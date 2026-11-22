Hôm qua, anh nói với chị:

- Đi làm mà trông em xuề xòa quá vậy?

Chị nhìn mình trong gương, bộ đồng phục của nhân viên ngành đường sắt gắn với mình bao nhiêu năm nay. Phòng trực nhỏ bên cạnh đường ray, cứ đúng giờ tàu đến tàu đi thì lại gỡ gác chắn lên, hạ gác chắn xuống. Đẹp với ai?

Minh họa: Trí Dũng

Chị ngẩn ra:

- Trông tệ lắm hả anh?

Anh có vẻ không muốn nói chuyện tiếp, đẩy gọng kính lên tiếp tục đọc báo. Chị nhìn trời chiều đang dần xuống rồi vội dắt chiếc xe nhỏ nổ máy mấy lần mới lên để đi trực. Chị nhìn lần nữa mình qua kính chiếu hậu, mặt không bẩn, tóc vẫn gọn gàng, chỉ có nhiều nếp nhăn hơn.

***

Hơn hai mươi năm về trước, anh không nói vậy. Gặp anh thất thần lang thang đi dọc đường ray, chị lại có cảm giác nếu mình không nói chuyện với người đàn ông ấy thì anh ta sẽ nghĩ quẩn. Anh khi ấy là một kỹ sư trẻ, thất vọng trong một dự án, bị khiển trách nên mới thẫn thờ đi như vô thức về nhà. Thế nhưng, anh vẫn cảm thấy biết ơn chị vì quan tâm đến một người lạ như anh. Hơn năm sau đó, họ lấy nhau. Ngày anh hỏi cưới chị, chị cũng đang ở trong ca trực. Chị nhẹ nhàng hỏi:

- Anh có nghĩ nghề nghiệp của chúng ta không hợp nhau không?

Lúc ấy, anh nghiêm túc nhìn vào mắt và nắm tay chị:

- Quan trọng là mình biết yêu thương, trân trọng nhau em à.

Rồi anh còn nói:

- Em mặc đồng phục như thế này đẹp lắm.

Thế mà giờ đây, cũng chính bộ trang phục này, anh lại cho là xuề xòa. Ngay cả Kiên - đứa con trai cũng có lần nói với chị:

- Mẹ phải nhuộm tóc đen lại, trang điểm vào, ăn mặc thời thượng mới giữ chân ba được.

- Gần năm mươi tuổi đầu, có nước đẹp lão - chị cười xòa.

Anh con trai im lặng, không nói, rảo bước đi ra ngồi cạnh trao đổi công việc với ba. Cả chồng và con chị đều là kỹ sư. Lần nào họ ra ngoài cũng nước hoa sực nức và những bộ đồ vest sang trọng. Có vẻ như họ giống nhau, đều bắt đầu thấy có sự chênh lệch trong gia đình này. Kiên còn nói với chị:

- Ba là phó giám đốc rồi, con cũng là kỹ sư trưởng, nuôi mẹ được, sao mẹ lại cứ phải nhọc công trực ngày, trực đêm chứ?

Nghề nào không phải là nghề? Nhưng chị không nói. Chị đã từng nghĩ mình không xứng với anh nhưng chị không nghĩ đến giờ con trai chị nói thẳng ra với chị. Giấu nỗi buồn vào đáy mắt, mỗi ngày, chị đều cố gắng để cả nhà có thể ăn cơm cùng nhau nhưng hai cha con Kiên luôn bận rộn với những chuyến công tác, những bữa ăn ngoài. Đôi khi mâm cơm đã dọn ra rồi nhưng họ vẫn mải mê đọc báo, xem điện thoại hay làm gì đó để chị ngồi ăn một mình.

Chân chị gần đây hay run, vài lần đề không nổ máy, muốn đạp cần khởi động xe cũng khó, chị nhờ Kiên:

- Con ra đạp cần khởi động giùm mẹ, xe cũ rồi.

Kiên ngồi trong nhà nói vọng ra:

- Để bữa nào con sắp xếp mua cho mẹ cái xe mới.

Tủi thân, chị dắt ra nhờ anh thợ sửa xe ở đầu ngõ. Nỗi buồn cứ thế nhẹ lan trong không khí.

***

Nhịp đời vẫn diễn ra như thế. Mỗi chuyến tàu qua, bánh xe sầm sập trên đường ray, an toàn rồi chị mới thở phào, bấm nâng thanh chắn lên. Trời tối dần, chị xách đèn pin đi kiểm tra đường ray xung quanh. Đột nhiên, nghe thấy tiếng nức nở, chị soi đèn pin về phía đó.

Trên đường ray là một cô bé trạc mười ba, mười bốn tuổi đang ngồi khóc. Quần áo xộc xệch đầy bùn đất, tóc tai rối bù. Phía trước mặt là mặt đất vẫn còn chưa khô sau cơn mưa, in lõm hình người, đọng nước. Vừa nhìn thoáng qua, chị hiểu chuyện, có lẽ đứa bé đã té trên vũng nước đó trong cơn hốt hoảng. Chị vội đỡ đứa bé vào phòng trực.

Gương mặt nó hoe đỏ, có lẽ nó đã khóc rất nhiều, tim vẫn còn đập những tiếng dội thật vang:

- Con làm thế sẽ khó cho cô và những chuyến tàu lắm.

Chị nói ẩn ý, nhưng con bé hiểu. Nhàn - tên con bé bật khóc nức nở.

