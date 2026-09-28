Loạt doanh nghiệp chốt quyền cổ tức, có đơn vị chi hàng nghìn tỷ đồng

Doanh nghiệp đua trả cổ tức, cao nhất lên tới 50%. (Ảnh minh họa)

Từ ngày 28/9 đến 2/10/2026, khoảng 24 doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán dự kiến chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức. Trong số này, 21 doanh nghiệp lựa chọn trả bằng tiền mặt, với tỷ lệ từ 1,5-50%.

Đáng chú ý, CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) dự kiến trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 50%, tương ứng 5.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 30 triệu cổ phiếu lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 152 tỷ đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/9, ngày đăng ký cuối cùng 30/9 và dự kiến thanh toán ngày 14/10.

Sonadezi (SNZ), công ty mẹ sở hữu gần 57,9% vốn D2D, dự kiến nhận khoảng 88 tỷ đồng cổ tức từ đợt này.

Trong nhóm trả cổ tức bằng tiền, CTCP Vận tải Biển Việt Nam (VOS) dự kiến trả 9%, tương ứng 900 đồng/cổ phiếu. Với khoảng 140 triệu cổ phiếu lưu hành, tổng số tiền chi trả khoảng 126 tỷ đồng.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (MVN), cổ đông sở hữu 51% vốn VOS, dự kiến nhận hơn 64 tỷ đồng. VOS chốt danh sách cổ đông ngày 2/10 và dự kiến thanh toán ngày 26/10.

Ở phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu (GLT) dự kiến phát hành cổ phiếu với tỷ lệ 25,5%, tương ứng 100 cổ phiếu được nhận thêm 25,5 cổ phiếu. Nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

CTCP Phân lân nung chảy Văn Điền (VAF) cũng dự kiến phát hành gần 3,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 theo tỷ lệ 100:10. Nếu hoàn tất trong quý IV/2026, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng từ gần 376,7 tỷ đồng lên hơn 414 tỷ đồng.

Ở nhóm vốn hóa lớn, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) dự kiến trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu. Với gần 1,476 tỷ cổ phiếu lưu hành, số tiền chi trả trong đợt này khoảng 1.476 tỷ đồng, dự kiến thanh toán ngày 16/10. Tính cả đợt trả cùng tỷ lệ ngày 6/8, tổng tiền mặt MWG dự kiến phân phối qua hai đợt năm nay gần 2.944 tỷ đồng.