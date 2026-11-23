Pickleball hay quần vợt - bạn sẽ chọn môn nào? (Nguồn: CNA/iStock/Lorado, LPETTET)

Tennis từ lâu được đánh giá cao nhờ kết hợp vận động thể chất với yếu tố chiến thuật và tương tác xã hội. Pickleball ra đời từ năm 1965, nhưng các nghiên cứu khoa học về lợi ích sức khỏe của môn này chỉ bắt đầu được công bố nhiều hơn trong những năm gần đây. Cả hai đều huy động nhiều nhóm cơ, đòi hỏi khả năng di chuyển, phản ứng và phối hợp vận động, qua đó hỗ trợ sức mạnh, sức bền và khả năng giữ thăng bằng.

Sự phát triển nhanh chóng của pickleball đang làm thay đổi bức tranh các môn thể thao dùng vợt tại nhiều nước trên thế giới, đồng thời khơi lại câu hỏi về lợi ích sức khỏe khi so sánh với tennis. Dữ liệu về số người tham gia cho thấy khoảng cách giữa hai môn thể thao phổ biến này ngày càng thu hẹp.

Theo Hiệp hội Tennis Mỹ, năm 2025, số người chơi tennis tại nước này đạt mức kỷ lục 27 triệu người. Trong khi đó, báo cáo mới về pickleball ước tính có 24,3 triệu người Mỹ tham gia môn thể thao này cùng năm, tăng 24% so với năm trước đó.

Đà phổ biến của pickleball đặc biệt rõ nét kể từ đại dịch Covid. Một ví dụ điển hình là ông Jason Peery, 55 tuổi, sống tại thành phố American Fork, bang Utah. Từng chơi tennis từ thời trung học và duy trì thói quen ra sân 6 ngày mỗi tuần trong nhiều thập kỷ, nhưng năm 2019, Peery đã chuyển sang chơi pickleball. Sức hấp dẫn về chiến thuật và tính giải trí của môn thể thao mới khiến ông gần như không còn chơi tennis, sau đó chuyển sang thi đấu và huấn luyện pickleball chuyên nghiệp.

Sự cạnh tranh giữa hai môn tennis và pickleball cũng từng gây ra những bất đồng, nhất là khi người chơi pickleball sử dụng các sân vốn dành cho tennis. Tuy nhiên, đây không phải hai môn thể thao duy nhất đang phát triển tại Mỹ. Padel ngày càng có nhiều sân mới, còn squash dự kiến lần đầu xuất hiện tại Olympic năm 2028. Dù vậy, tennis và pickleball vẫn là hai lựa chọn nổi bật nhất trong nhóm thể thao dùng vợt.

Tennis có lợi thế về cường độ vận động tim mạch

Xét riêng về hoạt động tim mạch, tennis có thể nhỉnh hơn pickleball.

Theo Tiến sĩ James O’Keefe, Giám đốc khoa Tim mạch dự phòng tại Viện Tim mạch St. Luke’s Mid America, sân đấu rộng cùng những pha bóng kéo dài và các động tác đánh bóng sử dụng nhiều nhóm cơ khiến tennis thường đòi hỏi cường độ vận động cao hơn.

Một nghiên cứu năm 2023 do Apple phối hợp với Hiệp hội Tim mạch Mỹ và Bệnh viện Brigham and Women’s thực hiện đã phân tích hơn 250.000 buổi chơi tennis và pickleball. Kết quả cho thấy nhịp tim của người chơi tennis thường duy trì ở mức cao hơn một cách nhất quán so với người chơi pickleball.

Tuy nhiên, lợi thế của pickleball nằm ở một số khía cạnh vận động khác. Do sân nhỏ hơn và các pha bóng gần lưới diễn ra nhanh, môn này có thể tạo điều kiện rèn luyện khả năng phản ứng. Và những đặc điểm đó cũng có khả năng hỗ trợ khả năng giữ thăng bằng.

Rủi ro chấn thương

Không thể khẳng định tennis hay pickleball an toàn hơn một cách tuyệt đối.

Tiến sĩ Spencer Stein, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình chuyên về y học thể thao tại NYU Langone - hệ thống y tế học thuật hàng đầu trực thuộc Đại học New York (NYU), trụ sở chính tại thành phố New York, Mỹ, lưu ý rằng cả hai đều có thể gây chấn thương, nhưng dạng tổn thương thường gặp có sự khác biệt.

Ở người chơi tennis, các vấn đề do vận động lặp đi lặp lại thường xuất hiện tại khuỷu tay và vai. Hội chứng khuỷu tay tennis là một ví dụ, trong khi những động tác giao bóng qua đầu có thể gây quá tải cho khớp vai.

Với pickleball, chấn thương có thể liên quan nhiều hơn đến đầu gối và gân Achilles (dải gân lớn và khỏe nhất trong cơ thể người, nằm ở mặt sau cổ chân và gót chân để nối cơ bắp chân với xương gót).

