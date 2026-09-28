Phú Thọ gắn trách nhiệm công vụ với kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp

Cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ.

Giao rõ việc, theo dõi đến cùng

Một hồ sơ được trả đúng hẹn là kết quả người dân dễ nhận thấy. Phía sau kết quả ấy là nhiều phần việc nối tiếp nhau, từ hướng dẫn, tiếp nhận đến thẩm định và trả lời. Nếu một khâu phải chờ mà không rõ ai phụ trách, tiến độ chung có thể bị ảnh hưởng. Bởi vậy, khi đổi mới cách đánh giá công vụ, tỉnh Phú Thọ chú trọng việc giao nhiệm vụ rõ ràng và theo dõi kết quả trong suốt quá trình thực hiện.

Với Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 6/4/2026, UBND tỉnh Phú Thọ từng bước đổi mới cách đánh giá cơ quan hành chính và công chức, chú trọng hơn vào tiến độ, chất lượng và kết quả công việc thông qua việc áp dụng KPI. Việc đánh giá công chức bằng phần mềm được thí điểm từ tháng 4/2026, hướng tới ghi nhận kết quả và sản phẩm công việc cụ thể. Thay cho một nhận xét chung vào cuối kỳ, người quản lý có thể theo dõi nhiệm vụ đã giao, thời hạn hoàn thành và những phần việc cần phối hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông (bìa phải) trao Quyết định và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh dự án của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam.

Cách làm này đặc biệt có ý nghĩa với hồ sơ liên quan nhiều bộ phận. Cán bộ tại quầy tiếp nhận có thể hướng dẫn người dân chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, nhưng kết quả sau đó còn phụ thuộc vào khâu chuyên môn hoặc ý kiến của cơ quan khác. Theo dõi từng chặng giúp nhận ra hồ sơ đang ở đâu, phần việc nào cần được đôn đốc và ai có trách nhiệm trao đổi để tháo gỡ vướng mắc.

Việc đánh giá cũng được mở rộng từ từng cán bộ sang kết quả cải cách của cả cơ quan. Theo Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 13/9/2026, Phú Thọ xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành và UBND cấp xã. Qua đó, tỉnh có thêm căn cứ xem xét kết quả thực hiện của từng đơn vị, nhận diện nơi làm tốt cũng như nội dung cần cải thiện.

Một căn cứ quan trọng là tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn. Đề án cải cách hành chính giai đoạn 2026–2030 của tỉnh nêu kết quả năm 2025 đạt 85% ở cấp tỉnh và 98% ở cấp xã. Phú Thọ đặt mục tiêu bình quân hằng năm đạt trên 95% ở cả hai cấp. Điểm xuất phát khác nhau cho thấy mỗi cấp cần có cách tổ chức công việc phù hợp, nhất là với những thủ tục phải qua nhiều khâu xử lý.

Tại phiên họp hành chính tháng 8/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu thủ trưởng các cơ quan và Chủ tịch UBND các xã, phường nắm chắc công việc, kiểm soát tiến độ, chất lượng và trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. Từ tháng 9, tỉnh yêu cầu đánh giá KPI hằng tháng đối với cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc theo dõi thường xuyên giúp người đứng đầu chủ động điều phối khi một công việc cần nhiều bên cùng tham gia, thay vì chờ đến kỳ tổng hợp mới nhận ra vướng mắc.

Người dân đến nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ HCC xã Yên Lạc.

Tuy nhiên, tiến độ chỉ phản ánh một phần kết quả. Một hồ sơ hoàn thành đúng hẹn vẫn cần được giải quyết đúng quy định; một cán bộ hoàn thành nhiều việc cũng cần được xem xét trong điều kiện và tính chất công việc cụ thể. Đánh giá thực chất vì thế không dừng ở việc ghi nhận nhanh hay chậm, mà còn giúp xác định nơi cần tăng phối hợp, điều chỉnh quy trình hoặc bồi dưỡng thêm cho người thực hiện.

