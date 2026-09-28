Kỹ sư 9X từng lương 60 triệu đồng/tháng ở Nhật, về quê nuôi hươu sao

Trịnh Ngọc Bình (sinh năm 1995, xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa) tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải năm 2019. Theo Doanh nghiệp Kinh tế Xanh, sau khi ra trường, anh làm việc tại Hà Nội, đồng thời tự học tiếng Nhật để tìm kiếm cơ hội phát triển.

Một năm sau, anh Bình sang Nhật Bản làm kỹ sư xây dựng với thu nhập hơn 60 triệu đồng/tháng. Khi dịch Covid-19 bùng phát, anh trở về quê và bắt đầu nghĩ đến hướng đi riêng.

Ý tưởng nuôi hươu xuất hiện từ năm 2018, khi anh Bình biết đến mô hình lấy nhung trong một chuyến đi Nghệ An. Sau khi về nước, anh bắt đầu tìm hiểu kỹ để triển khai.

Anh Trịnh Ngọc Bình chuẩn bị nguồn thức ăn dự trữ cho đàn hươu. Ảnh: Doanh nghiệp Kinh tế Xanh.

Anh Bình đến các trang trại ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, học cách làm chuồng, chăm sóc hươu, phối giống, lấy nhung và tìm đầu ra.

Lựa chọn này ban đầu vấp phải sự phản đối từ gia đình. Bố anh lo nhung hươu có giá cao, khó tìm người mua tại địa phương.

“Ban đầu tôi quyết định đầu tư nuôi hươu sao, gia đình tôi phản đối lắm. Bố tôi bảo giờ 1 triệu đồng một lạng nhung thì ai mua, bà con đang nghèo, không có tiền để dùng, rồi nuôi ra lấy nhung thì bán cho ai?”, anh Bình chia sẻ.

Chưa từng làm nông nghiệp, gia đình cũng không có truyền thống nuôi hươu, anh chọn cách bắt đầu ở quy mô nhỏ. Số tiền tích cóp được dùng để làm chuồng và mua 8 con giống.

Hươu tại trang trại được cho ăn cỏ và các phụ phẩm nông nghiệp. Ảnh: Doanh nghiệp và Đầu tư.

Theo Sức khoẻ và Đời sống, trong giai đoạn đầu, để duy trì dòng tiền và học hỏi thêm thực tế, anh Bình thu mua hươu của các hộ dân tại Nghệ An, Hà Tĩnh rồi kết nối cung ứng cho khách hàng. Kết hợp chăn nuôi với thương mại giúp anh tích lũy kinh nghiệm, mở rộng thị trường và có vốn tái đầu tư.

Có thời điểm đàn hươu của trang trại lên tới 120 con. Hiện cơ sở duy trì khoảng 15 hươu cái sinh sản và hơn 30 hươu đực lấy nhung, đồng thời cung cấp con giống trong và ngoài tỉnh. Mỗi cặp hươu giống 4-8 tháng tuổi có giá khoảng 30 triệu đồng.

Hươu cái từ 15-16 tháng tuổi bắt đầu phối giống, mang thai khoảng 7 tháng. Hươu con nuôi 3-4 tháng, đạt tiêu chuẩn có thể tách mẹ để bán. Trang trại kết hợp bán giống, thu hoạch nhung tươi và chế biến sản phẩm để đa dạng nguồn thu.

Chi phí và nhân công chăm sóc tương đối thấp. Thức ăn chủ yếu là cỏ và phụ phẩm nông nghiệp như thân ngô, cây lạc. Mỗi con tiêu thụ khoảng 5 kg cỏ/ngày; đàn 50-60 con chỉ cần một lao động chăm sóc.

Để dự trữ thức ăn vào mùa đông hoặc những ngày mưa kéo dài, anh Bình băm cây ngô, trộn muối và rỉ mật rồi ủ chua. “Cách làm này vừa tận dụng nguyên liệu sẵn có tại địa phương, vừa giảm đáng kể chi phí thức ăn mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho đàn hươu”, anh nói.

Hươu đực bắt đầu mọc nhung từ khoảng 8 tháng tuổi, đến năm thứ ba sản lượng mới ổn định. Nhung thường được thu hoạch sau 55-60 ngày kể từ khi bắt đầu nhú. Mỗi cặp nhung loại 1 nặng khoảng 0,7-0,8 kg, có đợt đạt tới 1,8 kg/cặp.

Với giá nhung tươi khoảng 15-20 triệu đồng/kg, cộng nguồn thu từ hươu giống, mô hình của anh Bình đạt doanh thu khoảng 700-800 triệu đồng/năm.

Sau quá trình mở rộng đàn, anh hướng đến phát triển thêm các sản phẩm chế biến. Theo Doanh nghiệp và Đầu tư, cơ sở đang nghiên cứu nhung hươu ngâm mật ong, rượu sâm nhung cùng một số sản phẩm khác nhằm đa dạng đầu ra.

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