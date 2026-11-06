CH-47F – Thế hệ Chinook số hóa của quân đội Mỹ

Được phát triển từ nền tảng CH-47D, CH-47F là phiên bản hiện đại hóa sâu rộng nhằm đáp ứng yêu cầu vận tải đường không của quân đội Mỹ trong thế kỷ 21.

Chương trình tập trung cải thiện khả năng điều khiển, độ tin cậy và hiệu quả khai thác trong môi trường tác chiến phức tạp.

Điểm đáng chú ý nhất là buồng lái kỹ thuật số sử dụng hệ thống Common Avionics Architecture System.

Hệ thống này tích hợp các thiết bị hiển thị và thông tin hàng không, giúp phi công tiếp nhận dữ liệu chuyến bay, tình trạng máy bay và thông tin nhiệm vụ thuận tiện hơn.

CH-47F còn được trang bị hệ thống Digital Automatic Flight Control System, cho phép tự động hỗ trợ điều khiển máy bay trong nhiều tình huống.

Công nghệ này đặc biệt hữu ích khi hạ cánh tại khu vực có bụi mù, tầm nhìn hạn chế hoặc gió mạnh.

Máy bay sử dụng 2 động cơ Honeywell T55-GA-714A, mỗi động cơ có công suất khoảng 4.777 mã lực.

Đường kính mỗi cụm cánh quạt đạt 18,3 m, chiều dài tổng thể khi rotor hoạt động khoảng 30,1 m.

Theo dữ liệu của Boeing, CH-47F có tốc độ tối đa khoảng 302 km/h, tốc độ hành trình khoảng 291 km/h và trần bay phục vụ đạt 6.096 m.

Trọng lượng cất cánh tối đa của cấu hình tiêu chuẩn đạt khoảng 22.680 kg.

Máy bay có thể vận chuyển binh sĩ, hàng hóa, pháo binh và các phương tiện quân sự. Trong cấu hình phù hợp, khoang hàng có thể bố trí khoảng 33 binh sĩ cùng tổ lái hoặc nhiều loại hàng hóa khác nhau.

Ngoài vận tải chiến đấu, CH-47F còn đảm nhiệm sơ tán thương binh, tìm kiếm cứu nạn và cứu trợ thiên tai.

Khả năng sử dụng cả khoang hàng lẫn hệ thống móc treo bên ngoài giúp máy bay thích ứng với nhiều nhiệm vụ.

Sự xuất hiện của CH-47F cho thấy Chinook không chỉ được duy trì bằng những cải tiến cơ khí mà còn được nâng cấp theo hướng số hóa, tạo nền tảng cho các cấu hình tương lai.