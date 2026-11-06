Thuốc lá vẫn đang len lỏi tiếp cận thế hệ trẻ

Các đại biểu đều cho rằng để thu hút nhân tài không chỉ cần đảm bảo thu nhập mà còn cần chú trọng môi trường làm việc, quyền chủ động, đơn giản hóa thủ tục hành chính và bảo đảm nguồn tài trợ dài hạn.