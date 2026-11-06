Tòa án Brazil phán quyết Meta phải ngừng lấy dữ liệu báo chí để huấn luyện AI

Lệnh cấm sơ bộ được ban hành sau khi nhiều hiệp hội báo chí Brazil đồng loạt đệ đơn kiện dân sự. Các tổ chức này cáo buộc Meta – công ty mẹ của Facebook, Instagram, Threads và WhatsApp – đã ép buộc các hãng tin phải cung cấp quyền truy cập nội dung miễn phí, coi đó như điều kiện bắt buộc để các báo tiếp tục được duy trì hoạt động trên nền tảng mạng xã hội của hãng.

Nếu không tuân thủ phán quyết, Meta sẽ phải đối mặt với mức phạt 1 triệu reais (tương đương 180.000 USD) cho mỗi ngày vi phạm. Yêu cầu cung cấp nội dung nói trên vốn được Meta đưa vào các điều khoản dịch vụ mới dành cho doanh nghiệp, dự kiến chính thức có hiệu lực từ ngày 20/11 tới đây.

Do thời gian gấp rút, Thẩm phán Guilherme Madeira Dezem đã trực tiếp đưa ra lệnh cấm mà không chờ phản hồi từ phía công ty công nghệ Mỹ. Ông nhất trí với quan điểm rằng, một khi AI đã được huấn luyện bằng các nội dung báo chí, những tổn thất gây ra cho các đơn vị truyền thông sẽ không thể vãn hồi.

Trong văn bản phán quyết, thẩm phán nhấn mạnh việc ép buộc các cơ quan báo chí phải giao nộp miễn phí tác phẩm có bản quyền của mình để đổi lấy việc tiếp tục được tiếp cận độc giả trên mạng xã hội là một hành vi lạm dụng quyền lực trắng trợn. Tòa án đã ra lệnh đình chỉ hiệu lực của điều khoản này, đồng thời cấm Meta áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những cơ quan báo chí từ chối tuân thủ.

Meta sẽ có thời hạn 5 ngày kể từ khi nhận được thông báo để trình bày các lập luận bào chữa. Hiện tại, công ty vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về vụ việc.