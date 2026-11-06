Phường Thanh Xuân đẩy nhanh làm sạch dữ liệu, số hóa hồ sơ đảng viên

Làm sạch dữ liệu trên Sổ tay Đảng viên điện tử đạt 98%

Những ngày đầu tháng 11, phường Thanh Xuân đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa dữ liệu Sổ tay Đảng viên điện tử và số hóa hồ sơ đảng viên, với sự phối hợp của các bộ phận chuyên môn, cấp ủy chi bộ cùng nhiều lực lượng hỗ trợ tại cơ sở.

Phường Thanh Xuân tập trung rà soát, số hóa hồ sơ đảng viên. Ảnh: Tùng Lâm

Theo Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Thanh Xuân, đến nay, công tác làm sạch dữ liệu trên Sổ tay Đảng viên điện tử đã đạt 98% chỉ tiêu thành phố giao. Địa phương cũng đã quét khoảng 1.200 bộ hồ sơ, trong đó 500 bộ được cập nhật lên hệ thống; khoảng 300 bộ đang tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện thông tin.

Công tác rà soát, đối chiếu thông tin được thực hiện cẩn trọng, bảo đảm tính chính xác của dữ liệu đảng viên. Ảnh: Tùng Lâm

Bà Đặng Diễm Lệ, Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố 31, cho biết chi bộ có 226 đảng viên. Để hoàn thành việc rà soát, làm sạch dữ liệu và cài đặt Sổ tay Đảng viên điện tử, 10 cán bộ, đảng viên đã phối hợp làm việc liên tục trong 4 ngày.

Theo bà Lệ, quá trình thực hiện phát sinh một số vướng mắc do thông tin chưa đồng bộ, có trường hợp phải kiểm tra, đối chiếu nhiều lần. Những dữ liệu chưa chính xác được phối hợp rà soát, điều chỉnh theo thẩm quyền, bảo đảm thống nhất trước khi cập nhật.

Tại Chi bộ 12, Bí thư Chi bộ Phạm Đức Hạnh cùng cấp ủy và các tổ trưởng tổ Đảng phân chia thành từng nhóm để rà soát thông tin của 134 đảng viên. Nhờ cách tổ chức này cùng sự hỗ trợ của lực lượng am hiểu công nghệ, sau chưa đầy một tuần, chi bộ đã cơ bản hoàn thành việc kiểm tra, hiệu chỉnh dữ liệu, chỉ còn 3 trường hợp chờ phê duyệt trên hệ thống.

Ông Hạnh cho biết, nhiều đảng viên cao tuổi chưa quen sử dụng thiết bị thông minh, trong khi một số thông tin từ nhiều năm trước phải tra cứu hồ sơ gốc để đối chiếu. Vì vậy, cán bộ chi bộ và lực lượng hỗ trợ đã trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra từng trường hợp để bảo đảm độ chính xác.

Cả hệ thống cùng vào cuộc

Với hơn 8.000 đảng viên, phường Thanh Xuân phải xử lý khối lượng lớn hồ sơ cần số hóa. Dù đã được trang bị 6 máy tính và 6 máy quét tốc độ cao, công việc vẫn gặp khó khăn do số lượng thiết bị còn hạn chế, đường truyền và hệ thống cập nhật dữ liệu đôi lúc chưa ổn định. Để bảo đảm tiến độ, phường huy động thêm dân quân thường trực, một số giáo viên và cán bộ tại chỗ tham gia hỗ trợ theo phân công, đồng thời tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin.

Cùng với các lực lượng trên, Đoàn Thanh niên phường tích cực phối hợp với cấp ủy, các chi bộ rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và hướng dẫn đảng viên sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Thanh Xuân Trần Đức Anh, đoàn viên, thanh niên phát huy lợi thế về công nghệ, trực tiếp hướng dẫn từng thao tác, nhất là với những đảng viên lớn tuổi. Quá trình hỗ trợ được thực hiện kiên trì, dễ hiểu, đồng thời chú trọng tính chính xác, bảo mật thông tin và phối hợp xử lý những vướng mắc phát sinh.

Đoàn viên, thanh niên phường Thanh Xuân tích cực hỗ trợ rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên. Ảnh: Tùng Lâm

Thời gian tới, Đoàn Thanh niên phường Thanh Xuân tiếp tục duy trì các đội hình tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số, phối hợp với cấp ủy, các chi bộ rà soát, cập nhật dữ liệu và hướng dẫn những đảng viên còn gặp khó khăn khi sử dụng ứng dụng. Bên cạnh đó, Đoàn phường sẽ chú trọng nâng cao kỹ năng số cho đoàn viên, đáp ứng yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi số tại địa phương.