Đến nhà hàng xóm chơi, bé Gia Linh (11 tuổi, Phú Thọ) bị chó cắn vào ngón tay trỏ trái. Vết thương không lớn, chỉ gây chảy máu tại chỗ có dấu răng của con vật. Ngay sau đó bé được chủ nhà rửa và băng lại vết thương.

Khi gia đình biết chuyện, bố mẹ dự định đưa trẻ đi tiêm phòng dại, nhưng bà nội (70 tuổi) lại ngăn cản vì nghe nhiều người nói vaccine này có hại, ảnh hưởng đến trí não và khả năng sinh sản sau này.

Cho rằng con chó mới sinh, hung dữ hơn bình thường, nên thay vì cho cháu đi tiêm hằng ngày người bà chỉ theo dõi con vật, vì tin rằng sau 2 tuần nó vẫn khỏe mạnh thì cháu không mắc bệnh dại.

Thấy bà nói vậy, bố mẹ cháu bé cũng nghe theo, hiện đã 2 tháng trôi qua và con vật vẫn bình thường nên cả gia đình thở phào nhẹ nhõm.

Chờ con vật phát bệnh hoặc chết mới đi tiêm phòng dại là sai lầm nguy hiểm của nhiều người. (Ảnh minh họa)

BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, một trong những sai lầm phổ biến của người dân khi bị chó, mèo cắn là chờ xem con vật có biểu hiện bất thường, phát bệnh hoặc chết hay không rồi mới quyết định tiêm phòng.

Trong khi đó, virus dại có thể tồn tại trong cơ thể chó, mèo trước khi con vật biểu hiện triệu chứng, vì vậy, việc con vật vẫn khỏe mạnh không đồng nghĩa với việc người bị cắn sẽ an toàn.

Đặc biệt, vị trí vết cắn cũng là yếu tố cần được lưu ý. Những vết thương ở vùng đầu, mặt, cổ hoặc các khu vực tập trung nhiều dây thần kinh như ngón tay, ngón chân cần được đánh giá kỹ lưỡng, người bị cắn thường được chỉ định tiêm đồng thời cả vaccine phòng dại và huyết thanh kháng dại.

Chuyên gia khuyến cáo, khi bị chó, mèo cắn, người dân cần nhanh chóng rửa vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng, sau đó sát khuẩn bằng cồn 70 độ hoặc dung dịch povidone-iodine nếu có.

Người bị cắn cần đến cơ sở y tế ngay để được đánh giá mức độ phơi nhiễm, tư vấn tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại nếu có chỉ định. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, khi đã khởi phát thì tỷ lệ tử vong gần 100%.

“Việc theo dõi chó, mèo sau khi cắn người vẫn cần thiết nhưng phải được thực hiện song song với việc đánh giá nguy cơ và dự phòng bệnh dại cho người bị cắn theo chỉ định chuyên môn. Người dân tuyệt đối không tự ý trì hoãn tiêm vaccine phòng dại để chờ kết quả theo dõi con vật”, BS Huyền nhấn mạnh.

Nhiều người dân vẫn ngại tiêm vì sợ độc hay tác dụng phụ, là suy nghĩ sai lầm. Tất cả vaccine phòng dại lưu hành hiện nay đều qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt về chất lượng, an toàn và khả năng sinh miễn dịch.

Vaccine không chứa virus sống gây bệnh và hoàn toàn an toàn khi tiêm đúng liều, đúng lịch. Sự chần chừ sau khi bị chó mèo, cắn có thể khiến người bệnh đánh mất cơ hội sống duy nhất.

Điển hình là trường hợp một bé trai 14 tuổi (ở Sơn La) mắc bệnh dại, tử vong vào tháng 1 năm 2026. Khoảng một tháng trước nhập viện, trẻ bị chó hoang cắn vào ngón trỏ tay trái, gây vết thương dài khoảng 12cm, chảy máu. Đáng nói, dù đã được tư vấn tiêm vaccine phòng bệnh nhưng gia đình lại không thực hiện.

Sau đó trẻ bắt đầu có biểu hiện sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng và âm thanh, tăng tiết đờm dãi, co cứng cơ. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, kết quả xét nghiệm PCR xác định trẻ dương tính với virus dại.

“Bệnh dại không có cơ hội thứ hai, một mũi tiêm kịp thời có thể cứu cả cuộc đời, đừng để sự chủ quan phải trả giá bằng tính mạng”, bác sĩ Huyền cảnh báo.