Người cao tuổi thường dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết lạnh do khả năng cảm nhận nhiệt độ và điều hòa thân nhiệt suy giảm theo tuổi tác. Theo Viện Lão hóa Quốc gia Mỹ (NIA), tình trạng này càng đáng lưu ý ở những người mắc bệnh đái tháo đường, rối loạn tuyến giáp hoặc đang sử dụng một số loại thuốc có thể ảnh hưởng đến khả năng thích nghi với nhiệt độ môi trường.

Để đối phó với giá rét, không ít người hình thành những thói quen giữ ấm trước giờ đi ngủ. Tuy nhiên, một số cách làm tưởng chừng có lợi lại có thể gây ra những rủi ro không mong muốn.

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Để máy sưởi hoạt động liên tục trong lúc ngủ

Khi nhiệt độ ban đêm xuống thấp, nhiều người có xu hướng bật máy sưởi xuyên đêm để duy trì cảm giác ấm áp. Dù vậy, việc để thiết bị sưởi hoạt động khi không có người theo dõi có thể làm tăng nguy cơ mất an toàn, đặc biệt nếu máy được đặt gần giường ngủ hoặc các vật dụng dễ bắt lửa.

Theo Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC), trong giai đoạn 2020-2022, các thiết bị sưởi di động có liên quan đến trung bình khoảng 1.600 vụ cháy mỗi năm tại Mỹ, gây khoảng 70 trường hợp tử vong và 150 trường hợp bị thương. Những con số này cho thấy việc sử dụng thiết bị sưởi không đúng cách có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài nguy cơ hỏa hoạn, các loại máy sưởi sử dụng nhiên liệu đốt còn tiềm ẩn khả năng phát sinh khí carbon monoxide (CO). Đây là loại khí độc không màu, không mùi, có thể gây ngộ độc nếu tích tụ trong không gian thiếu thông thoáng.

Để hạn chế rủi ro, người cao tuổi nên làm ấm phòng trước khi đi ngủ thay vì để máy sưởi di động hoạt động suốt đêm. Thiết bị cần được đặt cách chăn, đệm, rèm cửa và những vật liệu dễ cháy ít nhất khoảng 0,9 m. Với máy sưởi điện, nên cắm trực tiếp vào ổ điện trên tường, không sử dụng dây nối hoặc ổ cắm kéo dài. Đặc biệt, tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín.

Đặt túi chườm nóng dưới chăn khi ngủ

Chườm túi nước nóng là cách nhiều người lựa chọn để làm ấm bàn chân và cơ thể trong những ngày rét. Tuy nhiên, thói quen đặt túi chườm dưới chăn rồi ngủ quên có thể khiến da tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài, dẫn đến bỏng nhiệt.

Rủi ro này càng đáng chú ý ở người cao tuổi mắc bệnh đái tháo đường, gặp vấn đề về tuần hoàn máu hoặc bị tổn thương thần kinh ngoại biên. Khi khả năng cảm nhận nóng, lạnh suy giảm, họ có thể không nhận ra túi chườm đang quá nóng hoặc gây tổn thương da.

MedlinePlus, thư viện y khoa thuộc Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, lưu ý người mắc bệnh đái tháo đường không nên sử dụng túi nước nóng hoặc đệm sưởi trực tiếp lên bàn chân. Việc mất cảm giác ở khu vực này có thể khiến bỏng xảy ra mà người bệnh không kịp nhận biết.

Thay vì phụ thuộc vào túi chườm khi ngủ, người cao tuổi có thể lựa chọn tất mềm, khô và có kích cỡ phù hợp để giữ ấm bàn chân. Nếu muốn sử dụng thiết bị làm nóng, cần tránh tiếp xúc trực tiếp với da trong thời gian dài. Những người có bệnh lý thần kinh hoặc tuần hoàn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng các phương pháp giữ ấm bằng nhiệt.

Ngâm chân bằng nước quá nóng trước giờ đi ngủ

Ngâm chân thường được xem là một cách thư giãn sau ngày dài, đặc biệt khi thời tiết lạnh. Tuy nhiên, không ít người cho rằng nước càng nóng thì khả năng làm ấm cơ thể càng tốt. Quan niệm này có thể dẫn đến những tổn thương không đáng có.

