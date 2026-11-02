Từ chuyển đổi số...

Ông Trần Tấn Phương, ở thôn Đồng Phú, xã Tuyên Phú, có thói quen cập nhật tin tức trên điện thoại thông minh vào mỗi buổi sáng. Những trang thông tin ông thường theo dõi là các kênh mạng xã hội như fanpage Truyền thông xã Tuyên Phú, các fanpage của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị, Thông tin Chính phủ, website của Báo Nhân dân, Báo Thanh niên…

Từ những thông tin thời sự trong nước, hoạt động của chính quyền địa phương đến các chính sách mới, ông có thể chủ động tìm đọc ngay trên điện thoại thông minh.

Sự thay đổi trong thói quen của ông Phương cho thấy vai trò ngày càng rõ của các nền tảng số trong đời sống cộng đồng. Khi người dân có thể chủ động tìm kiếm và tiếp nhận thông tin qua internet, việc phổ biến thông tin ở cơ sở không còn bó hẹp trong các hình thức truyền thống. Đây cũng là cơ sở để xã Tuyên Phú đổi mới phương thức tuyên truyền, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin đến nhiều nhóm đối tượng.

Một nội dung tuyên truyền có sử dụng trí tuệ nhân tạo do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tuyên Phú thực hiện - Ảnh: TTVDTT Tuyên Phú

Tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tuyên Phú, việc cập nhật thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương và các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội được thực hiện thường xuyên trên các kênh thông tin của đơn vị. Nội dung tuyên truyền được lựa chọn theo hướng bám sát tình hình địa phương, chú trọng những vấn đề người dân quan tâm.

Đáng chú ý, cùng với việc duy trì các hình thức truyền tải thông tin quen thuộc, trung tâm từng bước đa dạng hóa nội dung trên không gian mạng bằng các sản phẩm truyền thông ứng dụng công nghệ mới. Đơn cử một số trang truyền thông nổi bật của xã như: Fanpage truyền thông xã Tuyên Phú có khoảng 5.000 người thường xuyên theo dõi và tương tác; trang thông tin điện tử xã ghi nhận hơn 54.000 lượt truy cập trong khoảng một năm qua. Những con số này cho thấy các kênh trực tuyến đã tạo thêm không gian để người dân tìm kiếm, theo dõi thông tin về địa phương.

Ông Phạm Thành Long, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tuyên Phú, cho biết: Việc đổi mới hình thức thể hiện là yêu cầu cần thiết để nội dung tuyên truyền dễ tiếp cận hơn trong môi trường số. Thay vì chỉ đăng tải các văn bản hoặc thông báo, cán bộ trung tâm chủ động xây dựng các sản phẩm trực quan, kết hợp hình ảnh, video và ứng dụng AI trong một số công đoạn sản xuất nội dung.

Theo ông Long, AI hỗ trợ cán bộ trong cách thể hiện, xây dựng nội dung và tạo các sản phẩm truyền thông phù hợp với từng chủ đề. Qua đó, thông tin có thể được trình bày ngắn gọn, sinh động hơn, giúp người xem dễ theo dõi và ghi nhớ những nội dung cần thiết. Tuy nhiên, công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ; thông tin trước khi đăng tải vẫn cần được kiểm tra, đối chiếu để bảo đảm tính chính xác và phù hợp với thực tế địa phương.

Ông Trần Văn Bằng, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội, UBND xã Tuyên Phú, cho biết: Thời gian tới, Phòng Văn hóa-Xã hội sẽ tham mưu cho UBND xã tiếp tục phát huy hiệu quả các nền tảng số, đa dạng hóa hình thức truyền tải để người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác và thuận tiện hơn. Về nội dung, sẽ chú trọng cung cấp thông tin về chính sách giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các vấn đề thiết yếu. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, người cao tuổi và những người hạn chế kỹ năng số.

Chuyển đổi số đang từng bước thay đổi cách thông tin được truyền tải và tiếp nhận tại xã Tuyên Phú. Khi các nền tảng số được khai thác hiệu quả, thông tin chính thống có thêm cơ hội đến gần hơn với người dân, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin giữa các nhóm đối tượng. Đây cũng là cơ sở để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phát huy vai trò chủ động của người dân trong tiếp nhận, chọn lọc và vận dụng thông tin, phục vụ đời sống và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.