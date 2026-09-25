Trung thu rộn rã tiếng cười
Ngày 25/9 (Rằm tháng 8 âm lịch), nhiều hoạt động vui tết Trung thu được tổ chức tại phường Hoà Thành và phường An Xuyên, mang đến không khí rộn ràng cùng những phần quà dành tặng thiếu nhi, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, mồ côi.
*Tại Khóm 6, phường Hoà Thành phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Câu lạc bộ Nụ Cười Hồng (thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau) tổ chức chương trình “Vui Trung thu năm 2026”, trao gần 150 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Chương trình có sự đồng hành của Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh cùng các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn.
Ngay sau giờ tan trường, từ 17 giờ, các em thiếu nhi đã có mặt đông đủ tại trụ sở Khóm 6, tham gia các trò chơi cùng chị Hằng, chú Cuội và đón nhận những phần quà Trung thu.
Gần 150 suất quà, bánh Trung thu được trao tận tay các em, mang đến niềm vui cho thiếu nhi và phụ huynh.
Trước đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Câu lạc bộ Nụ Cười Hồng đã đến giao lưu, tặng quà Trung thu cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường An Xuyên và gần 400 học sinh Trường Tiểu học Phú Hưng B, Xã Lương Thế Trân.
Các hoạt động trên nằm trong chuỗi chương trình “Trăng rằm Đất Mũi” do Câu lạc bộ Nụ Cười Hồng phối hợp các đơn vị tổ chức trong mùa Trung thu năm nay, với tổng trị giá hơn 80 triệu đồng.
* Tối cùng ngày, Thiền viện Trúc Lâm Cà Mau phối hợp Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường An Xuyên, các nhà tài trợ và đơn vị tổ chức chương trình “Vui tết Trung thu” dành cho thiếu nhi.
Ban tổ chức trao 1.000 phần quà Trung thu, mỗi phần gồm lồng đèn, bánh Trung thu và nước uống. Các em còn được rước đèn, xem múa lân, thưởng thức văn nghệ, tham gia trò chơi có thưởng và dùng miễn phí các món ăn tuổi thơ như bánh men, bánh đường, bánh pía, bánh in, bắp rang bơ, siro đá bào...
Các hoạt động giúp các em thiếu nhi, nhất là trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, mồ côi có thêm niềm vui tết Trung thu./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/trung-thu-ron-ra-tieng-cuoi-a132716.html