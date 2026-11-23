Chiều hôm ấy, vừa tan làm, tôi nhận được tin nhắn của chồng: "Anh nấu cơm tối cho em rồi, về sớm nhé". Đã lâu rồi anh không chủ động vào bếp, nên tôi còn nghĩ chắc chồng muốn tạo bất ngờ cho mình sau những ngày cả hai đều bận rộn.

Tôi ghé qua cửa hàng mua thêm món tráng miệng anh thích rồi vội vã trở về. Nhưng vừa mở cửa, tôi đã thấy trong nhà im ắng lạ thường. Chồng không có ở đó, điện thoại gọi cũng không nghe máy. Trên bàn ăn chỉ có một mâm cơm được đậy ngay ngắn bằng chiếc lồng bàn.

Nghĩ anh có việc phải ra ngoài, tôi vui vẻ kéo ghế ngồi xuống. Thế nhưng, khi vừa nhấc chiếc lồng bàn lên, nụ cười trên môi tôi lập tức tắt ngấm.

Ảnh minh hoạ.

Mâm cơm có đủ những món tôi thích: cá kho, canh chua, rau luộc và một đĩa trứng chiên. Nhưng ngay cạnh đó là một phong bì màu trắng. Bên trong có một lá thư viết tay cùng tờ đơn ly hôn anh đã điền sẵn thông tin và ký tên.

Anh viết rằng đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này. Anh không muốn tiếp tục khiến tôi phải chờ đợi, không muốn tôi vì mình mà bỏ lỡ cơ hội được làm mẹ. Anh mong hai người có thể dành cho nhau một khoảng trời riêng, để tôi tìm được hạnh phúc mới và thực hiện ước mơ mà anh chưa thể giúp tôi có được. Tôi đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy, tay run lên. Tôi gọi cho chồng hàng chục cuộc nhưng anh không nghe máy.

Tôi và chồng đã kết hôn được 5 năm. Suốt quãng thời gian ấy, chúng tôi luôn mong có một đứa con. Ban đầu, cả hai nghĩ cứ để mọi chuyện tự nhiên, nhưng hết tháng này sang tháng khác, tin vui vẫn không đến. Sau gần hai năm chờ đợi, chúng tôi quyết định đi khám hiếm muộn.

Kết quả kiểm tra khiến chồng tôi suy sụp. Bác sĩ cho biết anh bị tinh trùng dị dạng, các chỉ số tinh dịch đồ không thuận lợi cho việc thụ thai tự nhiên. Sau khi được tư vấn, hai vợ chồng quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) với hy vọng sớm có con.

Nhưng lần đầu tiên thất bại. Tôi đã khóc rất nhiều, còn chồng gần như thu mình lại. Anh liên tục xin lỗi, nói rằng mình có lỗi vì khiến tôi phải chịu thiệt thòi. Tôi phải động viên mãi anh mới dần lấy lại tinh thần.

Ảnh minh hoạ.

Chúng tôi tiếp tục chuẩn bị cho lần IVF thứ hai. Lần này, cả hai dành nhiều thời gian, tiền bạc và hy vọng hơn, nhưng kết quả vẫn không như mong đợi. Hai lần thất bại khiến chúng tôi đều mệt mỏi. Dù vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện buông tay. Tôi luôn nói với chồng rằng con cái là mong ước chung, không phải trách nhiệm hay lỗi lầm của riêng ai. Nếu chưa thể có con, chúng tôi vẫn còn nhau.

Sau lần điều trị thứ hai, chồng ngày càng ít nói, thường lặng lẽ ngồi một mình. Anh cũng né tránh mỗi khi tôi nhắc đến chuyện tiếp tục điều trị. Tôi chỉ nghĩ anh đang buồn và cần thêm thời gian để cân bằng cảm xúc, không ngờ trong lòng anh đã âm thầm chuẩn bị cho một cuộc chia tay.

Tôi đau đớn nhất khi đọc đến câu anh viết: "Anh không muốn làm khổ em thêm nữa. Em xứng đáng được làm mẹ".

Tại sao anh lại nghĩ rằng không thể cho tôi một đứa con thì cũng không thể tiếp tục làm chồng tôi? Tôi vẫn còn yêu anh, vẫn muốn cùng anh đi tiếp hành trình tìm con, dù phía trước có thể còn nhiều lần thất vọng.

Với kết quả tinh trùng dị dạng mà bác sĩ từng thông báo, liệu chồng tôi có còn cơ hội có con? Sau hai lần IVF thất bại, chúng tôi có thể tiếp tục hy vọng vào những phương pháp hỗ trợ sinh sản khác không? Điều tôi mong nhất lúc này không phải một phép màu nào đó, mà là chồng trở về nhà, ngồi xuống nói chuyện với tôi.

