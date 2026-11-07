Liên kết vùng, nâng tầm y tế địa phương

Thực hiện kỹ thuật nội soi tiêu hóa tại BVĐK tỉnh

Đột phá từ liên kết đào tạo và chuyển giao kỹ thuật

Thời gian qua, Sở Y tế Lâm Đồng chú trọng phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao thông qua liên kết với các cơ sở đào tạo uy tín như: Trường Đại học Y - Dược (Đại học Huế), Đại học Y Dược Hải Phòng và Đại học Y Dược Cần Thơ. Qua đó, đào tạo đội ngũ bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II và cử nhân điều dưỡng, bổ sung nhân lực có trình độ chuyên môn cho các cơ sở y tế trên địa bàn, từng bước khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đào tạo nhân lực, giai đoạn 2023 - 2025, ngành y tế Lâm Đồng đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật chuyên môn với các bệnh viện lớn tại TP Hồ Chí Minh. Qua đó, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Lâm Đồng và các cơ sở y tế trong khu vực đã tiếp nhận nhiều kỹ thuật chuyên sâu từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhân dân 115.

Ông Nguyễn Xuân Tạo - Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết, đơn vị chú trọng đẩy mạnh chuyên môn thông qua các hội thảo khoa học chuyên sâu. Vừa qua, BVĐK tỉnh đã tổ chức 2 hội thảo lớn về tim mạch can thiệp và nội soi tiêu hóa. Tại đây, các chuyên gia hàng đầu cùng đội ngũ y, bác sĩ đã tích cực trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, chuẩn hóa quy trình và thực hành trực tiếp trên mô hình chuyên dụng.

Trải qua hơn 10 năm triển khai và phát triển lĩnh vực tim mạch can thiệp, BVĐK tỉnh đã từng bước xây dựng và nâng cao năng lực chuyên môn, với 5.765 lượt chụp mạch vành, 3.632 ca can thiệp mạch vành, 166 ca cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn và đặt máy tạo nhịp tạm thời.

Nhiều kỹ thuật y khoa phức tạp lần đầu được triển khai thành công tại địa phương như: phẫu thuật nội soi cột sống, ECMO, xạ trị, chụp SPECT/CT, điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng cao tần và hỗ trợ sinh sản (IUI). Qua đó, hàng ngàn người bệnh được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương, giảm chi phí điều trị, đi lại và tỷ lệ chuyển tuyến trên.

Bà Huỳnh Thị Phương Duyên - Giám đốc Sở Y tế cho biết, trong 10 tháng năm 2026, ngành y tế Lâm Đồng triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phát triển chuyên môn kỹ thuật. Ngành đã thống nhất danh mục, lộ trình chuyển giao kỹ thuật với Sở Y tế TP Hồ Chí Minh; rà soát điều kiện tham gia đề án “Phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026 - 2030” cùng Bệnh viện Thống Nhất. Đáng chú ý, BVĐK Đắk Nông đã tiếp nhận, triển khai 10 kỹ thuật mới về hồi sức cấp cứu và ngoại thần kinh, điều trị cho 145 bệnh nhân…

Chương trình Hội thảo còn có 2 mô hình mạch máu chuyên dụng, tạo điều kiện để các bác sĩ trực tiếp thực hành những kỹ thuật can thiệp trong môi trường mô phỏng gần với thực tế, do chuyên gia Viện Tim TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn

Định hướng hợp tác toàn diện

Dù đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, công tác y tế địa phương vẫn đối mặt với một số khó khăn nhất định như: nhu cầu chuyển giao kỹ thuật ngày càng lớn nhưng điều kiện hỗ trợ của tuyến trên còn hạn chế; một số chuyên khoa sâu vẫn thiếu nhân lực... Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Thị Phương Duyên cho biết, nhằm khắc phục những điểm nghẽn và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch hợp tác toàn diện với các đơn vị y tế TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, tỉnh tập trung nhận chuyển giao các kỹ thuật mũi nhọn có độ khó cao như: can thiệp thần kinh - mạch não - mạch chi, ngoại tiết niệu, chuyên ngành ung bướu, y học hạt nhân, phẫu thuật thần kinh và sản phụ khoa chuyên sâu. Chiến lược liên kết vùng trong lĩnh vực y tế không chỉ là giải pháp kỹ thuật trước mắt mà còn là tầm nhìn dài hạn. Qua đó, giúp hệ thống y tế Lâm Đồng nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.