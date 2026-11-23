Những món ăn quen thuộc có thể tiềm ẩn nguy cơ ung thư đại trực tràng nếu được sử dụng thường xuyên. Ảnh: BS Trần Cảnh.

Ung thư đại trực tràng là một trong những bệnh ung thư đường tiêu hóa phổ biến nhất, đồng thời đang có xu hướng trẻ hóa tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.

Theo số liệu GLOBOCAN 2024 do Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) công bố, Việt Nam ghi nhận 22.584 ca ung thư đại trực tràng mắc mới, đứng thứ ba trong các loại ung thư phổ biến, sau ung thư vú và ung thư phổi. Số ca tử vong do bệnh lên tới 10.990, cũng đứng thứ ba sau ung thư phổi và ung thư gan.

Đáng lo ngại, khoảng 20-30% bệnh nhân được phát hiện khi ung thư đã tiến triển đến giai đoạn di căn, khiến cơ hội điều trị và sống sót giảm đáng kể.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Anh, nguyên bác sĩ Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bên cạnh tuổi tác, tiền sử gia đình và các yếu tố di truyền, chế độ ăn uống có vai trò quan trọng đối với nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Ăn uống sai cách, đại trực tràng gặp nguy

Theo bác sĩ Duy Anh, đại trực tràng là đoạn cuối của hệ tiêu hóa, nơi chất thải được lưu giữ trước khi đào thải ra ngoài. Bộ phận này tiếp xúc trực tiếp và trong thời gian dài với các thành phần còn lại của thức ăn. Vì vậy, chế độ dinh dưỡng có mối liên hệ đáng kể với nguy cơ ung thư tại đây.

Có 4 cơ chế chính giải thích mối liên hệ này.

Thứ nhất, một số thành phần trong thực phẩm có thể thúc đẩy hình thành các chất gây ung thư. Chẳng hạn, sắt heme - một dạng sắt có nhiều trong thịt đỏ - và nitrit, nitrat thường được sử dụng để bảo quản thịt chế biến sẵn có thể góp phần tạo ra hợp chất N-nitroso trong đường ruột. Những hợp chất này có khả năng làm tổn thương ADN, tức vật chất di truyền bên trong tế bào, từ đó làm tăng nguy cơ tế bào phát triển bất thường.

Ngoài ra, khi thịt được nướng, chiên hoặc quay ở nhiệt độ cao, đặc biệt khi cháy xém, quá trình chế biến có thể tạo ra các chất như amin dị vòng (HCA) và hydrocarbon thơm đa vòng (PAH). Đây là những hợp chất có khả năng gây tổn thương tế bào và làm tăng nguy cơ ung thư.

Thứ hai, chế độ ăn thiếu chất xơ khiến phân di chuyển chậm hơn trong ruột, kéo dài thời gian niêm mạc ruột tiếp xúc với các chất có hại. Ngược lại, chất xơ giúp phân mềm, tăng khối lượng phân và hỗ trợ đào thải chất cặn bã. Khi được vi khuẩn có lợi trong đường ruột phân giải, một phần chất xơ còn tạo ra butyrate - một loại axit béo có tác dụng nuôi dưỡng và bảo vệ tế bào niêm mạc đại tràng.

Từ xúc xích, thịt đỏ đến đồ nướng cháy xém, nhiều thực phẩm quen thuộc có thể góp phần làm tăng nguy cơ ung thư đường ruột. Ảnh: Unsplash.

Thứ ba, chế độ ăn nhiều thịt, đường nhưng ít rau xanh có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Đây là tập hợp hàng tỷ vi khuẩn sống trong đường tiêu hóa, bao gồm cả vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại. Khi sự cân bằng này bị phá vỡ, tình trạng viêm kéo dài tại niêm mạc ruột có thể xuất hiện, ảnh hưởng đến sức khỏe đường tiêu hóa.

Cuối cùng, ăn quá nhiều so với nhu cầu cơ thể có thể dẫn đến thừa cân, béo phì và kháng insulin. Đây là tình trạng cơ thể vẫn sản xuất insulin nhưng các tế bào phản ứng kém với hormone này, khiến đường huyết dễ tăng cao. Những rối loạn chuyển hóa này có thể làm gia tăng tình trạng viêm trong cơ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho tế bào ung thư phát triển.

Đáng chú ý, sự thay đổi nhanh chóng trong thói quen ăn uống của người Việt đang góp phần làm gia tăng các yếu tố nguy cơ. Bữa cơm truyền thống với nhiều rau, cá, đậu dần nhường chỗ cho các món nhiều thịt, thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn và nước ngọt có đường.

Thói quen ăn đồ nướng, đồ chiên kết hợp bia rượu cũng ngày càng phổ biến, đặc biệt ở nam giới. Khi đi kèm lối sống ít vận động, thường xuyên ngồi lâu và ăn khuya, những thay đổi này làm gia tăng tình trạng thừa cân, béo bụng, đái tháo đường và polyp đại tràng ở người trẻ.

