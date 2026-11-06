Xã Hải Hậu ra mắt kênh thông tin chính thức Tammi OA, tuyên truyền pháp luật về an ninh mạng

Cán bộ Viettel hướng dẫn người dân xã Hải Hậu cài đặt, sử dụng nền tảng Tammi trên điện thoại thông minh.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo xã Hải Hậu; Viettel Ninh Bình, Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Ninh Bình và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận thôn, đại diện các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, xã Hải Hậu triển khai ứng dụng nền tảng Tammi và chính thức ra mắt kênh thông tin Tammi OA. Đây là kênh kết nối giữa chính quyền với người dân trên môi trường số, hỗ trợ cung cấp thông tin chính thống, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị từ cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để người dân tra cứu thông tin, tương tác trực tuyến và tiếp cận các dịch vụ hành chính công thuận tiện hơn.

Nền tảng Tammi do Tập đoàn Viettel phát triển, tích hợp nhiều tiện ích số, góp phần nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, tiếp nhận và xử lý kiến nghị, từng bước xây dựng chính quyền số gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân.

Lãnh đạo UBND xã Hải Hậu phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, cán bộ Viettel Hải Hậu hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng chữ ký số MySign; công chức xã Hải Hậu hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng NinhBinh-S, giúp người dân tiếp cận, khai thác các tiện ích số phục vụ nhu cầu giao dịch, giải quyết công việc và tìm hiểu thông tin.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã Hải Hậu khẳng định việc triển khai các nền tảng số có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình xây dựng chính quyền số, mở rộng kênh kết nối, tương tác giữa chính quyền và Nhân dân. Đồng thời, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, các thôn và tổ công nghệ số cộng đồng tích cực tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, đảng viên và người dân cài đặt, sử dụng Tammi; bảo đảm thông tin trên kênh Tammi OA được cập nhật thường xuyên, chính xác, kịp thời. Cán bộ, công chức và đội ngũ trưởng thôn cần phát huy vai trò hỗ trợ người dân tiếp cận nền tảng, nhất là người cao tuổi và những người còn hạn chế về kỹ năng số.

Báo cáo viên Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Ninh Bình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh mạng.

Bên cạnh nội dung chuyển đổi số, hội nghị còn được báo cáo viên Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Ninh Bình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nhận diện tội phạm công nghệ cao và kỹ năng phòng, chống tin giả, thông tin sai sự thật. Báo cáo viên tập trung hướng dẫn nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao; cảnh báo việc lợi dụng mạng xã hội để phát tán thông tin sai sự thật và hiện tượng “giang hồ mạng” với những nội dung độc hại, lệch chuẩn. Qua đó, trang bị kỹ năng kiểm chứng thông tin, sử dụng mạng xã hội an toàn, có trách nhiệm, không chia sẻ hoặc tiếp tay lan truyền thông tin chưa được xác thực.

Thông qua hội nghị, xã Hải Hậu tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, điều hành, đồng thời nâng cao nhận thức, kỹ năng số và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.