* Tâm sự từ độc giả: loanpham...

Tinh dịch vón cục là hiện tượng khiến nhiều nam giới lo lắng, đặc biệt khi vợ chồng đang mong con hoặc gặp khó khăn trong quá trình thụ thai. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nam học, tinh dịch vón cục không đồng nghĩa với việc người đàn ông bị vô sinh hay mất hoàn toàn khả năng sinh con.

Thông thường, sau khi xuất tinh, tinh dịch có thể đông lại thành dạng gel hoặc vón nhẹ. Đây là hiện tượng sinh lý bình thường. Sau đó, tinh dịch sẽ dần hóa lỏng nhờ hoạt động của các enzyme trong tinh dịch. Quá trình này thường diễn ra trong khoảng 15 - 30 phút và phần lớn hoàn tất trong vòng 60 phút.

Tuy nhiên, nếu tinh dịch xuất hiện những hạt vón cục như thạch, lợn cợn, có màu sắc bất thường hoặc không hóa lỏng sau một khoảng thời gian phù hợp, nam giới nên chú ý theo dõi. Tình trạng này có thể liên quan đến sự thay đổi thành phần tinh dịch, mất nước, viêm nhiễm đường sinh dục hoặc một số vấn đề tại tuyến tiền liệt, túi tinh. Dù vậy, chỉ nhìn bằng mắt thường không thể xác định chính xác nguyên nhân.

Tinh dịch vón cục có ảnh hưởng đến khả năng sinh con không?

Khả năng sinh sản của nam giới phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có số lượng, khả năng di động, hình thái và chất lượng tinh trùng. Vì vậy, tinh dịch vón cục có thể đi kèm với một số bất thường về chất lượng tinh trùng, nhưng không phải trường hợp nào cũng như vậy.

Một người đàn ông có tinh dịch vón cục vẫn có thể có tinh trùng khỏe mạnh và khả năng thụ thai tự nhiên. Ngược lại, tinh dịch nhìn hoàn toàn bình thường cũng không đảm bảo các chỉ số tinh trùng đều tốt.

Để đánh giá khả năng sinh sản, bác sĩ thường chỉ định xét nghiệm tinh dịch đồ. Đây là phương pháp giúp kiểm tra thể tích tinh dịch, mật độ tinh trùng, khả năng di động, tỷ lệ tinh trùng sống và hình thái tinh trùng. Trong một số trường hợp, người bệnh có thể cần làm xét nghiệm thêm hoặc được siêu âm, kiểm tra nội tiết và thăm khám nam khoa để tìm nguyên nhân.

Nam giới nên đi khám nếu tình trạng tinh dịch vón cục kéo dài, thường xuyên tái diễn, không hóa lỏng sau khoảng 60 phút hoặc đi kèm các biểu hiện như đau khi xuất tinh, tiểu buốt, đau vùng bìu, có máu trong tinh dịch.

Nếu vợ chồng đã quan hệ đều đặn, không sử dụng biện pháp tránh thai trong 12 tháng nhưng chưa có thai (hoặc 6 tháng nếu người vợ từ 35 tuổi trở lên), cả hai nên đi khám hiếm muộn.

Tinh trùng dị dạng có đồng nghĩa với không thể có con?

Một vấn đề khác cần phân biệt là tinh trùng dị dạng. Đây là tình trạng tỷ lệ tinh trùng có hình thái bất thường cao hơn mức tham chiếu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa toàn bộ tinh trùng đều bất thường hoặc người đàn ông chắc chắn không thể có con tự nhiên.

Tùy vào kết quả tinh dịch đồ và nguyên nhân cụ thể, bác sĩ có thể tư vấn điều chỉnh lối sống, điều trị các bệnh lý liên quan hoặc cân nhắc những phương pháp hỗ trợ sinh sản. Với một số trường hợp, thụ tinh trong ống nghiệm kết hợp tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (IVF/ICSI) có thể được chỉ định.

Đặc biệt, hai lần IVF thất bại không đồng nghĩa với việc vợ chồng đã hết cơ hội có con. Bác sĩ cần đánh giá lại cả yếu tố nam, yếu tố nữ, chất lượng phôi và những nguyên nhân có thể ảnh hưởng đến quá trình làm tổ để lựa chọn hướng điều trị phù hợp.

Vì vậy, nếu phát hiện tinh dịch vón cục hoặc có kết quả tinh dịch đồ bất thường, nam giới không nên tự kết luận mình vô sinh, càng không nên âm thầm chịu đựng mặc cảm. Thăm khám sớm, tìm đúng nguyên nhân và điều trị theo hướng dẫn chuyên khoa sẽ giúp các cặp vợ chồng có thêm cơ hội hiện thực hóa mong muốn làm cha mẹ.