Những thế hệ trực thăng Chinook đầu tiên

Sau khi CH-47A được đưa vào biên chế năm 1962, quân đội Mỹ nhanh chóng nhận thấy tiềm năng của dòng trực thăng vận tải 2 rotor.

Tuy nhiên, kinh nghiệm khai thác thực tế cho thấy máy bay cần được cải thiện về công suất động cơ, khả năng chuyên chở và độ bền kết cấu.

CH-47A sử dụng 2 động cơ tuabin trục Lycoming T55-L-5, mỗi động cơ có công suất khoảng 2.200 mã lực.

Máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa ban đầu khoảng 14.969 kg. Đây là bước tiến lớn so với nhiều loại trực thăng vận tải trước đó.

Năm 1966, phiên bản CH-47B xuất hiện với những thay đổi về động cơ và kết cấu. Máy bay được trang bị động cơ T55-L-7C mạnh hơn, công suất khoảng 2.850 mã lực mỗi chiếc.

Một số chi tiết ở phần thân sau và cánh quạt cũng được điều chỉnh nhằm cải thiện khả năng vận hành.

Đến năm 1967, CH-47C tiếp tục được phát triển để đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hóa nặng hơn trong điều kiện nhiệt độ cao và độ cao lớn.

Phiên bản này sử dụng động cơ T55-L-11, công suất khoảng 3.750 mã lực mỗi chiếc. Trọng lượng cất cánh tối đa được nâng lên khoảng 20.865 kg..

Sự khác biệt giữa các phiên bản cho thấy hướng phát triển nhất quán của Chinook: tăng công suất, nâng khả năng tải và cải thiện độ tin cậy khi hoạt động trong môi trường khắc nghiệt.

Trong chiến tranh Việt Nam, CH-47A, CH-47B và CH-47C đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng, từ vận chuyển binh sĩ đến đưa pháo binh và hàng tiếp tế tới các căn cứ biệt lập.

Kinh nghiệm thu được từ chiến trường đã trở thành cơ sở để Mỹ tiến hành chương trình hiện đại hóa quy mô lớn, dẫn tới sự ra đời của CH-47D.

Đây là bước chuyển quan trọng, giúp Chinook duy trì khả năng hoạt động trong nhiều thập niên tiếp theo.