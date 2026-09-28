Mở rộng dư địa cho sản phẩm

Từ sự kết nối quốc tế của Sở Công Thương, doanh nghiệp thành phố có thêm cơ hội, dư địa xuất khẩu hàng hóa. TRONG ẢNH: Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Mỹ Phương Food. Ảnh: VĂN HOÀNG

Định vị thương hiệu hàng Việt

Tại Hội chợ Thương mại ASEAN - Trung Quốc lần thứ 23 (CAEXPO 2026) được tổ chức ở thành phố Nam Ninh (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) từ ngày 17-21/9, đoàn doanh nghiệp Đà Nẵng đã quảng bá các sản phẩm đặc trưng, từng bước tiếp cận và mở rộng thị phần tại thị trường tỷ dân đầy tiềm năng.

Là một trong 3 doanh nghiệp của thành phố tham gia sự kiện, Công ty TNHH Hoàng Phong Dana (phường Thanh Khê) mang đến nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe và chăm sóc cá nhân có nguồn gốc từ dược liệu thiên nhiên. Đây đều là những sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của thị trường như: HALAL, ISO, FDA, OCOP, HACCP, chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu… Tại hội chợ, công ty tiêu thụ hơn 800 sản phẩm ngay tại gian hàng, đạt giá trị bán lẻ xấp xỉ 250 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Liên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Phong Dana cho biết, để mở rộng thị trường quốc tế, doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào những sản phẩm đang được ưa chuộng trong nước mà cần chủ động tìm hiểu nhu cầu người tiêu dùng, yêu cầu của đối tác phân phối và tiêu chuẩn riêng của từng thị trường. Việc tham gia CAEXPO là cơ hội để công ty giới thiệu thương hiệu, trực tiếp lắng nghe phản hồi, tìm hiểu thị trường và có thêm cơ sở hoàn thiện sản phẩm cho những bước phát triển tiếp theo.

Bên cạnh hoạt động bán lẻ, doanh nghiệp cũng có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và thiết lập kết nối với nhiều đối tác trong thời gian diễn ra hội chợ. “Sau CAEXPO, công ty đang tiếp tục phân loại các đầu mối tiềm năng, duy trì trao đổi và từng bước chuyển các kết nối tại hội chợ thành những cơ hội hợp tác cụ thể về thương mại và phân phối”, bà Liên cho hay.

Trong khi đó, tham gia “Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan 2026” (từ ngày 16-20/9), Công ty TNHH Quốc tế NPI (phường Ngũ Hành Sơn) đã kết nối B2B trực tiếp với bộ phận Sourcing (tìm kiếm nhà cung cấp) của Central Food Retail và Central Food Wholesale.

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế NPI thông tin, sau chương trình, doanh nghiệp đang tiến hành gửi mẫu và hoàn thiện các thủ tục tiếp theo. Các hoạt động kết nối tại sự kiện giúp doanh nghiệp tiếp cận đúng người ra quyết định ở cả kênh bán lẻ và bán sỉ của Central Retail. Cạnh đó, một số mặt hàng của công ty có thuận lợi khi được hưởng ưu đãi thuế theo Hiệp định ATIGA, tạo lợi thế về giá so với hàng ngoài khu vực ASEAN.

Tín hiệu khả quan là sản phẩm của doanh nghiệp được nhà mua hàng quốc tế quan tâm khi có năng lực OEM/nhãn riêng và chứng nhận ISO 22000, HACCP, US FDA… Tuy nhiên, bà Hiền cho rằng, để xuất khẩu thành công, doanh nghiệp phải vượt qua rào cản về thời lượng kết nối ngắn và quy định khắt khe của thị trường tại các nước. Vì vậy, công ty mong muốn ngành chức năng tiếp tục hỗ trợ kết nối với nhà nhập khẩu có sẵn giấy phép và hỗ trợ một phần chi phí gửi mẫu, tham gia các hội chợ chuyên ngành quốc tế.

Công ty TNHH Mỹ Phương Food (phường Hòa Khánh) đã kết nối, xuất khẩu sang 20 thị trường quốc tế. Ảnh: Doanh nghiệp cung cấp

Xác định mục tiêu doanh nghiệp

Bà Nguyễn Thị Liên cho biết, sau khi tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại quốc tế, doanh nghiệp cũng định hướng quản trị hoạt động xúc tiến thương mại theo mô hình “trước - trong - sau hội chợ” rõ ràng hơn. Trong đó, trước hội chợ xác định sản phẩm trọng tâm, thị trường và nhóm đối tác mục tiêu; trong hội chợ tập trung trải nghiệm sản phẩm, thu thập và phân loại dữ liệu khách hàng. Đồng thời sau hội chợ sẽ tiếp tục duy trì trao đổi, gửi mẫu, báo giá, đàm phán và theo dõi tiến độ hợp tác.

“Chúng tôi xác định sau mỗi hội chợ là điểm khởi đầu cho quá trình phát triển thị trường và thương mại hóa. Mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp là biến mỗi hoạt động xúc tiến thương mại thành cơ hội thu thập dữ liệu thị trường, mở rộng mạng lưới đối tác và từng bước đưa các sản phẩm từ dược liệu Việt Nam tiếp cận sâu hơn với thị trường trong nước và quốc tế”, bà Liên nói.

Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, để biến cơ hội thành đơn hàng thực tế, doanh nghiệp cần xác định đúng ngành hàng, chọn đúng thị trường và kiên trì theo đuổi các kết nối sau sự kiện. Là doanh nghiệp đã xuất khẩu hàng Việt sang 20 thị trường quốc tế, bà Mai Thị Ý Nhi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Phương Food (phường Hòa Khánh) cho rằng, với doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là sản phẩm nông sản, hội chợ quốc tế là con đường rất phù hợp để tiếp cận thị trường và khách hàng xuất khẩu.

Từ kinh nghiệm của bản thân, bà Nhi cho rằng các công ty cần chọn đúng hội chợ, ngành hàng, thị trường và phù hợp với từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. “Các hội chợ tạo cơ hội cho doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp và cho khách hàng trải nghiệm sản phẩm. Tuy nhiên, việc có đơn hàng xuất khẩu nhanh nhất cũng từ 6 tháng đến 1 năm hoặc lâu hơn. Do vậy, doanh nghiệp phải kiên trì theo đuổi các kết nối sau hội chợ”, bà Nhi chia sẻ.

Sở Công Thương cho biết, ngành đã và đang chủ động triển khai hàng loạt chương trình hỗ trợ thiết thực, từ chính sách tài chính đến phương thức xúc tiến hiện đại. Để chủ động thu hút dòng chảy thương mại quốc tế, dự kiến cuối tháng 10/2026, sở sẽ tổ chức chương trình “Đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào thành phố Đà Nẵng giao dịch để mua hàng năm 2026”.

Sự kiện dự kiến sẽ có sự tham gia của các nhà thu mua quốc tế tập trung vào 4 nhóm ngành hàng chủ lực gồm: thực phẩm - đồ uống, nội ngoại thất, hàng gia dụng, dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu. Tại chương trình, doanh nghiệp Đà Nẵng sẽ được kết nối giao thương trực tiếp B2B với các nhà mua hàng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu tiếp cận trực tiếp với nhà mua, nhà nhập khẩu trong nước và quốc tế. Qua đó tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.