Khối phồng động mạch chủ kích thước lớn chèn ép nghiêm trọng các cơ quan trong lồng ngực, khiến người bệnh đau ngực, bụng kéo dài. Để xử lý tổn thương, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phải thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp, kéo dài từ 8 đến 9 giờ.

Thách thức không chỉ nằm ở việc thay thế đoạn mạch bị tổn thương. Trong suốt ca mổ, ê-kíp phải duy trì máu nuôi các cơ quan quan trọng, đồng thời phòng ngừa nguy cơ suy tạng và liệt hai chân.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện thành công ca thay đoạn động mạch chủ ngực - bụng phức tạp (Ảnh: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức).

Ca phẫu thuật kéo dài 9 giờ, đối mặt nhiều nguy cơ

Theo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, phẫu thuật động mạch chủ ngực hoặc động mạch chủ bụng đơn thuần hiện được triển khai tương đối thường quy tại nhiều trung tâm tim mạch lớn. Tuy nhiên, thay đoạn động mạch chủ kéo dài từ sát quai động mạch chủ, qua ngực xuống bụng là kỹ thuật phức tạp hơn nhiều.

Ở trường hợp này, khối phồng động mạch chủ có kích thước rất lớn, dính chặt và chèn ép các cơ quan trong lồng ngực. Tổn thương ảnh hưởng đến khu vực thực quản, phổi và màng phổi, gây đau ngực, bụng kéo dài cho người bệnh.

Sau 8–9 giờ phẫu thuật liên tục, các bác sĩ đã thay thế thành công đoạn động mạch chủ bị tổn thương. Đây là ca mổ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa phẫu thuật tim mạch, gây mê hồi sức và nhiều chuyên khoa hỗ trợ.

TS.BS Dương Ngọc Thắng, Khoa Ngoại Tim mạch Lồng ngực, phẫu thuật viên chính, cho biết đây là một trong những kỹ thuật khó nhất của phẫu thuật mạch máu. Phương pháp đòi hỏi kết hợp thiết bị hỗ trợ của phẫu thuật tim mở với kỹ năng tái tạo mạch máu chuyên sâu.

Theo TS.BS Dương Ngọc Thắng, tỷ lệ biến chứng và tử vong của kỹ thuật vẫn ở mức cao, kể cả tại những quốc gia có nền y học phát triển. Ông cho biết hiện chỉ khoảng 100 trung tâm lớn trên thế giới đủ điều kiện triển khai kỹ thuật này.

Giữ dòng máu nuôi tạng, ngăn nguy cơ liệt hai chân

Một trong những thách thức lớn nhất là bảo đảm máu nuôi các cơ quan khi đoạn động mạch chủ bị tổn thương được thay thế. Các bác sĩ phải xử lý và nối lại những nhánh mạch quan trọng vào đoạn mạch nhân tạo.

Trong đó có các mạch máu cấp máu cho tủy sống, gan, ruột và thận. Nếu dòng máu nuôi bị gián đoạn quá lâu, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ tổn thương tạng, suy thận hoặc suy đa tạng sau phẫu thuật.

Để duy trì tuần hoàn, ê-kíp sử dụng hệ thống tim - phổi nhân tạo hỗ trợ cung cấp máu cho phần dưới cơ thể. Trong khi đó, tim người bệnh tiếp tục đảm nhiệm việc tưới máu cho phần trên cơ thể và não bộ.

Kíp gây mê hồi sức phải kiểm soát huyết áp chặt chẽ trong suốt quá trình này. Những biến động về huyết động có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp máu cho các cơ quan.

Nguy cơ tổn thương tủy sống, dẫn đến liệt hai chân, cũng là mối lo lớn của phẫu thuật động mạch chủ ngực - bụng. Trước ca mổ, các bác sĩ đã chủ động đặt dẫn lưu dịch não tủy nhằm giảm áp lực, hỗ trợ bảo vệ tủy sống.

Đây là một trong những biện pháp chuyên sâu được áp dụng để giảm nguy cơ biến chứng thần kinh. Tuy nhiên, việc kiểm soát nguy cơ vẫn đòi hỏi theo dõi chặt chẽ trong và sau phẫu thuật.

TS.BS Dương Ngọc Thắng, Khoa Ngoại Tim mạch Lồng ngực, thăm khám người bệnh sau ca phẫu thuật (Ảnh: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức).

Phối hợp nhiều chuyên khoa để bảo vệ người bệnh

Thành công của ca phẫu thuật còn phụ thuộc vào sự phối hợp giữa nhiều chuyên khoa. Bên cạnh ê-kíp phẫu thuật, các bác sĩ huyết học, truyền máu, gây mê hồi sức và phục hồi chức năng đều tham gia chăm sóc người bệnh.

Trong quá trình phẫu thuật, chuyên khoa Huyết học và Truyền máu cung cấp máu cùng các chế phẩm cần thiết. Việc hỗ trợ kịp thời giúp ê-kíp xử lý rối loạn đông máu và kiểm soát nguy cơ chảy máu sau mổ.

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được theo dõi tại đơn vị hồi sức tích cực tim mạch. Do đường mổ kéo dài từ ngực xuống bụng và phổi trái phải được làm xẹp trong quá trình mổ, việc phục hồi chức năng hô hấp là yêu cầu quan trọng.

Các bác sĩ tập trung cải thiện thông khí, giúp phổi trái nở trở lại và hạn chế nguy cơ phải thở máy kéo dài. Đồng thời, những chỉ số liên quan đến chức năng thận và tình trạng tưới máu ruột được giám sát chặt chẽ.

Chuyên khoa Nội tim mạch và Phục hồi chức năng cũng tham gia chăm sóc trước và sau mổ. Người bệnh được hỗ trợ phục hồi vận động, hô hấp sau khi rút ống thở.

Chia sẻ về kết quả điều trị, TS.BS Dương Ngọc Thắng cho biết niềm vui lớn nhất của ê-kíp là sự phục hồi ổn định của người bệnh. Theo ông, kết quả này đến từ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa trong suốt quá trình điều trị.

Ca phẫu thuật đánh dấu thêm một kết quả chuyên môn trong điều trị bệnh lý động mạch chủ phức tạp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Thành công cũng cho thấy vai trò quan trọng của phối hợp đa chuyên khoa trong những cuộc phẫu thuật có nguy cơ cao.