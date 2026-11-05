5G hỗ trợ số hoá

Hiện nay, toàn tỉnh có 345 trạm phát sóng 5G, với 100% khu vực trung tâm các xã, phường được phủ sóng. Cùng với đó, các điều kiện kết nối số tiếp tục được tăng cường, tỷ lệ thuê bao di động sử dụng điện thoại thông minh đạt 93,79%; có 175.740 hộ gia đình sử dụng Internet cáp quang, chiếm 84,61%. Mạng 5G từng bước được mở rộng đã và đang tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp khai thác các dịch vụ số, ứng dụng công nghệ vào đời sống, sản xuất và kinh doanh.

Các đại biểu trải nghiệm Internet tốc độ cao tại gian hàng của Viettel Lạng Sơn tại Ngày hội toàn dân học tập số 2026

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Kinh, mạng 5G được khai thác để cung cấp Wi-Fi miễn phí, giúp người dân kết nối Internet ngay tại nơi giao dịch, truy cập VNeID, Cổng Dịch vụ công quốc gia và thực hiện thủ tục hành chính trên điện thoại cá nhân.

Còn tại Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh Đông Bắc (phường Tam Thanh), khoảng 150 xe taxi được quản lý trên một hệ thống chỉ với 2 nhân sự tại phòng vận hành. Thông qua mạng 5G kết hợp GPS, bản đồ số và phần mềm điều phối, vị trí, trạng thái hoạt động của từng phương tiện được cập nhật theo thời gian thực; các chuyến xe được phân bổ cho lái xe phù hợp ở gần khách hàng. Dữ liệu về hành trình, doanh thu và hiệu suất hoạt động được tập trung trên cùng một nền tảng, hỗ trợ doanh nghiệp quản lý, điều hành phương tiện và nhân sự.

Ông Nông Thanh Tú, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh Đông Bắc cho biết: Để các ứng dụng này vận hành hiệu quả, đường truyền dữ liệu cần bảo đảm tốc độ và tính ổn định. Vì vậy, công ty lựa chọn công nghệ 5G nhằm nâng cao chất lượng kết nối, đáp ứng yêu cầu trao đổi dữ liệu trong quá trình quản lý, điều hành phương tiện và nhân sự.

Từ hoạt động của doanh nghiệp đến các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, hạ tầng 5G đang mở ra nhiều khả năng ứng dụng. Trong kinh tế cửa khẩu và logistics, 5G giúp kết nối, truyền tải dữ liệu hỗ trợ giám sát phương tiện, hàng hóa, trao đổi thông tin và vận hành các nền tảng quản lý. Trong nông nghiệp, các thiết bị kết nối có thể hỗ trợ theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, điều kiện thời tiết, cung cấp dữ liệu phục vụ quản lý vùng trồng và tổ chức sản xuất. Cùng với thương mại điện tử và các nền tảng truyền thông trực tuyến, người dân, hợp tác xã, hộ sản xuất ở khu vực nông thôn, miền núi có thêm điều kiện quảng bá đặc sản địa phương, giới thiệu sản phẩm qua livestream, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường. Trong lĩnh vực du lịch, kết nối Internet tốc độ cao cũng tạo thuận lợi cho việc cung cấp thông tin, quảng bá điểm đến và phát triển các dịch vụ du lịch số.

Ông Bùi Đức Trung, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: Mở rộng vùng phủ sóng 5G là bước đầu để hình thành hạ tầng kết nối có tốc độ cao, đáp ứng yêu cầu truyền tải dữ liệu trong các hoạt động kinh tế - xã hội. Để phát huy hiệu quả hạ tầng này, cần chú trọng đưa 5G vào giải quyết những bài toán cụ thể trong thực tiễn như nông nghiệp thông minh, giám sát môi trường, giao thông, du lịch, y tế, giáo dục và quản lý đô thị. Cùng với đó, các địa phương cần tăng cường phối hợp với doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ xây dựng, thí điểm, đánh giá và nhân rộng những mô hình ứng dụng phù hợp với điều kiện từng địa bàn, từng bước đưa 5G trở thành động lực thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội.

Thực tiễn cho thấy, khi được khai thác hiệu quả, mạng 5G không chỉ nâng cao năng lực kết nối mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp khai thác dữ liệu, tự động hóa quy trình, đổi mới phương thức kinh doanh; người dân tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn, cơ quan quản lý nâng cao hiệu quả điều hành. Qua đó, từng bước chuyển lợi thế hạ tầng công nghệ thành giá trị thiết thực, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh.