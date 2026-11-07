Ðánh thức tiềm năng sáng tạo số trong người trẻ

Đại diện nhóm thí sinh thuyết trình tại vòng chung kết Cuộc thi AI Storytelling Dong Nai lần II.

Với mục tiêu định hướng người trẻ sử dụng công cụ số hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm, trong khuôn khổ Không gian thanh niên thuộc chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026 diễn ra mới đây, Thành đoàn đã tổ chức nhiều cuộc thi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để kể câu chuyện về Đồng Nai và giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn.

Ứng dụng AI kể câu chuyện về Ðồng Nai

Trong số các cuộc thi ứng dụng AI kể câu chuyện về Đồng Nai, Cuộc thi AI Storytelling Dong Nai lần II mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc. Cuộc thi được triển khai từ tháng 9-2026. Chỉ trong gần 1 tháng, Ban Tổ chức đã nhận 45 tác phẩm dự thi.

Các thí sinh, nhóm thí sinh ứng dụng AI để xây dựng những bộ phim ngắn kể về vùng đất và con người Đồng Nai. Nội dung các tác phẩm tập trung khai thác, tái hiện và lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng, con người, danh lam thắng cảnh cũng như quá trình phát triển của địa phương. Đáng chú ý, các thí sinh đã kết hợp tư liệu thực tế với công cụ AI và cách kể chuyện hiện đại, tạo nên những bộ phim ngắn giàu cảm xúc, phù hợp với xu hướng truyền thông trên nền tảng số.

Lấy cảm hứng từ Chương trình sử thi nghệ thuật Đồng Nai - Hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước, nhóm thí sinh Lê Vũ Hoài Thương và Lê Vũ Bảo Ngọc, đến từ Trường tiểu học Hà Huy Giáp (phường Trảng Dài) đã thực hiện tác phẩm Đồng Nai - Nơi hào khí hóa thành tương lai. Nhân vật trung tâm là An, một cô gái trẻ yêu điện ảnh, thích khám phá, đại diện cho thế hệ trẻ hôm nay; cùng với hình ảnh người bà đại diện cho thế hệ lưu giữ ký ức lịch sử. Thông qua cuốn album và chiếc máy ảnh, 2 thế hệ được kết nối trong hành trình tìm hiểu vùng đất Trấn Biên gần 330 năm hình thành và phát triển. Từ đó, tác phẩm truyền tải thông điệp về sự tiếp nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Chị Lê Vũ Hoài Thương, đại diện nhóm tác giả chia sẻ: Tác phẩm trải qua nhiều công đoạn, trong đó có sự hỗ trợ của AI. Từ nghiên cứu tư liệu, phát triển ý tưởng, xây dựng và hoàn thiện kịch bản đến thiết kế hình ảnh nhân vật, bối cảnh… nhóm đều sử dụng các công cụ phù hợp. Cụ thể, nhóm dùng ChatGPT để hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng nội dung; Google Flow để tạo hình ảnh chuyển động và Canva để biên tập, ghép nối các phân cảnh, bổ sung phụ đề. Đặc biệt, nhóm chú trọng đối chiếu thông tin lịch sử với các nguồn tư liệu đã được kiểm chứng nhằm bảo đảm tính chính xác của nội dung.

Cuộc thi ghi nhận nhiều tác phẩm được Hội đồng giám khảo đánh giá cao như: Lá thư từ rừng Bù Gia Mập; Mắt rừng: Từ vi mô đến vĩ mô; Hồ tiêu Đồng Nai - Dấu ấn vàng đen; Cụ Trịnh lạc vào tương lai; Tiếng hát giữa rừng…

Bên cạnh phim ngắn ứng dụng AI, Thành đoàn còn tạo cơ hội để đoàn viên, thanh niên kể chuyện về Đồng Nai bằng âm nhạc thông qua Cuộc thi AI Music for Dong Nai năm 2026. Với sự hỗ trợ của AI, cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã xây dựng ý tưởng, sáng tác lời, tạo giai điệu, hòa âm, phối khí và giọng hát, qua đó cho ra đời những tác phẩm âm nhạc ca ngợi vẻ đẹp quê hương, con người, văn hóa, lịch sử, truyền thống; đồng thời phản ánh những thành tựu nổi bật và sự đổi thay của Đồng Nai trong giai đoạn phát triển mới. Những sản phẩm này góp phần làm phong phú các sản phẩm văn hóa số quảng bá hình ảnh Đồng Nai, lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong thời đại số.