Ba mẹ con bé mới ly hôn vì ba Nhàn ngoại tình, quyền nuôi con ở người mẹ. Con bé nhớ ba, nhiều lúc muốn đến cạnh ba nhưng mẹ Nhàn nhất quyết không chịu, bà không thể tha thứ và không muốn con gái mình dính dáng đến người đàn ông đó. Bà lao vào công việc, có thể cho Nhàn cuộc sống đủ đầy nhưng bù lại là căn nhà trống hoác, chỉ có mỗi Nhàn. Nhàn rời nhà mẹ để tìm tới ba, muốn sống cạnh ông, nhưng khi thấy cô bé, ông lại phũ phàng không muốn gặp vì cho rằng cô bé quá giống mẹ. Để đứa con gái đứng ngoài cổng, bên trong vọng ra tiếng đứa bé trai đang khóc o oe, ông vội chạy vào.

- Thế cháu không nghĩ đến mẹ sao?

- Cháu... cháu nhận ra mình đã sai rồi nhưng lúc đó không nghĩ được nhiều nữa. Ba không cần cháu, cháu lại sợ rằng mẹ giận vì cháu bỏ đi, cũng không cần. Cháu không muốn sống nữa...

Thế nên cô bé định lao vào đoàn tàu. Nhưng khi thấy tàu đến, lại sợ hãi mà ngã ra trên nền đất cạnh đó. Chị im lặng nhìn đứa bé, nhìn ra đường ray.

- Thật may mắn khi cháu có cơ hội để làm lại từ đầu, cháu gọi cho mẹ đi.

Mẹ Nhàn lao đến ôm chầm lấy con và mếu máo, rối rít cảm ơn chị trong nước mắt. Trước khi cô bé theo mẹ về, chị dặn:

- Mỗi ngày cô đều trực ở đây, nếu cháu cảm thấy cần ai đó nói chuyện, hãy tới nhé.

Nhàn quay trở lại nhiều lần thật. Nó đã vui vẻ trở lại bởi mẹ con đã hiểu nhau hơn. Nhưng chính nó lại cảm thấy chị là người cần được lắng nghe, dù chị chưa bao giờ kể với nó về chuyện gia đình của mình.

***

Anh đập bàn đánh chát, bát đũa nảy lên rơi loảng xoảng khi nhấn mạnh một lần nữa muốn chị nghỉ việc. Chị không đồng ý. Kiên cũng bỏ dở bữa cơm, khoác áo đứng dậy sau một cú điện thoại rủ bạn bè đi nhậu:

- Cứ thế nên ba có bỏ mẹ cũng không thể nói gì được.

Đêm đó, chị đến ca trực sớm hơn bình thường. Chị vẫn lấy đèn pin đi dọc đường ray, như lần trở lại ký ức.

Ngày đó, khi anh thất bại liên tục, cũng với nghề này, chị nuôi cả chồng lẫn con trai. Khi anh sa sút, kiệt quệ thì vẫn một mình chị gồng lên động viên anh đứng dậy lần nữa và có được thành công như hôm nay. Phòng trực, đường ray, những con tàu đâu chỉ là nghề nghiệp. Nơi đây còn là nguồn vui, là nơi chị tìm thấy những giá trị của mình. Nhưng có lẽ cả chồng và con chị đều nghĩ mình không còn xứng với họ nữa.

- Cô ơi, không được!!!

Chị không còn nghe thấy gì nữa.

Tỉnh lại, giường bệnh xung quanh trắng xóa. Chị đang được truyền nước, bên cạnh là mẹ con Nhàn, có cả anh và Kiên. Chị nâng tay nhìn đồng hồ:

- Anh và con đã ăn cơm chưa? Chưa tới giờ tan làm mà.

Mẹ con Nhàn ra ngoài để gia đình nói chuyện. Anh nắm lấy tay chị, không nhận ra tay chị đầy gân guốc đến thế này. Đây chính là người đã cứu rỗi anh, người đã kéo anh lại trên đường ray hôm đó. Rất nhiều năm qua, công việc bận rộn khiến anh không nhận ra anh đã đối xử với chị quá lạnh nhạt. Chị vẫn như thế, hệt như hơn hai mươi năm trước anh từng yêu, chỉ có anh là thay đổi, anh không giữ được lời hứa khi cầu hôn của mình. Mắt anh rớm đỏ:

- Anh xin lỗi.

Chị quay mặt đi ngăn mình đừng khóc, nhìn ra cửa sổ.

Chị bị suy nhược cơ thể, lúc đó, chị đã có ý nghĩ không tốt khi nhìn thấy đoàn tàu, nhưng chính vì quá đuối sức khiến chị ngất ngay bên cạnh. Nhờ thế không có chuyện gì xấu xảy ra. Đúng lúc ấy Nhàn đến, cô bé gọi cấp cứu.

Chị nắm tay Nhàn muốn xin lỗi, chị đã cứu đời Nhàn nhưng ngay trước mặt nó, chị lặp lại cái điều mà chị phải chứng kiến. Mắt nó rưng rưng:

- Thật may mắn mọi thứ đều có thể bắt đầu lại, nếu cô cần, con vẫn luôn ghé sang đó.

Nó nói y hệt lời chị làm chị bật cười.

Ngày chị xuất viện, anh không đi làm mà tới từ rất sớm đón chị. Anh nhẹ nhàng nắm tay chị, được - mất cứ trôi qua khiến anh trân trọng. Về đến nhà, chị thấy Kiên đang loay hoay sửa lại cái xe cũ của chị, mặt đầy nhem nhuốc:

- Cái xe này vậy mà bền thật mẹ ạ, hồi còn nhỏ, mẹ chở con qua biết bao nắng mưa...

Chị nhìn về phía đóa hoa nhỏ cắm trong bình nước đã hơi rũ, món quà Nhàn tặng, đột nhiên cảm thấy mình có thêm một sức sống mới. Thật may, tất cả đều có thể bắt đầu lại.