Thuốc lá vẫn đang len lỏi tiếp cận thế hệ trẻ
Thuốc lá đang ngày càng dễ tiếp cận với trẻ em và thanh thiếu niên thông qua nhiều hình thức khác nhau. Từ những nội dung quảng bá trá hình trên mạng xã hội đến việc trưng bày sản phẩm tại các cửa hàng gần trường học, hình ảnh thuốc lá đang dần hiện diện trong những không gian quen thuộc của người trẻ. Thực trạng này không chỉ làm gia tăng nguy cơ tiếp xúc với sản phẩm độc hại mà còn đặt ra thách thức trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thuoc-la-van-dang-len-loi-tiep-can-the-he-tre-246261106233613308.htm