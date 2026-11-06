Tuyên bố mới nhất của ông Trump về tình hình Nga - Ukraine, nhắc đến cả châu Âu

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/11 cho biết cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sắp đi đến hồi kết và việc chấm dứt cuộc xung đột này có thể liên quan đến "toàn bộ châu Âu".

Tuyên bố mới nhất của ông Trump về tình hình Nga - Ukraine được đưa ra sau một sự kiện tại Nhà Trắng do Đệ nhất phu nhân Melania Trump chủ trì.

Sự kiện có sự tham gia của ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cùng các quan chức Ukraine, nhằm đánh dấu sự thành công của thỏa thuận ngừng bắn cục bộ kéo dài 6 ngày tại thị trấn Oleshky (Alyoshki) thuộc vùng Kherson – một thỏa thuận do bà Melania làm trung gian.

Tổng thống Trump không tham dự sự kiện tại Nhà Trắng, nhưng sau đó đã ca ngợi vai trò của vợ mình trong lệnh ngừng bắn tại Oleshky. Vào tháng 10, ông từng chia sẻ với các phóng viên rằng: "Bà ấy làm tốt hơn cả các chuyên gia của chúng ta".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Straits Times

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 5/11, khi được hỏi liệu ông có gặp riêng ông Dmitriev hay không, ông Trump trả lời: "Có, tôi đã gặp".

Khi được hỏi về nội dung thảo luận, Tổng thống Mỹ đáp: "Tôi không thể tiết lộ những gì chúng tôi đã bàn bạc, nhưng tôi có thể nói với các vị rằng đây sẽ là một thỏa thuận lớn, không chỉ gói gọn trong phạm vi Ukraine… thậm chí có thể liên quan đến toàn bộ châu Âu".

"Đó sẽ là một thỏa thuận tuyệt vời, và mọi người sẽ vô cùng phấn khởi", ông Trump nhấn mạnh. Ông chủ Nhà Trắng cho biết ông đã không gặp phái đoàn Ukraine trong ngày 5/11.

Phái đoàn Ukraine tham dự sự kiện bao gồm nghị sĩ David Arakhamia và Dmytro Lubinets, quan chức phụ trách nhân quyền của Ukraine. Các đại diện Ukraine đã khuyến khích bà Melania Trump – người sinh ra tại Slovenia – tiếp tục các nỗ lực vì hòa bình của mình.

Cả hai bên đều trao tặng những món quà cảm ơn cho Đệ nhất phu nhân. Ông Dmitriev của phía Nga đã tặng bà một bức vẽ hình những trái tim màu hồng từ một bé gái ở Oleshky. Trên bức vẽ có dòng chữ: "Cháu yêu bà Melania".

Phía Ukraine đã trao tặng Đệ nhất phu nhân một giải thưởng cấp nhà nước "vì trái tim dũng cảm, vì đã cứu giúp người dân của chúng tôi và đưa trẻ em Ukraine trở về".

Về phần mình, bà Melania Trump trao cho các phái đoàn những lá thư gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Trump từng nhiều lần dự đoán rằng một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột lớn nhất tại châu Âu kể từ Thế chiến II sắp đạt được. Tuy nhiên, các nỗ lực ngoại giao đã trở nên sôi động hơn trong những tuần gần đây.

Một phái đoàn Mỹ do các Đặc phái viên Jared Kushner và Steve Witkoff dẫn đầu dự kiến sẽ đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán mới nhất tại Abu Dhabi (UAE) từ ngày 10-11/11 giữa các đại diện của Nga và Ukraine.

Trước đó trong ngày 5/11, các quan chức Mỹ đã có những cuộc thảo luận được ông Kushner đánh giá là "hiệu quả và thực chất" tại Brussels với phía Ukraine, NATO và các đối tác châu Âu về các bảo đảm an ninh cho Ukraine cũng như một cấu trúc an ninh rộng lớn hơn cho "cựu lục địa".

"Chúng tôi đang nỗ lực làm việc với tất cả các bên để tìm ra những giải pháp thiết thực nhằm chấm dứt cuộc chiến này và đặt nền móng cho một nền hòa bình lâu dài", ông Kushner chia sẻ trên mạng xã hội.

Minh Đức (Theo Anadolu, Internazionale)