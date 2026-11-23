Nước cam giàu vitamin C, kali và citrate - những thành phần có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Nhiều nghiên cứu cho thấy citrate trong cam có thể giúp giảm hình thành sỏi thận, đặc biệt là sỏi canxi oxalat và sỏi a xít uric. Đây là những loại sỏi thận phổ biến nhất.

Lợi ích này của cam đặc biệt có ích khi các nghiên cứu cho thấy cứ 10 người thì sẽ có 1 người từng bị sỏi thận vào một thời điểm nào đó trong đời. Tùy từng trường hợp mà sỏi thận có gây triệu chứng khó chịu hay không. Ngoài ra, những bệnh mạn tính như huyết áp cao, tiểu đường loại 2 và béo phì cũng làm tăng nguy cơ sỏi thận.

Sỏi thận hình thành khi cơ thể uống ít nước, khiến nước tiểu trở nên đậm đặc hơn. Do đó, khoáng chất, muối và các chất thải trong nước tiểu sẽ lắng đọng thành sỏi. Đặc biệt, sỏi thận a xít uric dễ hình thành khi độ pH trong nước tiểu giảm do chế độ ăn nhiều protein.

Citrate trong nước cam lại có tính kiềm hóa, nhờ đó tăng độ pH trong nước tiểu trở về mức cân bằng. Kết quả là giúp ngăn hình thành sỏi thận.

Để giảm nguy cơ sỏi thận, bên cạnh uống nước cam, một điều hết sức quan trọng khác là uống đủ nước, đồng thời không nên ăn quá nhiều thực phẩm giàu protein có nguồn gốc động vật. Tránh ăn nhiều muối cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ sỏi thận. Vì muối chứa nhiều natri. Nạp nhiều sẽ khiến cơ thể dư thừa natri, làm tăng bài tiết canxi hơn, từ đó dễ gây ra sỏi canxi oxalat.

Ảnh minh họa.

Nước cam dù tốt cho sức khỏe nhưng không nên uống quá nhiều. Bên cạnh vị chua thì cam cũng có vị ngọt. Do đó, một trong những tác hại đáng chú ý nhất khi uống nhiều nước cam là nạp quá nhiều đường. Một ly nước cam chứa 26 gram đường với lượng calo là 112. Uống nhiều nước cam sẽ khiến đường huyết tăng cao.

Hơn nữa, nước cam có tính a xít. Uống với lượng nhiều sẽ dễ gây rối loạn tiêu hóa, mòn men răng cùng nhiều tác dụng phụ không mong muốn khác.

Một điều cần lưu ý nữa là nước cam còn cung cấp kali - khoáng chất cần thiết cho hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và điều hòa nhịp tim. Ở người khỏe mạnh, thận có khả năng điều chỉnh và đào thải lượng kali dư thừa để duy trì nồng độ khoáng chất này trong máu ổn định.

Tuy nhiên, người mắc bệnh thận mạn có thể suy giảm khả năng đào thải kali. Nếu nồng độ kali trong máu tăng quá cao, người bệnh có nguy cơ gặp rối loạn nhịp tim và những biến chứng nguy hiểm. Vì vậy, người suy giảm chức năng thận, có kali máu cao hoặc đang chạy thận cần tham khảo bác sĩ về lượng nước cam phù hợp.

Nước cam có thể bổ sung vitamin C, folate và một số khoáng chất cần thiết cho phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, mẹ bầu nên sử dụng với lượng vừa phải, đồng thời chú ý nguồn gốc và độ an toàn của nước ép.

Với trẻ nhỏ, nước cam cũng là nguồn cung cấp vitamin C, hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch, quá trình tạo collagen và hấp thu sắt. Tuy nhiên, trẻ không cần uống nước cam mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng. Cha mẹ nên ưu tiên cho trẻ ăn cam nguyên quả phù hợp với độ tuổi để bổ sung cả chất xơ.

Theo Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ (AAP), trẻ dưới 1 tuổi không nên uống nước ép trái cây, trừ khi có chỉ định của bác sĩ. Với trẻ lớn hơn, lượng nước ép 100% nguyên chất cần được giới hạn theo độ tuổi:

-Trẻ 1-3 tuổi: Không quá 120 ml/ngày.

-Trẻ 4-6 tuổi: Khoảng 120-180 ml/ngày.

-Trẻ 7-18 tuổi: Không quá 240 ml/ngày.

Uống quá nhiều nước cam có thể khiến trẻ nạp dư đường và năng lượng, làm tăng nguy cơ sâu răng, tiêu chảy hoặc ảnh hưởng đến khẩu phần ăn hằng ngày. Cha mẹ cũng không nên cho trẻ uống nước ép trước giờ ngủ, thay thế nước lọc hoặc sữa bằng nước cam.