Ở người lớn tuổi, khả năng cảm nhận nhiệt độ có thể không còn nhạy bén như trước. Với người mắc đái tháo đường hoặc có biến chứng thần kinh ngoại biên, việc nhận biết nước quá nóng càng khó khăn hơn. Nếu ngâm chân trong nước có nhiệt độ cao, nguy cơ bỏng da vẫn có thể xảy ra ngay cả khi người ngâm không cảm thấy đau rát rõ rệt.

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Nếu duy trì thói quen này, người cao tuổi nên ưu tiên nước ấm ở mức dễ chịu, kiểm tra nhiệt độ trước khi ngâm và dừng lại khi xuất hiện cảm giác nóng rát hoặc khó chịu. Không nên sử dụng nước quá nóng với mục đích làm ấm nhanh.

Đặc biệt, những người bị giảm cảm giác ở bàn chân cần thận trọng, không nên tự ý ngâm chân bằng nước nóng. Việc lựa chọn phương pháp chăm sóc phù hợp nên được trao đổi với nhân viên y tế để tránh những tổn thương khó nhận biết.

Uống rượu trước khi ngủ để chống rét

Một chút rượu trước giờ đi ngủ đôi khi được xem là cách làm ấm cơ thể và giúp dễ đi vào giấc ngủ. Tuy nhiên, cảm giác ấm lên sau khi uống rượu chỉ mang tính nhất thời, không đồng nghĩa với việc cơ thể được bảo vệ tốt hơn trước thời tiết lạnh.

Theo khuyến cáo của Viện Lão hóa Quốc gia Mỹ, đồ uống có cồn có thể làm tăng nguy cơ mất nhiệt trong môi trường lạnh. Bên cạnh đó, rượu còn ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, khiến giấc ngủ dễ bị gián đoạn và không đạt được trạng thái nghỉ ngơi cần thiết.

Đối với người trên 60 tuổi, vấn đề càng cần được quan tâm nếu đang sử dụng thuốc điều trị. Rượu có thể tương tác với một số loại thuốc, làm tăng tác dụng gây buồn ngủ, chóng mặt hoặc ảnh hưởng đến khả năng giữ thăng bằng. Điều này khiến nguy cơ vấp ngã, tai nạn khi thức dậy giữa đêm tăng lên.

Thay vì dùng rượu để chống lạnh, người cao tuổi có thể lựa chọn một cốc nước ấm hoặc đồ uống nóng không chứa cồn, phù hợp với tình trạng sức khỏe và chế độ dinh dưỡng. Đây là cách bổ sung sự ấm áp đơn giản mà không phải đối mặt với những rủi ro do đồ uống có cồn gây ra.

Đốt than trong phòng kín để giữ ấm

Khi trời rét đậm, một số gia đình vẫn sử dụng bếp than để sưởi ấm, đồng thời đóng kín cửa phòng nhằm hạn chế không khí lạnh tràn vào. Tuy nhiên, đây là thói quen đặc biệt nguy hiểm, nhất là vào ban đêm khi mọi người đang ngủ.

Trong quá trình đốt than, khí carbon monoxide (CO) có thể được giải phóng. Do không màu, không mùi nên loại khí này rất khó nhận biết bằng các giác quan thông thường. Khi hít phải, người bị ngộ độc có thể xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, lú lẫn, thậm chí mất ý thức và tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Điều đáng lo ngại là người đang ngủ có thể không nhận ra những dấu hiệu ban đầu của ngộ độc. Việc mở hé cửa cũng không thể bảo đảm loại bỏ hoàn toàn nguy cơ khi sử dụng bếp than trong không gian sinh hoạt.

Vì vậy, người cao tuổi và các thành viên trong gia đình tuyệt đối không đốt than trong nhà, phòng ngủ hoặc những khu vực kín để sưởi ấm. Nếu sử dụng thiết bị sưởi chạy bằng nhiên liệu, cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất và bảo đảm điều kiện thông khí theo yêu cầu an toàn.