Bất chấp giá thép hạ nhiệt, lợi nhuận quý 3/2026 của Tập đoàn Hòa Phát (HPG) dự kiến tăng 34% nhờ lực kéo từ Dung Quất 2

Dung Quất 2 gánh vác tăng trưởng khi giá bán hạ nhiệt

Sau giai đoạn phục hồi tích cực trong quý 2/2026, thị trường thép bắt đầu ghi nhận sự hạ nhiệt về giá thành phẩm đối với các mặt hàng cốt lõi như thép xây dựng, thép cuộn cán nóng và tôn mạ. Nguyên nhân chính xuất phát từ việc nhu cầu tiêu thụ thép tại thị trường Trung Quốc không đạt mức kỳ vọng, kết hợp với chi phí vận chuyển giảm sút làm kéo lùi giá nguyên liệu đầu vào. Trên thị trường quốc tế, giá quặng sắt và than cốc ghi nhận mức giảm khoảng 8 đến 10%, trực tiếp tạo ra sức ép lên biên lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất thép trong nước, bao gồm cả Tập đoàn Hòa Phát.

Trước diễn biến giá nguyên liệu chính giảm sút, Tập đoàn Hòa Phát đã chủ động điều chỉnh giảm giá bán thép ngay trong tháng 7 để duy trì lợi thế cạnh tranh tại thị trường nội địa. Chứng khoán Rồng Việt dự báo giá bán trung bình trong quý 3/2026 của doanh nghiệp có thể giảm khoảng 7% so với quý liền trước. Yếu tố này sẽ khiến biên lợi nhuận của Hòa Phát suy giảm nhẹ, nhưng tổng thể bức tranh lợi nhuận vẫn ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước nhờ đóng góp lớn từ sản lượng của dự án Dung Quất 2.

Cụ thể, doanh thu và lợi nhuận sau thuế cổ đông mẹ quý 3/2026 của Tập đoàn Hòa Phát được ước tính lần lượt đạt 54.000 tỷ đồng và 5.400 tỷ đồng. Nếu so với quý trước, các chỉ tiêu này giảm tương ứng 2% và 16%. Tuy nhiên, nếu so sánh với cùng kỳ năm 2025, doanh thu vẫn bật tăng 48% và lợi nhuận sau thuế tăng 34%.

Xét về sản lượng tiêu thụ, mảng thép xây dựng trong quý 3/2026 ước đạt 1,3 triệu tấn, đi ngang so với quý trước nhưng tăng 21% so với cùng kỳ. Động lực duy trì sản lượng đến từ các dự án đầu tư công và bất động sản dân dụng đang bước vào chu kỳ hoàn thiện, bất chấp quý 3 thường không phải là cao điểm của hoạt động xây dựng. Điểm sáng lớn nhất tiếp tục thuộc về mặt hàng thép cuộn cán nóng với sản lượng ước đạt 2,15 triệu tấn, tăng 12% so với quý trước và tăng tới 70% so với cùng kỳ. Thành tích này có được khi nhà máy Dung Quất 2 duy trì hiệu suất hoạt động lên tới khoảng 90%. Thực tế trong tháng 6 và tháng 7, sản lượng thép cuộn cán nóng của Tập đoàn Hòa Phát liên tục được duy trì trên mức 700.000 tấn mỗi tháng.

Nền tảng vững chắc từ đầu năm và triển vọng lợi nhuận kỷ lục

Dự báo khả quan cho quý 3/2026 được xây dựng dựa trên nền tảng kết quả kinh doanh vô cùng vững chắc mà Tập đoàn Hòa Phát đã thiết lập trong nửa đầu năm. Trong quý 2/2026, doanh thu thuần của tập đoàn đạt 55.200 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ và tăng 4% so với quý trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông mẹ đạt mức 6.400 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ. Mức lợi nhuận này giảm 29% so với quý 1/2026 hoàn toàn do quý đầu năm doanh nghiệp có ghi nhận khoản lợi nhuận đột biến từ hoạt động chuyển nhượng dự án.

Yếu tố cốt lõi giúp lợi nhuận quý 2/2026 thăng hoa đến từ việc biên lợi nhuận gộp mở rộng lên mức 19%, thiết lập mức cao mới tính từ giai đoạn năm 2023 đến 2025 và cải thiện 310 điểm cơ bản so với quý liền trước. Lợi nhuận gộp theo đó đạt 10.488 tỷ đồng, tăng 25% so với quý trước và tăng 59% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đã tận dụng rất tốt lượng hàng tồn kho nguyên liệu giá thấp tích lũy từ quý 1/2026, kết hợp với giá quặng sắt giảm khoảng 5%, trong khi giá bán thép xây dựng lại duy trì mức phục hồi khoảng 8%. Đồng thời, nhà máy Dung Quất 2 đi vào hoạt động với hiệu suất khoảng 85% và gần như đạt tối đa 100% công suất trong tháng 6, đẩy sản lượng thép cuộn cán nóng tiêu thụ lên 1,9 triệu tấn, chiếm khoảng 70% thị phần tại Việt Nam.

Dựa trên những phân tích về cung cầu, Chứng khoán Rồng Việt nhận định thị trường nội địa sẽ tiếp tục duy trì đà phục hồi trong những tháng cuối năm 2026. Hoạt động xây dựng được đẩy mạnh sẽ trực tiếp hỗ trợ cho sản lượng bán hàng của doanh nghiệp. Cùng với đó, Khu liên hợp Dung Quất 2 với công suất lớn hoàn toàn có khả năng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các nhà sản xuất thép nội địa trong chu kỳ giá thép dần hồi phục.

Từ những cơ sở trên, đơn vị phân tích tiếp tục duy trì dự phóng doanh thu cả năm 2026 của Tập đoàn Hòa Phát ở mức 197.000 tỷ đồng, tăng 26% so với năm trước. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế cổ đông mẹ được điều chỉnh dự phóng tăng lên mức 25.900 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 68% so với thực hiện của năm trước, phản ánh mức biên lợi nhuận thực tế diễn biến tốt hơn nhiều so với các kỳ vọng ban đầu.