EU nghiên cứu cấp chứng chỉ kiến thức AI cho học sinh

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EU đang lên kế hoạch triển khai chứng chỉ “Kiến thức về trí tuệ nhân tạo” dành cho học sinh, trong bối cảnh công nghệ này ngày càng tác động sâu rộng đến hoạt động dạy và học.

“Chứng chỉ này sẽ giúp học sinh hiểu cách AI hoạt động, biết kiểm chứng những thông tin do AI cung cấp, nhận diện các hành vi thao túng và xác định khi nào cần ngừng sử dụng công nghệ này”, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Roxana Minzatu cho biết.

Theo thông tin từ Brussels, EU đang xem xét triển khai chứng chỉ mới dành cho học sinh 15 tuổi vào năm học 2027-2028. Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh giáo viên và học sinh trên toàn thế giới đang phải đối mặt với những thách thức do AI đặt ra trong môi trường giáo dục.

Theo số liệu từ Chương trình đánh giá học sinh quốc tế năm 2025 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) 2025, các kỹ năng cơ bản của học sinh tiếp tục có xu hướng suy giảm, với khoảng 1/3 học sinh 15 tuổi tại EU có kết quả học tập dưới mức yêu cầu về đọc hiểu và toán học. Trước thực trạng này, Brussels đặt mục tiêu tận dụng AI để hỗ trợ giáo viên nâng cao hiệu quả giảng dạy và giúp học sinh cải thiện kết quả học tập.

Mặc dù EU không trực tiếp quyết định chính sách giáo dục của các quốc gia thành viên, khối này vẫn tích cực hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu nhằm tìm ra phương thức ứng dụng AI an toàn trong giảng dạy.

Brussels cho rằng việc trang bị kiến thức về AI cho học sinh và giáo viên giúp họ hiểu rõ nguyên lý hoạt động cũng như những rủi ro tiềm ẩn của công nghệ, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả học tập.

Song song với việc thúc đẩy ứng dụng AI trong giáo dục, EU cũng đang xúc tiến các quy định pháp lý nhằm hạn chế thanh thiếu niên tiếp cận mạng xã hội. Tuy nhiên, bà Minzatu khẳng định hai sáng kiến này không mâu thuẫn với nhau.

“AI thực sự có tiềm năng thúc đẩy một số hoạt động giáo dục, chẳng hạn như hỗ trợ học tập và cá nhân hóa quá trình học”, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu nhận định.

Theo bà, đây là những hình thức ứng dụng công nghệ và AI hoàn toàn khác với các thuật toán gây nghiện được sử dụng trên các nền tảng mạng xã hội.