớn thế giới. Đóng cửa phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta trên sàn London ghi nhận sự bùng nổ trên tất cả các kỳ hạn. Kỳ hạn giao tháng 11/2026 tăng tới 77 USD/tấn, tương đương mức tăng 2,34%, chốt mốc 3.367 USD/tấn. Biên độ dao động trong phiên khá rộng khi có thời điểm giá chạm trần ở mức 3.375 USD/tấn. Các kỳ hạn xa hơn như tháng 1/2027 và tháng 3/2027 cũng giữ vững sắc xanh, tăng lần lượt 70 USD và 61 USD/tấn.

Sàn Arabica tại New York cũng chứng kiến phiên giao dịch đầy hưng phấn. Kỳ hạn giao tháng 12/2026 tăng 3,25 cent/lb, lên mức 278,60 cent/lb, ghi nhận đỉnh trong phiên có lúc chạm 284,30 cent/lb. Nhìn chung, tâm lý tích cực của các nhà đầu tư tài chính cùng lượng hợp đồng mở duy trì ở mức cao đang tạo bệ đỡ vững chắc cho cả hai chủng loại cà phê chính.

Đánh giá về xu hướng thị trường thời gian tới, các chuyên gia kinh tế nhận định đà phục hồi của giá cà phê xuất phát từ sự kết hợp giữa yếu tố cung - cầu và tâm lý đầu cơ. Nguồn cung Robusta toàn cầu vẫn chưa thực sự dồi dào khi tồn kho đạt chuẩn trên sàn London phục hồi chậm.

Bên cạnh đó, các thông tin về thời tiết bất lợi tại một số vùng trồng trọng điểm ở Nam Mỹ tiếp tục dấy lên lo ngại về sản lượng vụ tới, thúc đẩy các quỹ đầu tư tăng cường vị thế mua vào.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước sẽ tiếp tục duy trì đà tăng nhẹ hoặc tích lũy ở mức nền cao, hướng tới chinh phục lại mốc 95.000 đồng/kg.

Mặc dù vậy, biến động tỷ giá USD và xu hướng chốt lời ngắn hạn của giới đầu tư quốc tế có thể gây ra một vài nhịp rung lắc. Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu và nhà vườn cần theo dõi sát diễn biến từ sàn London để đưa ra quyết định giao dịch linh hoạt, tránh tâm lý găm giữ quá mức khi thị trường tiệm cận các vùng kháng cự mạnh.