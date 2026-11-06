Khoa Điều trị tích cực và chống độc, Bệnh viện 19-8 kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

Chiều 6/11, Khoa Điều trị tích cực và chống độc, Bệnh viện 19-8 đã tổ chức Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập khoa (9/11/1976-9/11/2026). Dự lễ kỷ niệm có Đại tá, PGS.TS Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Bệnh viện 19-8; GS.TS Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam; Ban giám đốc Bệnh viện 19-8; các chuyên gia, bác sĩ trong nước và quốc tế; đại diện các bệnh viện trong và ngoài lực lượng CAND.

Phát biểu chào mừng lễ kỷ niệm, Đại tá Bùi Nam Phong, Trưởng khoa Khoa Điều trị tích cực và chống độc cho biết, Khoa Điều trị tích cực và chống độc được thành lập từ Khoa Nội IV ngày 9/11/1976, sau đó Khoa lần lượt được đổi tên là Khoa Điều trị khẩn trương, Khoa Hồi sức cấp cứu và Khoa Điều trị tích cực và chống độc ngày nay.

Đại tá Bùi Nam Phong, Trưởng khoa Khoa Điều trị tích cực và chống độc (bên trái) nhận Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện 19-8 do Đại tá, PGS.TS Nguyễn Tiến Quang trao tặng.

Từ những ngày đầu thành lập với chức năng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị và chăm sóc tích cực bệnh nhân hồi sức cấp cứu, Khoa đã trải qua 50 năm với bao khó khăn, thiếu thốn, gian nan, vất vả. Với tinh thần nỗ lực học hỏi không ngừng và được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện 19-8, đến nay Khoa Điều trị tích cực và chống độc đã không ngừng phát triển về chuyên môn, cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị kỹ thuật cùng đội ngũ nhân viên y tế trình độ chuyên môn cao, làm chủ các kỹ thuật hồi sức cấp cứu chuyên sâu, tiên tiến và hiện đại, trở thành khoa tuyến đầu, mũi nhọn của Bệnh viện 19-8, ngang tầm với các trung tâm hồi sức tích cực hàng đầu trong cả nước.

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Bệnh viện 19-8 tặng Giấy khen cho các cá nhân xuất sắc của Khoa Điều trị tích cực và chống độc.

Nhờ cấp cứu, điều trị thành công cứu sống nhiều ca bệnh nặng và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong phát triển chuyên môn, nhiều năm qua, Khoa Điều trị tích cực và chống độc đã được lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện 19-8 khen thưởng như Cờ thi đua của Bộ Công an, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Giấy khen của Ban Giám đốc Bệnh viện 19-8.

Bên cạnh đó, Khoa đã chủ động tiếp cận, làm chủ và triển khai thường quy nhiều kỹ thuật y học hiện đại. Điển hình là các kỹ thuật hồi sức cấp cứu nội khoa và ngoại khoa tiên tiến, ECMO (Oxy hóa qua màng ngoài cơ thể), lọc máu loại thải CO2, lọc máu hấp phụ, hạ thân nhiệt chỉ huy, đo áp lực nội sọ (ICP), đo huyết động xâm lấn PiCCO, đo oxy não mô.

Cùng với phát triển kỹ thuật, Khoa Điều trị tích cực và chống độc chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, thường xuyên cử cán bộ đi học tập và đào tạo tại các quốc gia có nền y học phát triển như Đài Loan, Bỉ, Nhật Bản; tăng cường học hỏi, hợp tác với các giáo sư, chuyên gia trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, Khoa luôn thực hiện tốt công tác hợp tác, hỗ trợ y tế quốc tế trong phòng chống thiên tai, thảm họa do Bộ Công an và lãnh đạo bệnh viện giao phó, như tham gia hoạt động cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar; đảm bảo công tác y tế phục vụ các sự kiện lớn của đất nước như A80, APEC, ASEAN và các sự kiện của bộ, ngành.

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Bệnh viện 19-8 tặng hoa chúc mừng các chuyên gia tham gia hội thảo khoa học.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc BV 19-8 đã chúc mừng thành tựu của Khoa Điều trị tích cực và chống độc. Để đáp ứng với yêu cầu mới, Giám đốc bệnh viện yêu cầu Khoa Điều trị tích cực và chống độc không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn và làm chủ công nghệ.

“Hồi sức cấp cứu luôn được chúng tôi đánh giá là đơn vị quan trọng nhất của bệnh viện. Để phát triển lĩnh vực này, đòi hỏi Khoa phải thường xuyên thay đổi, cập nhật những tiến bộ y khoa mới nhất, tiên tiến nhất cứu sống người bệnh. Khoa phải chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, mở rộng cánh cửa Khoa Điều trị tích cực và chống độc, để nhận được sự giúp đỡ của các thầy, các giáo sư tham gia giảng dạy, đào tạo nguồn nhân lực. Bệnh viện muốn phát triển được thì hồi sức cấp cứu phải đi trước một bước”, Giám đốc Bệnh viện 19-8 chia sẻ.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Tiến Quang, Bệnh viện 19-8 mong muốn trở thành cánh tay nối dài trong đào tạo của các thầy, các giáo sư. Trong năm 2027, 2028, Bệnh viện 19-8 sẽ trở thành cơ sở thực hành của Trường ĐH Y dược ĐH Quốc gia Hà Nội, của Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, Khoa Điều trị tích cực và chống độc và 5 cá nhân xuất sắc của Khoa đã vinh dự được nhận Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện 19-8.

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, Khoa Điều trị tích cực và chống độc đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Hồi sức cấp cứu trong kỷ nguyên số; từ cấp cứu ngoại viện đến hồi sức tích cực chuyên sâu và quản trị thông minh”.

Dưới sự chủ trì của GS.TS Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam, các chuyên gia đến từ Trung tâm Vận chuyển y tế hàng không BDMS ECMO của Thái Lan, chuyên gia hãng Philips (mảng theo dõi sức khỏe và bệnh nhân) của Singapore, Bệnh viện Việt Đức, Trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương…, đã trình bày những báo cáo khoa học chuyên sâu về các tiến bộ trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực, quản lý y tế và vai trò ngày càng quan trọng của y học cá thể hóa trong điều trị người bệnh, mở ra nhiều hướng tiếp cận mới, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, cứu sống nhiều bệnh nhân.

Hội thảo được tổ chức cho thấy quyết tâm của Khoa Điều trị tích cực và chống độc và Bệnh viện 19-8 chủ động hội nhập, tăng cường trao đổi học thuật, tiếp cận những thành tựu mới của y học thế giới, phù hợp với định hướng phát triển của Bộ Công an, Bệnh viện 19-8 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.