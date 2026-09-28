Giá bạc hôm nay 28/9: Bạc Phú Quý, DOJI, Ancarat đồng loạt lao dốc

Cập nhật mới nhất giá bạc hôm nay 28/9. Ảnh: Đỗ Huyền - Bnews/TTXVN

Giá bạc trong nước

Thời điểm 8h40 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,161 - 2,228 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,45% so với cuối tuần qua.

Tại Tập đoàn DOJI, giá bạc miếng cũng được niêm yết ở mức 2,186 - 2,266 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 61.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần qua.

Giá bạc miếng tại Ancarat cũng đang được niêm yết ở mức 2,145 - 2,211 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 40.000 đồng/lượng chiều mua vào và 49.000 đồng ở chiều bán so với cuối tuần qua.

Giá bạc thế giới

Trong phiên giao dịch đêm 27/9 theo giờ Việt Nam, giá bạc giảm 0,8% xuống 63,77 USD/ounce.

Thị trường năng lượng tiếp tục căng thẳng khi phía Iran tuyên bố sẽ không nới lỏng các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất kéo dài 7 ngày của nước này. Cuộc xung đột giữa hai bên hiện đã bước sang tháng thứ tám, đẩy giá dầu Brent tăng tới 70% tính từ đầu năm đến nay.

Sau khi Fed nhất trí tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào giữa tháng này, giới đầu tư hiện dự báo có khoảng 65% khả năng sẽ có thêm một đợt tăng nữa vào tháng 10. Lãi suất tăng sẽ giúp đồng USD mạnh lên, khiến các tài sản không sinh lời trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.