Thành đoàn mong muốn thông qua các cuộc thi định hướng, giúp người trẻ hiểu rõ về AI, khắc phục những hạn chế, khai thác tối đa thế mạnh của công nghệ; từng bước hình thành cộng đồng người trẻ làm chủ AI, cùng tạo ra những sản phẩm có tính ứng dụng cao, góp phần giải quyết các vấn đề thiết thực trong học tập, công việc và cuộc sống. Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoànNGUYỄN MINH KIÊN

Giải quyết các vấn đề thực tiễn

Bên cạnh các cuộc thi ứng dụng AI để kể chuyện, lan tỏa hình ảnh Đồng Nai trên môi trường số, Thành đoàn còn tổ chức những sân chơi khuyến khích người trẻ ứng dụng AI giải quyết các vấn đề thực tiễn. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí, tối ưu nguồn lực, nâng cao năng suất và chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

Với sản phẩm Hệ sinh thái AI hỗ trợ quản lý, giáo dục và công tác Đội trong trường THCS, nhóm thí sinh đến từ Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Trấn Biên) đã đoạt giải nhất Cuộc thi AI Innovation Challenge năm 2026.

Anh Cao Tiến Dũng, Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường THCS Trần Hưng Đạo, đại diện nhóm thí sinh chia sẻ: Trường hiện có 57 chi đội, hơn 2,6 ngàn học sinh. Khối lượng dữ liệu và công việc phát sinh hằng ngày trong quản lý nền nếp, thi đua, công tác Đội và tổ chức hoạt động giáo dục khá lớn. Trong khi đó, việc quản lý còn phân tán, phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công, dễ phát sinh sai sót, mất thời gian tổng hợp và chưa khai thác hiệu quả dữ liệu sẵn có. Vì vậy, ứng dụng công nghệ số và AI là cần thiết để chuẩn hóa quy trình, tập trung dữ liệu, tự động hóa các khâu lặp lại, hỗ trợ phân tích, nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Trường THCS Trần Hưng Đạo đã và đang sử dụng một số ứng dụng có sự hỗ trợ của AI. Trong đó, ứng dụng thi đua hỗ trợ ghi nhận, tính điểm, xếp hạng, lưu trữ và khai thác dữ liệu nền nếp; hồ sơ Đội điện tử hỗ trợ tổ chức kế hoạch, báo cáo, minh chứng và tài liệu công tác Đội; ứng dụng dành cho giáo viên chủ nhiệm giúp quản lý dữ liệu, hồ sơ và tài liệu của lớp. Việc sử dụng các ứng dụng này giúp tiết kiệm thời gian, công sức, giảm chi phí giấy và in ấn; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục và công tác Đội trong nhà trường.

Cùng với Cuộc thi AI Innovation Challenge năm 2026, Cuộc thi AI Digital Business Challenge năm 2026 cũng khuyến khích đoàn viên, thanh niên đề xuất giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã hoặc dự án khởi nghiệp. Từ khi triển khai, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 75 bài dự thi của các thí sinh, nhóm thí sinh.

Ban Tổ chức trao giải nhất cho đại diện nhóm DNTU NaiVerse (giữa) tại Cuộc thi AI Digital Business Challenge năm 2026.

Xuất phát từ thực tế Đồng Nai có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nhưng việc khai thác chưa tương xứng với lợi thế sẵn có, nhóm thí sinh đến từ Trường đại học Công nghệ Đồng Nai, mang tên DNTU NaiVerse đã đề xuất giải pháp Vũ trụ du lịch Đồng Nai.

Anh Hoàng Minh Tuấn Anh, đại diện nhóm DNTU NaiVerse cho biết: Giải pháp hướng đến xây dựng nền tảng website tích hợp AI, giúp du khách dễ dàng tra cứu thông tin, khám phá các điểm đến, tương tác để nhận tư vấn và thiết kế lịch trình phù hợp với nhu cầu cá nhân. Hệ thống có khả năng kết nối thông tin địa điểm với bản đồ, cung cấp vị trí, thông tin tham quan và liên kết đến website chính thức để người dùng tìm hiểu, đặt dịch vụ. Bên cạnh phục vụ du khách, giải pháp còn hướng đến kết nối doanh nghiệp, tạo cầu nối giữa các công ty lữ hành, đơn vị kinh doanh du lịch và người dùng, góp phần quảng bá điểm đến, tăng cường liên kết, thúc đẩy du lịch Đồng Nai phát triển.

Các cuộc thi tạo sân chơi để người trẻ phát huy khả năng sáng tạo; đồng thời mở ra cơ hội ứng dụng tri thức số vào giải quyết những vấn đề thực tiễn, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng Đồng Nai ngày càng phát triển.