Các động tác xoay người nhanh, bật nhảy liên tục hoặc đạp chân mạnh để đổi hướng và lao về phía trước có thể làm tăng áp lực lên gân và khớp. Đứt gân Achilles là một trong những chấn thương đáng lưu ý, đặc biệt ở người lớn tuổi. Việc tăng dần mức độ tập luyện và rèn luyện sức mạnh cho gân bằng các bài tập có tải có thể giúp giảm nguy cơ này.

Số trường hợp chấn thương được ghi nhận khi chơi pickleball cũng gia tăng trong những năm gần đây.

Theo Spencer Stein, xu hướng này một phần gắn với số người tham gia ngày càng lớn, trong đó có nhiều người trước đây chưa từng chơi những môn thể thao dùng vợt. Những chấn thương như gãy xương cổ tay và tổn thương mắt cũng được ghi nhận.

Pickleball thường được xem là môn dễ tiếp cận nhờ luật chơi tương đối đơn giản, vợt nhẹ và bóng nhựa. Tuy nhiên, những đặc điểm đó không đồng nghĩa với việc người chơi được miễn trừ nguy cơ chấn thương. Môn này vẫn đòi hỏi khả năng di chuyển nhanh trên mặt sân cứng. Vì vậy, khởi động đầy đủ và tăng cường độ vận động từng bước là những biện pháp cần thiết.

Nghiên cứu được công bố năm 2025, tập trung khảo sát chấn thương liên quan đến pickleball, ghi nhận gần 70% người tham gia cho biết từng gặp chấn thương khi chơi. Phần lớn trường hợp được báo cáo là tương đối nhẹ. Tiến sĩ Olu Owoeye, Giám đốc Phòng thí nghiệm Nghiên cứu chuyển giao về phòng ngừa chấn thương tại Đại học St. Louis và là một trong những tác giả nghiên cứu, cho biết nhóm có nguy cơ cao nhất là nam giới trung niên và lớn tuổi, mới bắt đầu chơi nhưng tham gia thường xuyên.

Lợiích tương tác xã hội

Ngoài lợi ích thể chất, tennis và pickleball còn tạo cơ hội duy trì các mối quan hệ xã hội. Đây là yếu tố có liên quan đến sức khỏe tinh thần và tuổi thọ trong nhiều nghiên cứu.

Một nghiên cứu tại Đan Mạch theo dõi 8.577 người trong hơn 20 năm cho thấy những người chơi tennis có tuổi thọ cao hơn gần 10 năm so với nhóm ít vận động. Kết quả cũng ghi nhận tuổi thọ của người chơi tennis nhỉnh hơn so với những người đạp xe, bơi lội hoặc chơi bóng đá.

Tiến sĩ James O’Keefe, người tham gia nghiên cứu, cho biết, yếu tố giao tiếp và gắn kết xã hội có thể đóng vai trò quan trọng trong mối liên hệ giữa các môn thể thao dùng vợt với tuổi thọ. Tuy nhiên, đây là kết quả quan sát, không đủ để khẳng định riêng việc chơi tennis giúp một người sống lâu hơn gần 10 năm.

Các nghiên cứu về tuổi thọ hiện chưa đưa pickleball vào phạm vi khảo sát. Dù vậy, những dữ liệu đã có cho thấy môn thể thao này cũng có tiềm năng mang lại lợi ích về mức độ hạnh phúc, sự hài lòng với cuộc sống và sức khỏe tinh thần nói chung.

Theo Tiến sĩ James O’Keefe, việc thường xuyên chơi các môn như tennis, pickleball hay cầu lông cùng những người khác có thể giúp hình thành các mối quan hệ thân thiết.

Trong khi đó, Tiến sĩ Amy Chan Hyung Kim, Phó giáo sư tại Khoa Quản lý Thể thao thuộc Đại học bang Florida, đánh giá pickleball có thể tạo điều kiện giao lưu rộng hơn đôi chút.

Điều này xuất phát từ cách tổ chức phổ biến của pickleball: người chơi thường đánh đôi hoặc tham gia các buổi chơi mở, nơi những người có độ tuổi và xuất thân khác nhau cùng tham gia.

Nên chọn môn nào?

Ranh giới giữa cộng đồng tennis và pickleball đang dần bớt căng thẳng. Một số nhà vô địch tennis như Andre Agassi và Steffi Graf cũng đã tham gia pickleball, góp phần tăng sự giao thoa giữa hai môn thể thao.

Theo Tiến sĩ O’Keefe, cả tennis lẫn pickleball đều thuộc nhóm hoạt động thể chất có lợi cho sức khỏe và có thể hỗ trợ duy trì thể lực lâu dài. Tennis thường tạo cường độ vận động tim mạch cao hơn, còn pickleball có thể ít gây áp lực lên khớp hơn trong một số tình huống. Tuy nhiên, mức độ vận động thực tế còn phụ thuộc vào thể trạng, cách chơi và cường độ của từng người.

Vì vậy, lựa chọn giữa hai môn không nhất thiết phải là quyết định loại trừ lẫn nhau. Người thích vận động cường độ cao có thể ưu tiên tennis, trong khi pickleball là lựa chọn dễ tiếp cận và có tính giao lưu cao. Quan trọng hơn cả là duy trì hoạt động thể chất thường xuyên, thay vì dành phần lớn thời gian trong trạng thái ít vận động.