Polyp đại tràng là những khối mô nhỏ phát triển bất thường trên bề mặt niêm mạc ruột. Phần lớn polyp là lành tính, nhưng một số loại có thể phát triển thành ung thư nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời.

Nhóm thực phẩm cần dè chừng

Năm 2015, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp thịt chế biến sẵn vào nhóm 1 - nhóm các tác nhân được xác định có khả năng gây ung thư ở người. Nhóm này cũng bao gồm thuốc lá và rượu.

Trong khi đó, thịt đỏ được xếp vào nhóm 2A - nhóm có bằng chứng cho thấy khả năng gây ung thư ở người nhưng mức độ chắc chắn thấp hơn nhóm 1.

Bác sĩ Duy Anh lưu ý việc xếp chung nhóm không có nghĩa các thực phẩm này nguy hiểm ngang nhau. Phân loại của IARC phản ánh mức độ chắc chắn của bằng chứng khoa học về khả năng gây ung thư, không phải mức độ nguy hiểm hay mức tăng nguy cơ của từng tác nhân.

"Thịt chế biến sẵn là nhóm thực phẩm cần đặc biệt hạn chế. Các loại phổ biến gồm xúc xích, lạp xưởng, giăm bông, thịt xông khói, thịt hun khói, pate và thịt hộp", bác sĩ Duy Anh nói.

Theo các nghiên cứu dịch tễ học, cứ tiêu thụ 50 g thịt chế biến sẵn mỗi ngày, nguy cơ ung thư đại trực tràng tăng khoảng 18%. Đây là mức tăng nguy cơ tương đối so với người không tiêu thụ lượng thịt chế biến tương ứng, không có nghĩa cứ ăn 50 g thịt mỗi ngày thì nguy cơ mắc bệnh là 18%.

Thịt đỏ như thịt bò, lợn, dê, cừu cũng cần được kiểm soát về lượng và tần suất sử dụng. Tiêu thụ khoảng 100 g thịt đỏ mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh khoảng 17%.

Ngoài ra, các món nướng than hoa bị cháy xém, đồ chiên ngập dầu và thực phẩm chế biến bằng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần cũng không nên được sử dụng thường xuyên.

Rượu bia là một yếu tố nguy cơ khác. Đây cũng là tác nhân gây ung thư nhóm 1. Nguy cơ tăng theo lượng và thời gian sử dụng, do đó người dân nên hạn chế đồ uống có cồn.

Bác sĩ Bệnh viện K nội soi đại trực tràng cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Với nước ngọt có đường và thực phẩm siêu chế biến, tác động đáng lo ngại chủ yếu đến từ việc tiêu thụ thường xuyên, làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và rối loạn chuyển hóa - những yếu tố có liên quan đến ung thư đại trực tràng.

Một nửa đĩa ăn nên dành cho rau xanh

Bác sĩ Duy Anh khuyến nghị người dân tăng cường rau xanh, trái cây và các loại đậu trong thực đơn hàng ngày.

Ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch, bánh mì nguyên cám, khoai và ngô cũng là những lựa chọn có lợi. Đây là nhóm thực phẩm còn giữ được lớp vỏ cám và mầm hạt, chứa nhiều chất xơ hơn so với ngũ cốc đã tinh chế.

Các nghiên cứu cho thấy cứ tăng khoảng 10 g chất xơ mỗi ngày, nguy cơ ung thư đại trực tràng có thể giảm khoảng 10%. Bên cạnh đó, sữa và thực phẩm giàu canxi có bằng chứng cho thấy khả năng góp phần bảo vệ đại trực tràng. Cá và thịt gia cầm cũng là những nguồn đạm nên được ưu tiên thay thế một phần thịt đỏ trong khẩu phần.

Theo bác sĩ, người dân không cần kiêng tuyệt đối thịt đỏ bởi đây vẫn là nguồn cung cấp protein (chất đạm) và sắt quan trọng. Vấn đề nằm ở lượng tiêu thụ và cách chế biến.

Dựa trên khuyến nghị của Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới (WCRF), lượng thịt đỏ nên được giới hạn ở khoảng 350-500 g thịt đã nấu chín mỗi tuần. Trong khi đó, thịt chế biến sẵn nên ăn càng ít càng tốt.

Người dân cũng nên ưu tiên các phương pháp chế biến như luộc, hấp, kho thay vì thường xuyên nướng hoặc chiên ở nhiệt độ cao. Một nguyên tắc đơn giản có thể áp dụng trong mỗi bữa ăn là dành khoảng một nửa đĩa cho rau xanh và các loại thực vật giàu chất xơ, phần còn lại cân đối giữa thực phẩm giàu đạm và tinh bột.