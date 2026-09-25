Trung thu rộn rã tiếng cười

*Tại Khóm 6, phường Hoà Thành phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Câu lạc bộ Nụ Cười Hồng (thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau) tổ chức chương trình “Vui Trung thu năm 2026”, trao gần 150 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chương trình có sự đồng hành của Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh cùng các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn.

Các em giao lưu trò chơi cùng chị Hằng, chú Cuội.

Ngay sau giờ tan trường, từ 17 giờ, các em thiếu nhi đã có mặt đông đủ tại trụ sở Khóm 6, tham gia các trò chơi cùng chị Hằng, chú Cuội và đón nhận những phần quà Trung thu.

Gần 150 suất quà, bánh Trung thu được trao tận tay các em, mang đến niềm vui cho thiếu nhi và phụ huynh.

Đại diện các đơn vị đồng hành trao quà cho các em.

Trước đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Câu lạc bộ Nụ Cười Hồng đã đến giao lưu, tặng quà Trung thu cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường An Xuyên và gần 400 học sinh Trường Tiểu học Phú Hưng B, Xã Lương Thế Trân.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Đăng Khoa và Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hồ Quý Nhi trao quà Trung thu cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Phú Hưng B.

Các hoạt động trên nằm trong chuỗi chương trình “Trăng rằm Đất Mũi” do Câu lạc bộ Nụ Cười Hồng phối hợp các đơn vị tổ chức trong mùa Trung thu năm nay, với tổng trị giá hơn 80 triệu đồng.

* Tối cùng ngày, Thiền viện Trúc Lâm Cà Mau phối hợp Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường An Xuyên, các nhà tài trợ và đơn vị tổ chức chương trình “Vui tết Trung thu” dành cho thiếu nhi.

Chương trình “Vui tết Trung thu” tại Thiền viện Trúc Lâm Cà Mau.

Ban tổ chức trao 1.000 phần quà Trung thu, mỗi phần gồm lồng đèn, bánh Trung thu và nước uống. Các em còn được rước đèn, xem múa lân, thưởng thức văn nghệ, tham gia trò chơi có thưởng và dùng miễn phí các món ăn tuổi thơ như bánh men, bánh đường, bánh pía, bánh in, bắp rang bơ, siro đá bào...

Các em thiếu nhi biểu diễn văn nghệ, tạo không khí rộn ràng trong đêm hội Trung thu.

Đông đảo thiếu nhi tham gia đêm hội trăng Rằm.

Trước đó, UBND tỉnh và UBND phường An Xuyên hỗ trợ 140 suất quà, mỗi suất 300 ngàn đồng, cho trẻ em tại Trung tâm Dạy trẻ khuyết tật - mồ côi Nhân Ái.

Các hoạt động giúp các em thiếu nhi, nhất là trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, mồ côi có thêm niềm vui tết Trung thu./.