Chất lượng phục vụ bắt đầu từ cơ sở

Tại xã Vĩnh Thành (tỉnh Phú Thọ), người dân chưa quen nộp hồ sơ trực tuyến được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng dẫn từng bước. Một số người cao tuổi, người yếu thế còn được hỗ trợ tại nhà. Theo lãnh đạo xã, địa phương quan tâm trang bị điều kiện làm việc và bồi dưỡng kỹ năng số, kỹ năng tiếp công dân cho cán bộ. Những việc này giúp người dân được chỉ dẫn rõ ràng ngay khi bắt đầu làm thủ tục.

Sự hỗ trợ ấy không nhất thiết chỉ diễn ra tại quầy tiếp nhận. Ở Vạn Xuân, xã trang bị máy tính kết nối internet tại các khu dân cư, đồng thời tổ chức lực lượng hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Khi có nơi tìm hiểu và người hỗ trợ gần nhà, những người ít sử dụng công nghệ có thêm điều kiện chuẩn bị giấy tờ, làm quen với các bước nộp hồ sơ trước khi cần đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Giúp người dân hoàn thành một hồ sơ là việc trước mắt; giúp họ hiểu quy trình để chủ động thực hiện ở những lần sau là kết quả lâu dài hơn. Từ việc kê khai thông tin đến theo dõi tình trạng xử lý, mỗi bước được hướng dẫn rõ sẽ giảm sự lúng túng và hạn chế việc phải đi lại để bổ sung hồ sơ.

Hoạt động của Trung tâm phục vụ HCC xã Vĩnh Tường. Ảnh: UBND xã Vĩnh Tường.

Tại Vĩnh Tường, việc phân công và theo dõi kết quả được thể hiện qua kế hoạch cải cách hành chính của xã. Theo thông tin UBND xã, Kế hoạch số 13/KH-UBND năm 2026 của xã đã xác định 39 nhiệm vụ thuộc 7 nội dung cải cách và giao việc cho từng cơ quan, đơn vị. Đến ngày 5/9, xã đã thực hiện 32 nhiệm vụ, đạt 82,05% kế hoạch. Các nhiệm vụ còn lại tiếp tục được triển khai trong năm hoặc chờ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

Cùng với tiến độ thực hiện kế hoạch, xã theo dõi việc giải quyết thủ tục tại các cuộc họp thường kỳ. Trong giai đoạn từ 1/6 đến 5/9, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã giải quyết 2.724 hồ sơ, gồm 2.261 hồ sơ trước hạn, 457 hồ sơ đúng hạn và 6 hồ sơ quá hạn. Có 140 hồ sơ đang được giải quyết trong hạn. Tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được xã ghi nhận là 97,48%. Những số liệu này cho thấy việc đánh giá không dừng ở số hồ sơ đã tiếp nhận, mà còn theo dõi thời điểm trả kết quả và phản hồi của người dân.

Điểm chung giữa các địa phương là trách nhiệm phục vụ được thể hiện qua từng phần việc. Ở Vĩnh Thành, đó là hướng dẫn người dân tại quầy và hỗ trợ người gặp khó khăn. Ở Vạn Xuân, sự hỗ trợ được đưa về khu dân cư. Còn tại Vĩnh Tường, nhiệm vụ cải cách và tiến độ giải quyết hồ sơ được tổng hợp theo những mốc cụ thể. Mỗi cách làm góp một phần vào mục tiêu giúp người dân tiếp cận thủ tục thuận tiện và nhận kết quả rõ ràng, đúng hẹn.

Đề án cải cách hành chính của tỉnh Phú Thọ cũng đặt việc đánh giá cơ quan, công chức trong mối liên hệ với tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc, thái độ phục vụ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Khi người đứng đầu theo dõi được nhiệm vụ đã giao, cán bộ nắm rõ phần việc của mình và người dân được hướng dẫn từ khâu đầu, kết quả phục vụ sẽ có cơ sở để cải thiện qua từng hồ sơ.