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Đó là biến thể PJ.2.1. Ở Argentina, sự xuất hiện của biến thể này trùng với thời điểm COVID-19 chiếm tới 1/3 số virus đường hô hấp lưu hành ở trẻ em dưới 6 tháng tuổi.

Biến thể PJ.2.1 đã được phát hiện tại ít nhất 18 nước. Tỷ lệ lây nhiễm biến thể PJ.2.1 đang gia tăng tại nhiều nước trong số này, đặc biệt là Mỹ và Canada.

Theo kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Journal of Infection, đặc điểm nổi bật của biến thể PJ.2.1 là tích lũy tới 25 biến đổi di truyền so với biến thể trước.

Hiện tại, không đủ bằng chứng cho thấy biến thể PJ.2.1 gây bệnh nặng hơn, tỷ lệ nhập viện cao hơn hoặc có các triệu chứng khác biệt so với những biến thể đang lưu hành khác. Các bác sĩ ở Argentina nhận định số ca mắc nhẹ đang tăng lên nhưng chưa ghi nhận diễn biến nặng ở nhóm bệnh nhi, trong khi ở người lớn có xu hướng nghiêm trọng hơn.